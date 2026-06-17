Thể thao Trực tiếp tỉ số Bồ Đào Nha 0-0 Congo: Chờ Ronaldo lên tiếng tại World Cup 2026 Trực tiếp tỉ số Bồ Đào Nha vs Congo lúc 0h00 ngày 18/6/2026. Đại diện châu Âu được kỳ vọng tạo thế trận áp đảo ở lượt mở màn bảng K.

Bồ Đào Nha vs Congo đá lúc mấy giờ, ở đâu?

Bồ Đào Nha gặp Congo lúc 0h00 ngày 18/06/2026 theo giờ Việt Nam. Trận đấu thuộc bảng K World Cup 2026 và được tổ chức tại sân NRG Stadium, Houston, Mỹ.

Đây là trận mở màn có ý nghĩa quan trọng với Bồ Đào Nha. Một chiến thắng sẽ giúp Ronaldo cùng đồng đội tạo lợi thế sớm trong cuộc đua tại bảng K, nhất là khi họ đang sở hữu đội hình có chiều sâu và chất lượng vượt trội.

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Trực tiếp tỉ số Bồ Đào Nha vs Congo

Tỷ số hiện tại: Bồ Đào Nha 0-0 Congo.

Đang cập nhật diễn biến trận đấu.

Nhận định Bồ Đào Nha đấu với Congo hôm nay

Bồ Đào Nha có đủ cơ sở để đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Congo. Đội bóng của HLV Roberto Martinez sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng, tạo đột biến và dứt điểm đa dạng.

Khu vực giữa sân sẽ là điểm tựa lớn của Bồ Đào Nha. Vitinha và Joao Neves có thể giúp đội bóng châu Âu giữ nhịp, Bruno Fernandes mang đến các đường chuyền mang tính sát thương, còn Bernardo Silva phù hợp với những pha xử lý trong không gian hẹp.

Trên hàng công, Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên được chờ đợi nhiều nhất. Dù Bồ Đào Nha có thêm nhiều lựa chọn trẻ trung và tốc độ, Ronaldo vẫn nguy hiểm nhờ khả năng di chuyển trong vòng cấm, chọn điểm rơi và tận dụng sai lầm của đối thủ.

Rafael Leao cũng có thể trở thành mũi khoan quan trọng bên hành lang trái. Tốc độ và khả năng đi bóng của cầu thủ này sẽ buộc hàng thủ Congo phải lùi sâu, qua đó mở ra thêm khoảng trống cho các tiền vệ Bồ Đào Nha băng lên dứt điểm.

Congo không dễ chơi nếu được phép phản công. Yoane Wissa, Theo Bongonda và Cedric Bakambu đều có khả năng tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ. Vì vậy, Bồ Đào Nha cần duy trì sự cân bằng, tránh đẩy đội hình lên quá cao trong thời điểm chưa có bàn dẫn trước.

Dữ liệu 5 trận gần nhất đang nghiêng mạnh về Bồ Đào Nha. Họ ghi 13 bàn và tạo 38 quả phạt góc, cho thấy cường độ tấn công lớn. Nếu Congo không khóa được hai biên, sức ép dành cho khung thành đại diện châu Phi sẽ tăng dần theo thời gian.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-0 Congo.