Thể thao Trực tiếp tỉ số Canada 0-1 Bosnia & Herzegovina hôm nay 13/6/2026 Trực tiếp tỉ số Canada 0-1 Bosnia & Herzegovina: Hai đội gặp nhau lúc 02h00 ngày 13/6/2026 trong trận đấu đáng chú ý tại bảng B World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Canada đấu với Bosnia & Herzegovina

Thời gian: 02h00 ngày 13/06/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Toronto Stadium, Toronto

Giải đấu: Bảng B - Vòng chung kết World Cup 2026

Các kênh trực tiếp trận đấu: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPTPlay, TV360.

Tường thuật bóng đá Canada đấu với Bosnia & Herzegovina - Tỷ số: 0-1

Hết hiệp 1: Bosnia dẫn Canada 1-0

Hiệp đấu đầu tiên đã khép lại với lợi thế tối thiểu cho Bosnia & Herzegovina. Canada có cơ hội cuối hiệp nhưng không thể tận dụng để gỡ hòa.

Phút 45+4: Vọt xà đáng tiếc

Canada được hưởng phạt góc bên phải và đưa bóng vào vòng cấm Bosnia. Cornelius có cơ hội đánh đầu trong tư thế khá thoải mái, nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành.

Phút 45+1: Lukic nhận thẻ vàng

Lukic có pha tranh bóng quá quyết liệt với Buchanan sau khi Canada phá bóng ra. Tiền đạo Bosnia & Herzegovina khều chân làm ngã đối thủ và bị phạt thẻ.

Phút 44: Demirovic vào bóng muộn

Demirovic lao vào pressing Cornelius ở tuyến dưới của Canada. Pha vào bóng trúng chân cầu thủ đối phương khiến anh bị trọng tài cảnh cáo bằng thẻ vàng.

Phút 40: Cơ hội trôi qua với David

Canada đang ép sân khá mạnh. Laryea đá bổng trái bóng lên để tránh bị 2 cầu thủ Bosnia & Herzegovina áp sát, nhưng đường bóng lại vô tình rơi vào vòng cấm cho David. Đáng tiếc, tiền đạo này khống chế lỗi và bỏ lỡ thời cơ đối mặt.

Phút 38: Canada đòi penalty bất thành

Sau quả phạt góc đầu tiên, David tung cú móc bóng khiến bóng đập vào người Kolasinac. Canada cho rằng bóng chạm tay và đòi penalty, nhưng trọng tài lắc đầu vì bóng chỉ chạm hông. Quả phạt góc thứ hai sau đó cũng bị Bosnia & Herzegovina hóa giải.

Phút 32: Oluwaseyi sút vọt xà

Oluwaseyi nhận bóng trong vòng cấm và có pha tranh chấp hiệu quả với Muharemovic. Sau khi tạo được khoảng trống để xoay người sút, anh lại dứt điểm vọt xà ngang.

Phút 28: Canada đáp trả

Canada có pha đáp trả đáng chú ý từ tình huống cố định bên cánh phải. David nhận đường bóng trong vòng cấm, quặt qua một nhịp rồi sút chân trái, nhưng cú đá của anh bị Muharemovic chắn lại.

Phút 21: Vào!!! Canada 0-1 Bosnia & Herzegovina

Lukic mở tỷ số cho Bosnia & Herzegovina sau tình huống phạt góc bên cánh phải. Kolasinac đánh đầu ngược ở cột gần, bóng cắt ngang khung thành trước khi Lukic đè người kèm và đánh đầu nối cận thành.

Phút 16: Pha phối hợp tốt của Canada

Canada triển khai bóng nhanh qua trung lộ trước khi Kone chọc khe cho Oluwaseyi ở cánh trái. Tuy nhiên, pha căng ngang sau đó đi quá sâu, khiến David không thể chạm bóng trong vòng cấm.

Phút 17: David dứt điểm thiếu hiểm

Johnstone tạt bóng vào vòng cấm từ cánh phải và tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành Bosnia & Herzegovina. David lao vào sút sau pha phá bóng của De Fougerolles, nhưng cú đá chìm lại quá hiền và đi thẳng vào Vasilj.

Phút 11: Johnstone bị phạt thẻ

Sai lầm trong đường chuyền của Oluwaseyi khiến Canada bị đặt vào tình huống khó. Bosnia & Herzegovina phản công nhanh với Memic, trước khi Johnstone xoạc muộn và phải nhận thẻ vàng.

Phút 13: Bosnia đá phạt

Bosnia & Herzegovina có tình huống cố định và treo bóng vào trong. Lukic đánh đầu sau đường bóng này, nhưng pha dứt điểm ở khoảng cách xa không đủ để tạo ra nguy hiểm cho khung thành Canada.

Phút 5: Lukic bỏ lỡ cơ hội đánh đầu

Bosnia & Herzegovina thực hiện quả đá phạt bên cánh phải theo kiểu phối hợp ngắn. Basic sau đó tạt bóng vào khu vực trung lộ, nhưng cú đánh đầu của Lukic không đi trúng mục tiêu.

Phút 3: Bosnia & Herzegovina suýt mở tỷ số

Cơ hội nguy hiểm đã đến với Bosnia & Herzegovina chỉ sau ít phút bóng lăn. Từ quả đá phạt bên cánh trái, bóng được đưa vào vòng cấm rồi trả lại cho Memic, nhưng cú đá của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Phút 00: Trận Canada vs Bosnia & Herzegovina bắt đầu

Hai đội đã nhập cuộc tại bảng B World Cup 2026. Canada cố gắng đẩy nhịp trận đấu lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi Bosnia & Herzegovina chủ động giữ đội hình kín kẽ.

Nhận định bóng đá hôm nay Canada đấu với Bosnia & Herzegovina

Canada được đánh giá nhỉnh hơn Bosnia & Herzegovina nhờ lợi thế sân nhà và phong độ tấn công khá tốt trước thềm World Cup 2026. Đội bóng của HLV Jesse Marsch đang cho thấy sự tự tin với lối chơi giàu năng lượng, pressing mạnh và thường xuyên đưa bóng ra biên để tạo đột biến.

Trong 6 trận gần nhất, Canada ghi 12 bàn, một con số đủ để mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Jonathan David và Cyle Larin vẫn là hai lựa chọn quan trọng trên hàng công, trong khi Buchanan và Millar có thể khiến hàng thủ đối phương gặp khó nhờ tốc độ và khả năng leo biên.

Dù vậy, Bosnia & Herzegovina là thử thách không đơn giản. Đội bóng châu Âu có lối chơi thiên về sự chắc chắn, sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và thường không dễ bị cuốn vào thế trận của đối thủ. Chuỗi thành tích chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất giúp Bosnia & Herzegovina có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với Canada.

Khả năng trận đấu xuất hiện nhiều bàn thắng không được đánh giá quá cao. Canada có lợi thế tấn công, nhưng Bosnia & Herzegovina đủ kinh nghiệm để thu hẹp khoảng trống và kéo nhịp trận đấu xuống thấp. Tính chất trận ra quân tại World Cup cũng khiến hai đội khó chơi quá mạo hiểm ngay từ đầu.

Ngược lại, những pha va chạm có thể xuất hiện thường xuyên. Canada pressing với cường độ cao, còn Bosnia & Herzegovina vốn nổi bật ở sự quyết liệt trong phòng ngự. Nếu trận đấu diễn ra căng thẳng, thẻ phạt nhiều khả năng sẽ trở thành điểm nhấn.

Canada có cơ sở để hướng tới chiến thắng, nhưng đây có thể là một trận đấu không dễ dàng. Bosnia & Herzegovina đủ khả năng gây khó chịu và buộc đội chủ nhà phải kiên nhẫn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Dự đoán tỷ số: Canada 1-0 Bosnia & Herzegovina.