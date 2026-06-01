Thể thao Trực tiếp tỉ số Bồ Đào Nha 1-1 Congo: Chờ Ronaldo lên tiếng tại World Cup 2026 Trực tiếp tỉ số Bồ Đào Nha vs Congo lúc 0h00 ngày 18/6/2026. Đại diện châu Âu được kỳ vọng tạo thế trận áp đảo ở lượt mở màn bảng K.

Bồ Đào Nha vs Congo đá lúc mấy giờ, ở đâu?

Bồ Đào Nha gặp Congo lúc 0h00 ngày 18/06/2026 theo giờ Việt Nam. Trận đấu thuộc bảng K World Cup 2026 và được tổ chức tại sân NRG Stadium, Houston, Mỹ.

Đây là trận mở màn có ý nghĩa quan trọng với Bồ Đào Nha. Một chiến thắng sẽ giúp Ronaldo cùng đồng đội tạo lợi thế sớm trong cuộc đua tại bảng K, nhất là khi họ đang sở hữu đội hình có chiều sâu và chất lượng vượt trội.

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Trực tiếp tỉ số Bồ Đào Nha vs Congo: 1-1

Phút 90: Fernandes sút xa

Fernandes tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Phút 82: Bồ Đào Nha thoát nguy hiểm

CHDC Congo phối hợp ném biên rất nhanh trong lúc hàng thủ Bồ Đào Nha chưa lùi về đủ vị trí. Nhưng quả tạt cuối cùng lại hơi sâu, giúp thủ môn Costa dễ dàng bắt bóng.

Phút 74: Conceicao kiến tạo cho Ronaldo

Conceicao căng ngang từ cánh phải sau một pha lên bóng đáng chú ý của Bồ Đào Nha. Ronaldo băng vào dứt điểm nhưng bóng lại đi ra ngoài.

Phút 69: Ronaldo dứt điểm nguy hiểm

Từ pha căng ngang bên cánh phải, Ronaldo dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.

Phút 66: Bồ Đào Nha tấn công biên

Bồ Đào Nha tiếp tục tạt bóng từ cánh phải hướng tới Ronaldo, nhưng hậu vệ CHDC Congo thi đấu tập trung và ngăn CR7 chạm bóng.

Phút 57: Cầu thủ CHDC Congo dứt điểm trúng cột dọc

Bakambu tì đè dũng mãnh, cướp bóng từ chân Fernandes ngay trong vòng cấm Bồ Đào Nha. Đáng tiếc, cú dứt điểm chéo góc của tiền đạo này lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Phút 55: Bàn thắng bị từ chối của Cancelo

Cancelo khiến khung thành CHDC Congo rung lên sau pha dứt điểm “xe đạp chổng ngược”. Tuy nhiên, trọng tài xác định hậu vệ này việt vị nên bàn thắng không hợp lệ.

Phút 53: Neves bị khóa chặt

Ronaldo chuyền bóng sang cánh trái cho Mendes. Sau pha căng ngang của Mendes, Neves bị hai hậu vệ CHDC Congo áp sát và không thể tung ra cú dứt điểm.

Phút 48: Bồ Đào Nha tấn công biên

Từ quả tạt bên cánh trái, Francisco Conceicao băng vào đánh đầu nhưng không thành công do bị hậu vệ CHDC Congo theo kèm quá chặt.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu.

Phút 45+6: Kết thúc hiệp đấu đầu tiên

Bồ Đào Nha và CHDC Congo tạm rời sân với tỷ số hòa 1-1.

Phút 45+5: Wissa ghi bàn gỡ hòa

Wissa bật cao đón quả tạt từ cánh phải rồi đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha, giúp CHDC Congo gỡ hòa 1-1.

Phút 45: Pha lên bóng của Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha triển khai tấn công bên cánh phải, nhưng hàng thủ CHDC Congo nhanh chóng hóa giải. Các cầu thủ áo bã trầu vẫn chưa tạo được khoảng trống rõ rệt trong vòng cấm.

Phút 35: Sai sót của Costa

Diogo Costa phát bóng không tốt vì thiếu quan sát. Tiền đạo CHDC Congo đứng ngay phía trước suýt tận dụng được cơ hội để cướp bóng.

Phút 33: Kayembe dứt điểm từ xa

Kayembe sút xa, bóng chạm người một trung vệ Bồ Đào Nha rồi bị Diogo Costa ôm gọn.

Phút 29: Vitinha chuyền cho Ronaldo

Vitinha căng bóng sệt từ cánh phải vào vòng cấm cho Ronaldo. Đường chuyền hơi mạnh nên CR7 không thể băng vào chạm bóng.

Phút 28: Neto tạt bóng nguy hiểm

Neto đưa bóng từ cánh trái vào trong cho Ronaldo, nhưng hậu vệ CHDC Congo kịp phá ra biên.

Hydration Break: Hiệp 1 gián đoạn

Trọng tài cho hiệp 1 tạm dừng để cầu thủ hai đội tiếp nước.

Phút 18: Mendes và Fernandes có cơ hội

Mendes đi bóng vào vòng cấm nhưng bị Wan-Bissaka cùng thủ môn CHDC Congo chặn lại. Fernandes sau đó lao lên xử lý bóng, tiếc rằng pha nửa chuyền nửa sút của anh lại đi chệch cầu môn.

Phút 14: Bakambu sút xa

Bakambu đột phá rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm Araujo và ra biên.

Phút 11: Pha bóng nguy hiểm của CHDC Congo

Wissa tung cú sút xa đưa bóng đi chệch khung thành Bồ Đào Nha rất sát.

Phút 6: Joao Neves đánh đầu ghi bàn

Neto tạt bóng từ cánh trái, Joao Neves bật cao đánh đầu làm tung lưới CHDC Congo, giúp Bồ Đào Nha dẫn 1-0.

Phút 3: Cơ hội đầu trận của Bồ Đào Nha

Mendes treo bóng từ cánh trái, nhưng hậu vệ CHDC Congo đã phá bóng an toàn.

Phút 00: Trận đấu khởi tranh

Bồ Đào Nha thực hiện quyền giao bóng trước.

Nhận định Bồ Đào Nha đấu với Congo hôm nay

Bồ Đào Nha có đủ cơ sở để đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Congo. Đội bóng của HLV Roberto Martinez sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng, tạo đột biến và dứt điểm đa dạng.

Khu vực giữa sân sẽ là điểm tựa lớn của Bồ Đào Nha. Vitinha và Joao Neves có thể giúp đội bóng châu Âu giữ nhịp, Bruno Fernandes mang đến các đường chuyền mang tính sát thương, còn Bernardo Silva phù hợp với những pha xử lý trong không gian hẹp.

Trên hàng công, Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên được chờ đợi nhiều nhất. Dù Bồ Đào Nha có thêm nhiều lựa chọn trẻ trung và tốc độ, Ronaldo vẫn nguy hiểm nhờ khả năng di chuyển trong vòng cấm, chọn điểm rơi và tận dụng sai lầm của đối thủ.

Rafael Leao cũng có thể trở thành mũi khoan quan trọng bên hành lang trái. Tốc độ và khả năng đi bóng của cầu thủ này sẽ buộc hàng thủ Congo phải lùi sâu, qua đó mở ra thêm khoảng trống cho các tiền vệ Bồ Đào Nha băng lên dứt điểm.

Congo không dễ chơi nếu được phép phản công. Yoane Wissa, Theo Bongonda và Cedric Bakambu đều có khả năng tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ. Vì vậy, Bồ Đào Nha cần duy trì sự cân bằng, tránh đẩy đội hình lên quá cao trong thời điểm chưa có bàn dẫn trước.

Dữ liệu 5 trận gần nhất đang nghiêng mạnh về Bồ Đào Nha. Họ ghi 13 bàn và tạo 38 quả phạt góc, cho thấy cường độ tấn công lớn. Nếu Congo không khóa được hai biên, sức ép dành cho khung thành đại diện châu Phi sẽ tăng dần theo thời gian.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-0 Congo.