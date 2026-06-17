Thể thao Trực tiếp tỉ số Argentina 0-0 Algeria: Albiceleste khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Trực tiếp tỉ số Argentina 0-0 Algeria lúc 08h00 ngày 17/6/2026. Messi cùng Argentina được chờ đợi sẽ tạo khác biệt trước Algeria ở lượt trận bảng J World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Argentina đấu với Algeria hôm nay 17/6/2026

Argentina đối đầu Algeria lúc 08h00 ngày 17/06/2026, theo giờ Việt Nam. Trận đấu diễn ra tại SVĐ Kansas City, Mỹ, trong khuôn khổ bảng J World Cup 2026.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Argentina đấu với Algeria trên các kênh và nền tảng gồm VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPTPlay và TV360. Đây là trận đấu mở ra hành trình quan trọng với Argentina, đội đang giữ ngôi vô địch thế giới.

Người hâm mộ có thể xem Argentina vs Algeria trực tiếp trên kênh VTV3 qua địa chỉ: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link VTV6 trực tiếp trận Argentina và Algeria: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link VTV10 trực tiếp trận Argentina và Algeria: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

FPTPlay và TV360 cũng phát trực tiếp trận đấu giữa Argentina và Algeria.

Tường thuật bóng đá Argentina đấu với Algeria - Tỷ số: 0-0

Argentina bước vào trận đấu với Algeria bằng vị thế rất khác biệt. Albiceleste là nhà đương kim vô địch thế giới, sở hữu dàn cầu thủ có kinh nghiệm lớn và vẫn giữ được bộ khung quan trọng dưới thời HLV Lionel Scaloni.

Messi tiếp tục là tâm điểm trong đội hình Argentina. Bên cạnh thủ quân của Albiceleste, những cái tên như Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul và Alexis Mac Allister giúp đội bóng Nam Mỹ có nhiều lựa chọn trong cách triển khai thế trận.

Algeria hướng tới trận đấu này với mục tiêu chơi chắc chắn và chờ cơ hội. Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Amine Gouiri và Mohamed Amoura là những nhân tố đáng chú ý, đặc biệt trong các pha phản công nhanh.

Nhận định bóng đá hôm nay Argentina đấu với Algeria

Argentina có cơ sở để được đánh giá cao hơn trong trận ra quân bảng J. Trong 6 trận gần nhất, Albiceleste thắng 4, hòa 1 và thua 1, ghi 10 bàn, chỉ nhận 3 bàn thua. Phong độ này cho thấy đội bóng Nam Mỹ vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết.

Điểm mạnh của Argentina nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu. Họ có thể giữ bóng chắc, luân chuyển nhịp nhàng và chờ thời điểm tăng tốc ở khu vực cuối sân. Khi Messi có đủ khoảng trống, Argentina thường tạo ra những tình huống có tính sát thương cao.

Tuyến giữa của Albiceleste sở hữu nhiều vai trò bổ trợ tốt cho nhau. De Paul mạnh ở tranh chấp và áp sát, Enzo Fernandez có khả năng phân phối bóng, còn Mac Allister đem lại sự mềm mại trong các pha kết nối tấn công.

Trên hàng công, Lautaro Martinez và Julian Alvarez giúp Argentina có nhiều lựa chọn dứt điểm. Một người mạnh trong vòng cấm, một người nổi bật ở khả năng di chuyển rộng và pressing. Sự linh hoạt này khiến Algeria khó tập trung khóa một hướng tấn công duy nhất.

Algeria có cơ sở để tin vào khả năng gây khó khăn cho Argentina. Đại diện Bắc Phi ghi 37 bàn trong 20 trận gần nhất và bất bại 6 trận sân khách gần đây, gồm 3 chiến thắng cùng 3 trận hòa.

Dù vậy, Algeria sẽ phải chơi rất tập trung nếu muốn đứng vững. Argentina có đủ kinh nghiệm để không vội vàng, đồng thời biết cách tăng sức ép đúng thời điểm. Sự khác biệt về bản lĩnh ở các trận cầu lớn là lợi thế rõ ràng của Albiceleste.

Nếu Algeria phòng ngự tốt trong hiệp một, trận đấu có thể diễn ra chặt chẽ. Tuy nhiên, càng về sau, Argentina càng có khả năng tạo sức ép lớn hơn nhờ chiều sâu đội hình và chất lượng ở các vị trí tấn công.

Điểm nóng trận Argentina vs Algeria

Cuộc chiến ở tuyến giữa có thể quyết định thế trận. Argentina sẽ muốn kiểm soát bóng lâu hơn, còn Algeria cần tranh chấp quyết liệt để hạn chế khoảng trống dành cho Messi.

Hai biên là nơi Algeria có thể tìm kiếm cơ hội phản công. Mahrez và các cầu thủ tấn công giàu tốc độ của đại diện Bắc Phi cần tận dụng từng pha chuyển trạng thái nếu Argentina dâng cao đội hình.

Trong vòng cấm Algeria, Lautaro Martinez và Julian Alvarez sẽ là những điểm nhận bóng quan trọng. Khi Messi kéo bóng và mở ra khoảng trống, hàng thủ Algeria phải giữ sự tập trung rất cao để tránh bị khai thác.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Algeria

Argentina có ưu thế về lực lượng, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát nhịp độ. Nhà đương kim vô địch thế giới đủ sức tạo thế trận chủ động và từng bước gây áp lực lên hệ thống phòng ngự của Algeria.

Algeria có thể tạo ra một số thời điểm khó chịu nhờ khả năng phản công và phong độ sân khách tích cực. Tuy nhiên, nếu Argentina tận dụng tốt các cơ hội ở khu vực cuối sân, chiến thắng vẫn thuộc về Messi cùng các đồng đội.

Dự đoán tỷ số: Argentina 2-0 Algeria.