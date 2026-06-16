Thể thao Trực tiếp tỉ số Bỉ 0-0 Ai Cập: Cập nhật bảng G World Cup 2026 Cập nhật trực tiếp tỉ số Bỉ 0-0 Ai Cập lúc 2h00 ngày 16/6/2026. Trận mở màn bảng G World Cup 2026 được chờ đợi với thế trận chặt chẽ và giàu tính chiến thuật.

Thông tin trận đấu Bỉ đấu với Ai Cập

Trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập diễn ra lúc 2h00 ngày 16/06/2026, theo giờ Việt Nam. Đây là màn so tài thuộc bảng G - Vòng chung kết World Cup 2026.

Địa điểm tổ chức trận đấu là Sân vận động Seattle, Mỹ. Người hâm mộ có thể theo dõi trận Bỉ vs Ai Cập trên các nền tảng trực tiếp bóng đá gồm VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPTPlay và TV360.

Tường thuật bóng đá Bỉ đấu với Ai Cập - Tỷ số: 0-0

Phút 39: Trossard sút vô-lê bị chặn

Leandro Trossard tung cú sút vô-lê từ rìa vòng cấm, nhưng bóng đã bị một hậu vệ Ai Cập cản lại.

Phút 39: Bỉ kiểm soát bóng bằng chuyền ngắn

Bỉ duy trì quyền kiểm soát bóng với nhiều đường chuyền ngắn liên tiếp, chờ thời điểm khai thác khoảng trống trong hàng thủ đối phương.

Phút 37: Tielemans phạm lỗi

Youri Tielemans vào bóng thô bạo và trọng tài Ramon Abatti đã lập tức thổi còi.

Phút 34: Fatouh nhận thẻ vàng

Ahmed Fatouh có pha phạm lỗi khiến trọng tài Ramon Abatti phải rút thẻ vàng cảnh cáo.

Phút 34: Ai Cập đá phạt góc ngắn

Dù nhiều cầu thủ đã chờ sẵn trong vòng cấm, Emam Ashour lại chọn thực hiện quả phạt góc bằng một đường chuyền ngắn.

Phút 33: Marwan Attia khiến khung thành Bỉ chao đảo

Marwan Attia tung cú sút cực mạnh về phía bên trái khung thành, nhưng thủ môn đã bay người cứu thua xuất sắc. Ai Cập có quả phạt góc sau pha bóng này.

Phút 33: Thống kê dứt điểm được cập nhật

Hai đội đang có tổng số cú dứt điểm là 3:1. Số pha dứt điểm trúng đích hiện tại là 0:1.

Phút 31: Cơ hội trôi qua với Tielemans

Castagne quan sát nhanh trước khi căng ngang chuẩn xác cho Youri Tielemans, nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này lại đi lệch xa cột dọc phải.

Phút 31: Hàng thủ Ai Cập hóa giải quả tạt

Youri Tielemans tung quả tạt nguy hiểm, nhưng các hậu vệ đối phương đã kịp phá bóng ra.

Phút 28: Meunier phạm lỗi thô

Thomas Meunier có pha vào bóng xấu và trọng tài lập tức thổi phạt.

Phút 27: De Bruyne tìm đến Meunier

Kevin De Bruyne dùng đường lốp bóng khéo léo để chuyền cho Thomas Meunier. Cầu thủ Bỉ khống chế tốt nhưng không thể vượt qua hàng thủ đối phương.

Phút 27: De Bruyne chuyền bóng cho Meunier

Kevin De Bruyne thực hiện đường lốp bóng khéo léo cho Thomas Meunier. Cầu thủ của Bỉ khống chế gọn gàng nhưng không vượt qua được hàng thủ Ai Cập và để mất bóng.

Phút 25: Trận đấu tiếp tục

Trận đấu đã có thể trở lại sau quãng thời gian bị gián đoạn.

Phút 22: Các cầu thủ tiếp nước

Thời tiết ngoài sân khá nóng, trọng tài ra hiệu cho các cầu thủ tạm nghỉ để tiếp nước.

Phút 22: Mechele kéo áo đối thủ

Brandon Mechele có tình huống kéo áo và giữ chặt cầu thủ đối phương.

Phút 19: Ai Cập mở tỷ số

Vào! Emam Ashour nhận đường chuyền chính xác từ Mohamed Salah ở ngoài vòng cấm, khống chế gọn gàng rồi tung cú sút không thể cản phá vào góc thấp bên trái khung thành. Ai Cập vươn lên dẫn Bỉ 1-0.

Phút 19: De Bruyne chọc khe bất thành

Kevin De Bruyne thực hiện pha chọc khe khá sắc bén, nhưng đường chuyền của anh đã bị hàng phòng ngự Ai Cập cắt kịp thời.

Phút 17: Tỷ lệ kiểm soát bóng

Tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội đang là 43:57.

Phút 17: Tỷ lệ kiểm soát bóng 43:57

Bảng thống kê cho thấy tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội đang là 43:57.

Phút 16: De Bruyne ném biên đầy ý đồ

Kevin De Bruyne thực hiện pha ném biên thông minh, tạo điều kiện để Bỉ tổ chức phản công.

Phút 15: Courtois ngăn đường bóng tới Marmoush

Ahmed Fatouh tạt bóng dài cho Omar Marmoush, nhưng Thibaut Courtois đã băng ra và bắt gọn.

Phút 14: Castagne lĩnh thẻ vàng

Timothy Castagne có pha vào bóng thô bạo, khiến trọng tài Ramon Abatti rút thẻ vàng cho cầu thủ Bỉ.

Phút 13: Marwan Attia nhận án phạt

Trận đấu tạm dừng khi Marwan Attia bên phía Ai Cập bị trọng tài rút thẻ vàng.

Phút 11: Salah phối hợp với Ziko

Mohamed Salah chuyền bóng đến Mostafa Ziko, nhưng Ziko không thể vượt qua đối thủ trong vòng cấm.

Phút 10: De Ketelaere mở ra cơ hội cho Bỉ

Charles De Ketelaere thoát qua hàng phòng ngự Ai Cập rồi chuyền vào, nhưng Leandro Trossard lại để mất bóng cho hậu vệ đối phương.

Phút 09: Salah bị thổi còi

Pha phạm lỗi của Mohamed Salah bị trọng tài Ramon Abatti phát hiện và cắt còi ngay lập tức.

Phút 07: Cơ hội đầu tiên cho Bỉ

De Bruyne tung cú đá chìm từ ngoài vòng cấm sau pha lên bóng ăn ý, bóng đi chệch khung thành Ai Cập chỉ trong gang tấc.

Phút 03: Hai đội nhập cuộc chủ động

Không mất thời gian thăm dò, Bỉ và Ai Cập đều nhập cuộc với tinh thần chủ động, sớm bộc lộ ý đồ chơi tấn công.

Phút 00: Khai cuộc

Trọng tài chính Ramon Abatti Abel thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.

Nhận định bóng đá hôm nay Bỉ đấu với Ai Cập

Bỉ bước vào trận ra quân bảng G với vị thế được đánh giá nhỉnh hơn Ai Cập. Đại diện châu Âu sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng thi đấu ở các giải đấu lớn và có khả năng tạo khác biệt từ nhiều vị trí trên sân.

Kevin De Bruyne tiếp tục là trung tâm trong cách vận hành của Bỉ. Khả năng chuyền bóng, điều tiết nhịp độ và mở ra các hướng tấn công của tiền vệ này giúp “Quỷ đỏ” có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Nếu De Bruyne có khoảng trống để xử lý, hàng thủ Ai Cập sẽ phải chịu sức ép lớn.

Trên hàng công, Romelu Lukaku là điểm đến quen thuộc trong vòng cấm. Sức mạnh, khả năng tì đè và kinh nghiệm của Lukaku có thể giúp Bỉ tạo lợi thế ở những pha bóng bổng hoặc các tình huống phối hợp cận thành. Bên cạnh đó, Jeremy Doku mang đến tốc độ và sự đột biến ở biên.

Ai Cập không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng của HLV Hossam Hassan có lối chơi thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn và luôn chờ cơ hội phản công. Sự kỷ luật trong hệ thống phòng ngự sẽ là nền tảng để Ai Cập hy vọng đứng vững trước sức ép từ Bỉ.

Mohamed Salah vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đại diện châu Phi. Ngôi sao 34 tuổi có thể tạo khác biệt bằng những pha bứt tốc, xử lý một chạm hoặc dứt điểm ở thời điểm quan trọng. Omar Marmoush cũng là mũi tấn công đáng chú ý nhờ tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt.

Cục diện trận đấu nhiều khả năng được định đoạt ở khu trung tuyến. Bỉ muốn kiểm soát bóng và áp đặt nhịp chơi, còn Ai Cập cần giữ đội hình thấp, khóa các khoảng trống trước vòng cấm và chờ cơ hội chuyển trạng thái nhanh.

Với tính chất của trận mở màn, hai đội khó nhập cuộc quá cởi mở. Bỉ có lợi thế về chất lượng nhân sự, nhưng Ai Cập đủ tổ chức để khiến trận đấu diễn ra căng thẳng đến những phút cuối.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 1-0 Ai Cập.