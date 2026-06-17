Thể thao Trực tiếp tỉ số Argentina 3-0 Algeria: Albiceleste khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Trực tiếp tỉ số Argentina 3-0 Algeria lúc 08h00 ngày 17/6/2026. Messi cùng Argentina được chờ đợi sẽ tạo khác biệt trước Algeria ở lượt trận bảng J World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Argentina đấu với Algeria hôm nay 17/6/2026

Argentina đối đầu Algeria lúc 08h00 ngày 17/06/2026, theo giờ Việt Nam. Trận đấu diễn ra tại SVĐ Kansas City, Mỹ, trong khuôn khổ bảng J World Cup 2026.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Argentina đấu với Algeria trên các kênh và nền tảng gồm VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPTPlay và TV360. Đây là trận đấu mở ra hành trình quan trọng với Argentina, đội đang giữ ngôi vô địch thế giới.

Người hâm mộ có thể xem Argentina vs Algeria trực tiếp trên kênh VTV3 qua địa chỉ: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link VTV6 trực tiếp trận Argentina và Algeria: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link VTV10 trực tiếp trận Argentina và Algeria: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

FPTPlay và TV360 cũng phát trực tiếp trận đấu giữa Argentina và Algeria.

Tường thuật bóng đá Argentina đấu với Algeria - Tỷ số: 3-0

Phút 90: Thời gian bù giờ

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Phút 84: Thế trận nghiêng hẳn về Argentina

Algeria gần như không còn cơ hội xoay chuyển tình hình. Đội bóng Bắc Phi chưa thể dứt điểm trúng đích, nhưng vẫn cho thấy vài điểm sáng có thể phát triển trong phần còn lại của giải đấu.

Phút 76: Messi hoàn tất hat-trick

Vào! Messi biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình. Từ rìa vòng cấm, số 10 Argentina tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa bóng găm thẳng vào lưới Algeria để nâng tỷ số lên 3-0 và hoàn tất cú hat-trick.

Phút 66: Messi suýt ghi bàn thứ ba

Messi có cơ hội hoàn tất hat-trick, nhưng thủ thành Luca Zidane đã chơi xuất sắc để từ chối pha dứt điểm của siêu sao Argentina.

Phút 60: Messi lập cú đúp

Vào! Sau cú sút xa của Mac Allister bị Luca Zidane cản phá, Messi phản ứng nhanh nhất với bóng bật ra rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina.

Phút 53: Luca Zidane cứu thua

De Paul mở ra pha phản công cho Argentina, Messi băng lên hỗ trợ còn Lautaro Martinez chờ phía trên. Sau đó, Lautaro dứt điểm chéo góc bằng cú sút sệt nhưng Luca Zidane đã phản xạ xuất sắc.

Phút 50: Messi cứa lòng không thành

Messi có khoảng trống để tung cú dứt điểm bằng chân trái sở trường. Tuy nhiên, pha cứa lòng quen thuộc lần này không tạo ra khác biệt như kỳ vọng.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Algeria giao bóng để bắt đầu hiệp 2. Đội bóng Bắc Phi bước vào hiệp đấu mới trong thế bị dẫn bàn.

Hết hiệp 1: Argentina dẫn 1-0

Argentina bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Algeria 1 bàn. Siêu phẩm của Messi là khác biệt lớn nhất sau 45 phút đầu tiên.

Phút 45: Hiệp 1 có 4 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp 1 có 4 phút bù giờ. Algeria còn thêm thời gian để tìm bàn gỡ trước giờ nghỉ.

Phút 44: Chaibi dứt điểm vọt xà

Chaibi tự tạo cơ hội bằng pha ngoặt bóng khéo léo. Tuy nhiên, cú sút sau đó đi quá cao và không gây khó cho thủ môn Martinez.

Phút 40: Martinez cứu thua

Algeria có pha lên bóng sáng nước nhất từ đầu trận. Chaibi xoay người dứt điểm hiểm hóc, nhưng thủ môn Martinez đã chơi tỉnh táo để cứu thua cho Argentina.

Phút 35: Medina tiếp tục tạo cơ hội

Medina xử lý tốt bên cánh trái rồi cố gắng đưa bóng vào trung lộ cho Lautaro Martinez. Tuy nhiên, đường chuyền cuối cùng không đến được vị trí của tiền đạo Argentina.

Phút 33: Argentina dồn ép

Medina đang chơi nổi bật ở hành lang trái với khả năng mang bóng tiến lên rất ấn tượng. Algeria đã bắt đầu bố trí hai cầu thủ theo kèm khi Argentina liên tục khai thác hướng tấn công này.

Phút 30: Messi phạm lỗi

Messi lao vào tranh chấp nhưng pha vào bóng của anh bị trọng tài xác định là phạm lỗi. Algeria được hưởng quyền kiểm soát bóng sau tình huống này.

Phút 25: Trận đấu tạm dừng để tiếp nước

Các cầu thủ có ít phút tiếp nước giữa hiệp. Đây cũng là thời điểm Algeria cần điều chỉnh khi họ bắt đầu bị Argentina lấn lướt và gặp khó trong việc duy trì thế trận.

Phút 17: Vào! Argentina 1-0 Algeria

Messi nhận bóng, dẫn thêm vài nhịp rồi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng găm vào góc cao khung thành. Đây là bàn thắng thứ 118 của anh cho tuyển Argentina và cũng là pha lập công tại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

Phút 16: Algeria theo kèm Messi rất chặt

Messi bị các cầu thủ áo xanh Algeria áp sát liên tục mỗi khi có bóng. Có thời điểm hai hoặc ba cầu thủ cùng lao vào để hạn chế khoảng trống của siêu sao Argentina.

Phút 8: Argentina thoát thua

Maza thực hiện đường chọc khe tinh tế để Chaibi dứt điểm tung lưới Argentina. Tuy nhiên, bàn thắng của Algeria không được công nhận vì trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

Phút 5: Messi bị từ chối bàn thắng

Messi đưa bóng vào lưới thủ môn Zidane bên phía Algeria trong kỳ World Cup thứ sáu của mình. Dù vậy, trợ lý trọng tài lập tức căng cờ báo việt vị.

Phút 5: Messi đưa bóng vào lưới nhưng việt vị

Messi có pha đưa bóng vào lưới thủ môn Zidane của Algeria. Tuy nhiên, tình huống lập tức bị trọng tài biên xác định việt vị, nên bàn thắng không được tính.

Phút 4: Argentina có cơ hội đầu tiên

Lautaro Martinez là người tạo ra pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên cho Argentina. Anh băng vào sau đường tạt của Medina nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn.

Phút 3: Argentina tấn công sớm

Đúng như dự đoán, Argentina nhanh chóng đưa đội hình lên cao. Họ nhập cuộc chủ động và sớm tìm cách tiếp cận vòng cấm Algeria.

Phút 00: Trận đấu bắt đầu

Trọng tài nổi còi cho trận đấu giữa Argentina và Algeria tại bảng J World Cup 2026 bắt đầu. Hai đội nhập cuộc với sự tập trung cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Nhận định bóng đá hôm nay Argentina đấu với Algeria

Argentina có cơ sở để được đánh giá cao hơn trong trận ra quân bảng J. Trong 6 trận gần nhất, Albiceleste thắng 4, hòa 1 và thua 1, ghi 10 bàn, chỉ nhận 3 bàn thua. Phong độ này cho thấy đội bóng Nam Mỹ vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết.

Điểm mạnh của Argentina nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu. Họ có thể giữ bóng chắc, luân chuyển nhịp nhàng và chờ thời điểm tăng tốc ở khu vực cuối sân. Khi Messi có đủ khoảng trống, Argentina thường tạo ra những tình huống có tính sát thương cao.

Tuyến giữa của Albiceleste sở hữu nhiều vai trò bổ trợ tốt cho nhau. De Paul mạnh ở tranh chấp và áp sát, Enzo Fernandez có khả năng phân phối bóng, còn Mac Allister đem lại sự mềm mại trong các pha kết nối tấn công.

Trên hàng công, Lautaro Martinez và Julian Alvarez giúp Argentina có nhiều lựa chọn dứt điểm. Một người mạnh trong vòng cấm, một người nổi bật ở khả năng di chuyển rộng và pressing. Sự linh hoạt này khiến Algeria khó tập trung khóa một hướng tấn công duy nhất.

Algeria có cơ sở để tin vào khả năng gây khó khăn cho Argentina. Đại diện Bắc Phi ghi 37 bàn trong 20 trận gần nhất và bất bại 6 trận sân khách gần đây, gồm 3 chiến thắng cùng 3 trận hòa.

Dù vậy, Algeria sẽ phải chơi rất tập trung nếu muốn đứng vững. Argentina có đủ kinh nghiệm để không vội vàng, đồng thời biết cách tăng sức ép đúng thời điểm. Sự khác biệt về bản lĩnh ở các trận cầu lớn là lợi thế rõ ràng của Albiceleste.

Nếu Algeria phòng ngự tốt trong hiệp một, trận đấu có thể diễn ra chặt chẽ. Tuy nhiên, càng về sau, Argentina càng có khả năng tạo sức ép lớn hơn nhờ chiều sâu đội hình và chất lượng ở các vị trí tấn công.

Điểm nóng trận Argentina vs Algeria

Cuộc chiến ở tuyến giữa có thể quyết định thế trận. Argentina sẽ muốn kiểm soát bóng lâu hơn, còn Algeria cần tranh chấp quyết liệt để hạn chế khoảng trống dành cho Messi.

Hai biên là nơi Algeria có thể tìm kiếm cơ hội phản công. Mahrez và các cầu thủ tấn công giàu tốc độ của đại diện Bắc Phi cần tận dụng từng pha chuyển trạng thái nếu Argentina dâng cao đội hình.

Trong vòng cấm Algeria, Lautaro Martinez và Julian Alvarez sẽ là những điểm nhận bóng quan trọng. Khi Messi kéo bóng và mở ra khoảng trống, hàng thủ Algeria phải giữ sự tập trung rất cao để tránh bị khai thác.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Algeria

Argentina có ưu thế về lực lượng, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát nhịp độ. Nhà đương kim vô địch thế giới đủ sức tạo thế trận chủ động và từng bước gây áp lực lên hệ thống phòng ngự của Algeria.

Algeria có thể tạo ra một số thời điểm khó chịu nhờ khả năng phản công và phong độ sân khách tích cực. Tuy nhiên, nếu Argentina tận dụng tốt các cơ hội ở khu vực cuối sân, chiến thắng vẫn thuộc về Messi cùng các đồng đội.

Dự đoán tỷ số: Argentina 2-0 Algeria.