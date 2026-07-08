Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
Hai đội bóng đang giữ mạch trận bất bại bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp tại vòng 1/8, nơi chỉ một trận thua là bị loại khỏi giải đấu.
- 76'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 76'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Thụy Sĩ 51% - 49% Colombia, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 2 - 2.
- 71'Thay người
Phút 71' (Thụy Sĩ): Miro Muheim vào sân thay Ricardo Rodríguez.
- 66'Thay người
Phút 66' (Colombia): Juan Quintero vào sân thay James Rodríguez.
- 66'Thay người
Phút 66' (Colombia): Jaminton Campaz vào sân thay Jhon Arias.
- 64'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Thụy Sĩ 51% - 49% Colombia, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 2 - 2.
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Luis Suárez (Colombia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Denis Zakaria (Thụy Sĩ) nhận thẻ vàng (Foul).
- 52'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Thụy Sĩ 56% - 44% Colombia, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 51'Thẻ vàng
Phút 51': Granit Xhaka (Thụy Sĩ) nhận thẻ vàng (Foul).
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Thụy Sĩ): Djibril Sow vào sân thay Ardon Jashari.
- 40'VAR
Phút 40': Corner cancelled — Jhon Arias (Colombia).
- 38'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Thụy Sĩ 52% - 48% Colombia, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 25'Colombia ép sân
Cầm bóng: Thụy Sĩ 42% - 58% Colombia, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 13'Thụy Sĩ ép sân
Cầm bóng: Thụy Sĩ 60% - 40% Colombia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Thụy Sĩ tiếp đón Colombia.
Cập nhật lúc 04:35 08/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 02:22 08/07/2026
Đội hình chính thức
Thụy Sĩ
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Murat Yakin
Đội hình xuất phát:
- 1. Gregor Kobel (G)
- 6. Denis Zakaria (D)
- 4. Nico Elvedi (D)
- 5. Manuel Akanji (D)
- 13. Ricardo Rodríguez (D)
- 8. Remo Freuler (M)
- 10. Granit Xhaka (M)
- 22. Fabian Rieder (M)
- 14. Ardon Jashari (M)
- 11. Dan Ndoye (M)
- 7. Breel Embolo (F)
Dự bị:
- 12. Yvon Mvogo
- 21. Marvin Keller
- 18. Eray Cömert
- 24. Aurèle Amenda
- 2. Miro Muheim
- 3. Silvan Widmer
- 15. Djibril Sow
- 16. Christian Fassnacht
- 17. Rubén Vargas
- 19. Noah Okafor
- 23. Zeki Amdouni
- 26. Cédric Itten
Colombia
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Nestor Lorenzo
Đội hình xuất phát:
- 12. Camilo Vargas (G)
- 2. Daniel Muñoz (D)
- 23. Davinson Sánchez (D)
- 3. Jhon Lucumí (D)
- 17. Johan Mojica (D)
- 14. Gustavo Puerta (M)
- 16. Jefferson Lerma (M)
- 11. Jhon Arias (M)
- 10. James Rodríguez (F)
- 25. Luis Javier Suárez (F)
- 7. Luis Díaz (F)
Dự bị:
- 1. David Ospina
- 24. Álvaro Montero
- 4. Santiago Arias
- 13. Yerry Mina
- 18. Willer Ditta
- 22. Deiver Machado
- 5. Kevin Castaño
- 6. Richard Ríos
- 8. Jorge Carrascal
- 15. Juan Portilla
- 20. Juan Fernando Quintero
- 26. Andrés Gómez
- 21. Jaminton Campaz
- 9. Jhon Córdoba
- 19. Cucho Hernández
Thụy Sĩ và Colombia sẽ chạm trán tại vòng 1/8 World Cup trong trận đấu loại trực tiếp, diễn ra lúc 03h00 ngày 08/07/2026 trên sân BC Place. Đây là sân vận động trung lập của giải đấu tập trung, không có khái niệm chủ nhà hay lợi thế khán giả nhà cho bất kỳ đội nào.
Tính chất một mất một còn
Khác với vòng bảng, trận đấu này mang tính chất loại trực tiếp: đội thắng sẽ bước tiếp vào vòng tứ kết, trong khi đội thua sẽ phải dừng bước và rời giải ngay lập tức. Áp lực tâm lý vì thế tăng lên đáng kể, đòi hỏi cả hai đội phải thể hiện sự chắc chắn trong từng pha xử lý bóng.
Phong độ hai đội
Thụy Sĩ đang có chuỗi trận rất đáng chú ý khi hòa 1 trận và thắng liền 3 trận gần nhất. Sự ổn định này cho thấy đại diện châu Âu đang có tâm lý thi đấu tốt và lối chơi được định hình rõ ràng trước khi bước vào vòng knock-out.
Ở phía đối diện, Colombia cũng không hề kém cạnh khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất, xen giữa là một trận hòa. Đại diện Nam Mỹ duy trì được sự tự tin cần thiết, đặc biệt là khả năng tìm kiếm bàn thắng đều đặn qua các trận đấu gần đây.
Cuộc đối đầu cân bằng
Nhìn vào phong độ của cả hai, có thể thấy đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai tập thể đang ở trạng thái tâm lý tích cực. Thụy Sĩ với sự chắc chắn và kỷ luật chiến thuật đặc trưng của bóng đá châu Âu sẽ đối lập với sự linh hoạt, giàu cảm hứng tấn công thường thấy ở các đội bóng Nam Mỹ như Colombia.
Trong bối cảnh trận đấu mang tính loại trực tiếp, yếu tố tâm lý và bản lĩnh sẽ đóng vai trò quan trọng không kém trình độ chuyên môn. Đội nào giữ được sự tỉnh táo trong những thời điểm quyết định, hạn chế sai lầm cá nhân, sẽ có lợi thế lớn hơn để giành vé đi tiếp.
Nhận định
Với phong độ tương đối đồng đều của cả hai đội trong giai đoạn gần đây, trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia được dự báo sẽ diễn ra kịch tính và khó lường. Đây hứa hẹn là một trong những cuộc đối đầu đáng xem nhất vòng 1/8, khi cả hai đều bước vào trận đấu với sự tự tin cần thiết để hướng đến tấm vé vào tứ kết.
Phong độ gần đây của Thụy Sĩ
- 03/07/2026: Thụy Sĩ 2-0 Algeria (Thắng)
- 25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thắng)
- 19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thắng)
- 14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)
- 07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)
Phong độ gần đây của Colombia
- 04/07/2026: Colombia 1-0 Ghana (Thắng)
- 28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)
- 24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)
- 18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)
- 08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Thụy Sĩ
|1
|7
|WWWD
Phong độ và thống kê đội
Thụy Sĩ
Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 3
- Hòa: 1
- Thua: 0
Bàn thắng:
- Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)
Colombia
Phong độ 5 trận gần nhất: WWDW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 3
- Hòa: 1
- Thua: 0
Bàn thắng:
- Ghi được: 5 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Switzerland
- L. Jaquez: Muscle Bruise (Missing Fixture)
- M. Aebischer: Injury (Missing Fixture)
Colombia
- J. Córdoba: Muscle Bruise (Missing Fixture)
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Thụy Sĩ
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Thụy Sĩ thắng: 35%
- Hòa: 35%
- Colombia thắng: 30%
Dự đoán bàn thắng:
- Thụy Sĩ: -2.5 bàn
- Colombia: -2.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : Switzerland or draw
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)