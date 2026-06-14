Thể thao Trực tiếp tỉ số Brazil 1-1 Morocco: Đại diện Nam Mỹ chạm trán đội bóng châu Phi Trực tiếp tỉ số Brazil 0-0 Morocco: Hai đội gặp nhau lúc 05h00 ngày 14/6/2026 trong trận đấu đáng chú ý tại vòng bảng World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Brazil đấu với Morocco

Lịch thi đấu World Cup 2026 của trận Brazil đấu với Morocco: 05h00 ngày 14/06/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Đang cập nhật

Giải đấu: Vòng bảng - Vòng chung kết World Cup 2026

Kênh VTV3 phát trực tiếp trận đấu: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Kênh VTV9 phát trực tiếp trận đấu: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Tường thuật bóng đá Brazil đấu với Morocco - Tỷ số: 1-1

Phút 90: Bù giờ hiệp hai

Trận đấu có tới 10 phút bù giờ trong hiệp hai. Đây là quãng thời gian quan trọng để hai đội tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Phút 89: Vinicius phạm lỗi

Vinicius Junior có pha vào bóng trượt khiến trọng tài phải cắt còi. Slavko Vincic có thể rút thẻ trong tình huống này, nhưng cuối cùng chỉ cảnh cáo cầu thủ Brazil.

Phút 82: Morocco hú vía

Một pha chuyền về non của Issa Diop khiến hàng thủ Morocco rơi vào thế nguy hiểm. Raphinha băng xuống rất nhanh, nhưng Bounou đã kịp xuất hiện để giải nguy cho đội nhà.

Phút 81: Brazil tăng sức ép cuối trận

Matheus Cunha có pha đi bóng khó chịu trong vòng cấm Morocco. Nỗ lực này giúp Brazil tạo thêm áp lực trong thời điểm trận đấu bước vào những phút cuối.

Phút 78: Raphinha dứt điểm thiếu lực

Brazil lên bóng nguy hiểm bên cánh của Vinicius. Đường căng ngang của anh tìm đến Raphinha, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại quá hiền.

Phút 77: Brazil gặp khó trước Saibari

Saibari đang chơi rất biến hóa và tạo ra nhiều thử thách cho hàng phòng ngự Brazil. Các hậu vệ áo vàng xanh phải tập trung cao độ trước những pha xử lý của cầu thủ Morocco.

Phút 72: Saibari lại gây nguy hiểm

Saibari tiếp tục khiến Brazil phải cảnh giác với pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng. Tuy nhiên, tiền đạo Morocco không thể kết thúc thành công để lập cú đúp.

Phút 70: Trận đấu tạm ngắt nhịp

Brazil và Morocco được nghỉ uống nước trong ít phút. Sau quãng dừng ngắn, trận đấu sẽ tiếp tục trở lại.

Phút 67: Brazil suýt có bàn thứ hai

Bruno Guimaraes đưa bóng cắt ngang khung thành Morocco bằng đường căng ngang nguy hiểm. Raphinha chỉ cần chạm bóng là có thể tạo khác biệt, nhưng anh lại đệm hụt.

Phút 62: Hai đội điều chỉnh đội hình

Cả Brazil lẫn Morocco đều thay đổi nhân sự trong hiệp hai. HLV Ancelotti đưa Matheus Cunha vào sân, thay cho Igor Thiago.

Phút 58: Brazil thiếu phương án tấn công

Morocco pressing tốt và khiến Brazil không có nhiều khoảng trống để phối hợp. Khi bóng được đưa đến Vinicius, cầu thủ này lập tức bị đối phương áp sát.

Phút 52: Bounou cứu Morocco

Igor Thiago có pha dứt điểm rất hiểm sau đường chuyền đặt anh vào vị trí thuận lợi. Bóng hướng về mép dưới xà ngang, nhưng Bounou đã bay người cản phá đầy ấn tượng.

Phút 49: Trận đấu nóng lên

Bruno Guimaraes có pha vào bóng nguy hiểm với Hakimi, trong đó cầu thủ Brazil giẫm lên chân đối phương. Đây là một tình huống khiến nhịp độ tranh chấp trên sân trở nên căng hơn.

Phút 46: Brazil thay hai cầu thủ nhận thẻ

Ngay khi hiệp hai bắt đầu, HLV Ancelotti đưa Fabinho và Danilo vào sân. Casemiro và Ibanez, hai cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở hiệp một, được rút ra nghỉ.

Phút 45+5: Hiệp một khép lại

Hiệp một trận Brazil đấu Morocco kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Hai đội rời sân tạm nghỉ sau 45 phút đầu tiên diễn ra rất hấp dẫn.

Phút 45+2: Bounou cứu thua ấn tượng

Paqueta ngả người vô-lê đẹp mắt trong vòng cấm Morocco. Tuy nhiên, thủ môn Bounou đã phản xạ xuất sắc và đẩy bóng cứu thua cho đội nhà.

Phút 45: Hiệp một có 4 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một có thêm 4 phút bù giờ. Brazil và Morocco vẫn còn thời gian để tạo thêm cơ hội trước giờ nghỉ.

Phút 43: Ibanez nhận thẻ vàng

Brazil tiếp tục phải nhận thêm thẻ vàng sau pha tranh chấp có lỗi của Ibanez. Hậu vệ Brazil bị trọng tài cảnh cáo trong bối cảnh đội bóng áo vàng xanh đang chơi khá căng thẳng.

Phút 37: Casemiro nhận thẻ vàng

Casemiro có pha vào bóng nguy hiểm với El Aynaoui bên phía Morocco. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ của Brazil.

Phút 32: Vinicius gỡ hòa cho Brazil

Vinicius Junior tạo ra khoảnh khắc đẳng cấp với pha đi bóng và dứt điểm chính xác về góc cao. Bàn thắng ngoạn mục của tiền đạo Brazil đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Phút 30: Brazil mất thế trận

Morocco đang cầm bóng rất chắc và khiến các cầu thủ Brazil phải vất vả phòng ngự. Ngay cả khi có bóng, Brazil cũng gặp khó trong việc phối hợp từ phần sân nhà.

Phút 27: Hakimi sút xa nguy hiểm

Morocco tiếp tục chơi sắc sảo và hiệu quả. Hakimi xộc thẳng vào trung lộ rồi tung cú sút xa nguy hiểm, nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 23: Hai đội tạm dừng thi đấu

Trận đấu được tạm dừng trong ít phút để cầu thủ hai đội uống nước. Brazil đang có thời gian ngắn để xốc lại đội hình sau bàn thua.

Phút 21: Bàn thắng đẹp của Morocco

Ismael Saibari thoát xuống sau đường chuyền tinh tế của Brahim Diaz. Anh bình tĩnh lốp bóng qua đầu thủ môn Alisson, mở tỷ số 1-0 cho Morocco.

Phút 17: Morocco chịu sức ép

Brazil đã lấy lại sự tự tin sau những phút đầu lép vế. Đội bóng áo vàng xanh liên tục tổ chức tấn công, buộc Morocco phải tập trung số đông bên phần sân nhà.

Phút 13: Brazil tăng tốc bên cánh trái

Vinicius thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, áp sát khung thành Morocco rồi đưa bóng vào trong. Dù đường chuyền khá thuận lợi, Igor Thiago lại không thể dứt điểm bằng đầu.

Phút 07: Hakimi thử vận may

Hakimi có khoảng trống để tung cú sút hướng về góc xa. Bóng đi theo ý đồ của hậu vệ Morocco, nhưng lại không đi trúng khung thành Brazil.

Phút 06: Hàng thủ Brazil bị xáo trộn

Neil El Aynaoui xử lý rất tốt trong vòng cấm Brazil, trước khi tung cú sút về góc thấp bên trái. Tình huống khiến hệ thống phòng ngự Brazil lúng túng, nhưng đội bóng Nam Mỹ vẫn kịp phá bóng.

Phút 04: Quả đá phạt của Morocco bị hóa giải

Morocco có cơ hội đưa bóng vào vòng cấm Brazil từ một pha đá phạt. Tuy nhiên, đường bóng này không tạo ra nguy hiểm và Brazil nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Phút 02: Hai đội chơi quyết liệt

Brazil và Morocco bắt đầu trận đấu bằng những pha tranh chấp mạnh mẽ. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi cả hai đội đều nhập cuộc rất khẩn trương.

Phút 00: Trận đấu bắt đầu

Brazil và Morocco chính thức bước vào màn so tài tại World Cup 2026. Hai đội nhập cuộc với sự tập trung cao, hướng đến kết quả thuận lợi trong trận đấu này.

Nhận định bóng đá hôm nay Brazil đấu với Morocco

Brazil được đánh giá nhỉnh hơn Morocco nhờ chất lượng đội hình đồng đều và kinh nghiệm tại các giải đấu lớn. Đội bóng Nam Mỹ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến, đặc biệt ở hai biên và khu vực trước vòng cấm.

Với lối chơi giàu tốc độ, Brazil nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những pha phối hợp nhanh, các tình huống đi bóng cá nhân và khả năng dứt điểm từ tuyến hai có thể trở thành điểm nhấn trong cách tiếp cận trận đấu của Brazil.

Dù vậy, Morocco không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi thường thi đấu kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và rất nguy hiểm trong các pha phản công. Nếu Brazil nôn nóng đẩy cao đội hình, Morocco hoàn toàn có thể tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ để tạo ra cơ hội.

Trận đấu Brazil đấu với Morocco được dự đoán sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ trong những phút đầu. Brazil có thể cầm bóng nhiều hơn, nhưng Morocco đủ khả năng kéo nhịp trận đấu xuống thấp và khiến đối thủ gặp khó trong việc tìm khoảng trống.

Khả năng xuất hiện bàn thắng sớm phụ thuộc nhiều vào hiệu quả tấn công của Brazil. Nếu đội bóng Nam Mỹ tận dụng tốt các tình huống lên bóng ở biên, họ có thể tạo ra lợi thế trước khi Morocco ổn định thế trận.

Brazil có cơ sở để hướng tới chiến thắng, nhưng Morocco là đối thủ đủ bản lĩnh để tạo ra nhiều khó khăn. Đây có thể là trận đấu mà Brazil phải kiên nhẫn trong phần lớn thời gian nếu muốn giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Morocco.