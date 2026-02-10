TRỰC TIẾP Trực tiếp Thái Lan vs Philippines: Philippines mở tỷ số Trận Thái Lan vs Philippines diễn ra lúc 15h00 ngày 02/10/2026 trên sân Si Jalak Harupat, mở ra cơ hội để Philippines bám đuổi ngôi đầu bảng của đối thủ.

Thái Lan 0 - 1 Philippines Hiệp 1 — phút 44' 44' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Thái Lan 0 - 1 Philippines.

42' Thế trận giằng co Cầm bóng: Thái Lan 52% - 48% Philippines, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': Sandro Reyes (Philippines) nhận thẻ vàng (Foul).

30' Thế trận giằng co Cầm bóng: Thái Lan 49% - 51% Philippines, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

15' Philippines ép sân Cầm bóng: Thái Lan 39% - 61% Philippines, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

3' BÀN THẮNG! Philippines (0-1) Phút 3': Bjorn Martin Kristensen (Philippines) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Thái Lan tiếp đón Philippines.

Cập nhật lúc 17:24 02/10/2026

Thái Lan Thống kê Philippines 52% Kiểm soát bóng 48% 2 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 2 5 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Philippines bước vào cuộc đọ sức với Thái Lan lúc 15:00 ngày 02/10/2026 trên sân vận động Si Jalak Harupat cùng mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng. Dù đang đứng ở vị trí thứ ba với 1 điểm, Philippines vẫn còn cơ hội thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ đang nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Philippines và nhiệm vụ thu hẹp khoảng cách điểm số

Trên bảng xếp hạng hiện tại, cách biệt giữa hai đội đang là 5 điểm. Thái Lan vững vàng ở vị trí số một với 6 điểm trọn vẹn, trong khi Philippines đứng hạng ba khi sở hữu 1 điểm. Màn đối đầu trực tiếp này đem đến cho Philippines cơ hội quan trọng để cải thiện tình hình điểm số và tiếp tục bám đuổi đối thủ.

Dù vậy, phong độ gần đây của Philippines chưa mang lại sự an tâm cho người hâm mộ. Ở 2 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Để tạo ra bất ngờ trước đối thủ mạnh, Philippines sẽ phải nỗ lực tối đa nhằm tìm kiếm kết quả tích cực.

Phong độ ấn tượng và ưu thế đối đầu của Thái Lan

Ở chiều ngược lại, Thái Lan đang duy trì mạch phong độ thăng hoa. Đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng đã giành chiến thắng ở cả 2 trận gần nhất, thể hiện sự ổn định và phong độ thuyết phục trong lối chơi.

Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ hoàn toàn Thái Lan. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cho thấy Thái Lan chiếm ưu thế vượt trội khi thắng 4 trận, trong khi Philippines chỉ giành được 1 chiến thắng và hai bên chưa từng chia điểm. Thành tích này giúp đại diện xứ chùa vàng có thêm sự tự tin rất lớn trước giờ bóng lăn.

Tương quan trước giờ bóng lăn trên sân trung lập

Trận đấu được tổ chức trên sân vận động trung lập Si Jalak Harupat trong khuôn khổ giải đấu tập trung, do đó không đội bóng nào nắm giữ lợi thế sân bãi. Cả hai sẽ phải thích ứng nhanh chóng với điều kiện thi đấu để triển khai ý đồ chiến thuật.

Thái Lan rõ ràng đang có nhiều điểm tựa hơn nhờ phong độ toàn thắng và thành tích đối đầu áp đảo. Tuy nhiên, khát khao giành điểm để bám đuổi ngôi đầu của Philippines hứa hẹn sẽ mang đến thế trận tranh chấp chặt chẽ và quyết liệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Thái Lan · 4 thắng 0 hòa Philippines · 1 thắng Philippines 0 - 1 Thái Lan TL Thái Lan 3 - 1 Philippines TL Philippines 2 - 1 Thái Lan PHI Thái Lan 3 - 1 Philippines TL Thái Lan 4 - 0 Philippines TL

Thái Lan 5 trận gần nhất T T H B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Philippines 5 trận gần nhất H B B B T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Việt Nam 2 1 0 1 -1 3 B T 3 Philippines 2 0 1 1 -1 1 H B 4 Pakistan 2 0 1 1 -4 1 H B