Trực tiếp Telstar vs Feyenoord: Telstar rút ngắn cách biệt 3-4

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Telstar vs Feyenoord: Telstar rút ngắn cách biệt 3-4

Văn Thể18/10/2026 00:15

Telstar cần chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng, gồm 3 trận hòa và 2 trận thua. Họ tiếp Feyenoord, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, lúc 01h00 ngày 18/10/2026 trên sân Sportpark Schoonenberg.

Telstar3 - 4FeyenoordHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Telstar 3 - 4 Feyenoord.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Telstar 53% - 47% Feyenoord, dứt điểm 19 - 17 (trúng đích 8 - 10), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 5 - 5.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Telstar): Jeff Hardeveld vào sân thay Noach Shenkman.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Telstar): Harrie Kuster vào sân thay Gerald Alders.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Telstar): Emirhan Demircan vào sân thay Ar'jany Martha.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Sem Steijn.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Feyenoord): Luciano Valente vào sân thay Gaoussou Kyassou Diarra.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Telstar 55% - 45% Feyenoord, dứt điểm 18 - 16 (trúng đích 8 - 10), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 5 - 5.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Nacho Ferri (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 69'BÀN THẮNG! Telstar (3-4)

    Phút 69': Noach Shenkman (Telstar) lập công (kiến tạo: Sem valk). Tỷ số: 3 - 4.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Gjivai Zechiel (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Feyenoord): Oussama Targhalline vào sân thay Charles Vanhoutte.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Feyenoord): Javi López vào sân thay Thijs Kraaijeveld.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Telstar): Jelani Seedorf vào sân thay Nökkvi Þeyr Þórisson.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Telstar 45% - 55% Feyenoord, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 6 - 10), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 5 - 4.

  • 57'BÀN THẮNG! Feyenoord (2-4)

    Phút 57': Sem Steijn (Feyenoord) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 4.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Telstar 47% - 53% Feyenoord, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 6 - 9), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 5 - 4.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 3.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Charles Vanhoutte (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'BÀN THẮNG! Telstar (2-3)

    Phút 37': Patrick Brouwer (Telstar) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

  • 36'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Telstar 42% - 58% Feyenoord, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 4 - 4.

  • 32'BÀN THẮNG! Feyenoord (1-3)

    Phút 32': Sem Steijn (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 1 - 3.

  • 30'BÀN THẮNG! Telstar (1-2)

    Phút 30': Tyrone Owusu (Telstar) lập công (kiến tạo: Noach Shenkman). Tỷ số: 1 - 2.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Gerald Alders (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Telstar 38% - 62% Feyenoord, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 4 - 3.

  • 21'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-2)

    Phút 21': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 12'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Telstar 34% - 66% Feyenoord, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 1'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-1)

    Phút 1': Gaoussou Kyassou Diarra (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Telstar tiếp đón Feyenoord.

Cập nhật lúc 02:49 18/10/2026

Đội hình chính thức
Telstar
Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Brugge
Feyenoord
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. van Bronckhorst
1
R. Koeman
3
Gerald Alders
16
S. Valk
4
A. Soualhia
43
M. Peersman
23
N. Shenkman
10
T. Owusu
17
N. Rossen
42
A. Martha
11
N. Þórisson
27
P. Brouwer
1
T. Ernst
26
G. Read
4
T. Watanabe
24
Kraaijeveld
35
Mika Màrmol
8
G. Zechiël
34
C. Vanhoutte
23
Hadj-Moussa
14
S. Steijn
27
G. Diarra
19
Nacho Ferri
Dự bị
Telstar
19 F. Rust20 D. Reiziger21 F. Turay6 Isaiah Ahmed5 P. Aning18 G. Caschili8 E. Demircan2 J. Hardeveld14 H. Kuster
Feyenoord
6 J. St. Juste32 T. Wessels22 van den Elshout10 L. Valente28 Targhalline57 J. Schaken16 Javi López33 Kastenmeier50 Theodoros Delianidis
Cập nhật đội hình lúc 00:32 18/10/2026
TelstarThống kêFeyenoord
53%
Kiểm soát bóng
47%
19
Dứt điểm
17
8
Trúng đích
10
2
Phạt góc
5
11
Phạm lỗi
5
0
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
5

Telstar cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Feyenoord lúc 01h00 ngày 18/10/2026 trên sân Sportpark Schoonenberg. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Đối thủ của họ lại đang ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Telstar chưa thắng trong 5 trận gần nhất

Chuỗi kết quả gần đây của Telstar thiếu điểm nhấn. Họ hòa 3 trận và thua 2 trận, không có trận thắng nào trong giai đoạn này. Kết quả đan xen giữa hòa và thua cho thấy đội bóng vẫn có khả năng giữ được một điểm, nhưng chưa tìm ra cách kết thúc trận đấu bằng chiến thắng.

Hiện Telstar đứng hạng 15 với 6 điểm. Vì vậy, một chiến thắng trước đối thủ mạnh sẽ có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, đồng thời giúp đội chủ nhà thoát khỏi chuỗi trận kéo dài.

Feyenoord mang phong độ cao đến Sportpark Schoonenberg

Trái ngược với chủ nhà, Feyenoord đang có phong độ rất tốt. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Điều đáng chú ý là họ đã thắng liên tiếp 4 trận mới nhất, sau thất bại ở trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận này.

Thành tích đó giúp Feyenoord đứng đầu bảng xếp hạng với 20 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 14 điểm, phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về phong độ và vị thế ở thời điểm hiện tại.

Hai lần chạm trán gần nhất đều nghiêng về Feyenoord

Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Telstar chưa thắng hay hòa trận nào, còn Feyenoord thắng cả hai. Con số này cho thấy Feyenoord đang nắm lợi thế tâm lý trước cuộc gặp tới.

Tuy nhiên, đây chỉ là hai lần gặp nhau gần đây. Yếu tố sân nhà và nhu cầu tìm lại chiến thắng có thể tạo thêm động lực cho Telstar.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Telstar, thách thức lớn nhất là giữ được sự chắc chắn trước một đối thủ đang thắng liên tiếp. Chủ nhà đã chứng tỏ khả năng cầm hòa trong 3 trong 5 trận gần nhất, nên việc duy trì sự tập trung trong suốt trận sẽ rất quan trọng. Đồng thời, họ cần chuyển những trận hòa thành điểm số trọn vẹn.

Về phía Feyenoord, nhiệm vụ là duy trì mạch phong độ để bảo vệ vị trí đầu bảng. Nếu giữ được sự ổn định như 4 trận thắng gần nhất, đội khách có nhiều cơ sở để tiếp tục gây sức ép lên chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Feyenoord được đánh giá cao hơn nhờ phong độ vượt trội, vị trí trên bảng xếp hạng và hai lần thắng trong các lần gặp gần nhất. Dù vậy, Telstar có lý do để kỳ vọng vào lợi thế sân nhà và mong muốn chấm dứt chuỗi trận không thắng. Trận đấu tại Sportpark Schoonenberg vì thế là phép thử đáng chú ý cho tinh thần của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Telstar · 0 thắng0 hòaFeyenoord · 2 thắng
23/02/2026
Feyenoord
2 - 1
Telstar
FEY
30/11/2025
Telstar
1 - 2
Feyenoord
FEY
Telstar
5 trận gần nhất
HBHBH
8
Trận
1-3-4
T-H-B
7
Ghi (TB 0.9)
14
Thủng lưới
Feyenoord
5 trận gần nhất
TTTTB
8
Trận
6-2-0
T-H-B
27
Ghi (TB 3.4)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord8620+2020TTTTH
2PSV Eindhoven8611+1619TBTTT
3AZ Alkmaar8611+1019BTHTT
14Sparta Rotterdam8134-76HBBHB
15Telstar8134-76HBHBH
16PEC Zwolle8116-154BBBHB
Tình hình lực lượng
Telstar
Không có thông tin
Feyenoord
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
J. Moder (Knee Injury)
R. Nelson (Muscle Injury)
B. Nieuwkoop (Knee Injury)
G. Smal (Ankle Injury)
S. van Persie (Knock)
T. Beelen (Broken Leg)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Telstar vs Feyenoord: Telstar rút ngắn cách biệt 3-4
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