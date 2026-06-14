Thể thao Trực tiếp tỉ số Haiti vs Scotland hôm nay 14/6/2026: 0-1 Trực tiếp tỉ số Haiti 0-0 Scotland: Hai đội gặp nhau lúc 08h00 ngày 14/6/2026 trong trận đấu thuộc bảng C World Cup 2026. Scotland cần 3 điểm, nhưng Haiti không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Thông tin trận đấu Haiti đấu với Scotland

Lịch thi đấu World Cup 2026 của trận Haiti vs Scotland: 08h00 ngày 14/06/2026, giờ Việt Nam.

Địa điểm: SVĐ Boston Stadium, Mỹ.

Giải đấu: Bảng C - Vòng chung kết World Cup 2026.

Tường thuật bóng đá Haiti đấu với Scotland - Tỷ số: 0-1

Phút 90: Hiệp hai có 6 phút bù giờ

Trọng tài cho trận đấu kéo dài thêm 6 phút. Haiti tiếp tục nuôi hy vọng trong những phút cuối.

Phút 84: Pha đánh đầu nguy hiểm

Haiti có cơ hội từ quả đá phạt góc. Pha đánh đầu sau đó đưa bóng đi chệch khung thành Scotland chỉ trong gang tấc.

Phút 79: Haiti đẩy cao đội hình

Haiti liên tục tạo ra những pha phối hợp kỹ thuật để tìm đường vào khung thành Scotland. Providence dứt điểm từ cánh trái nhưng bị Patterson cản phá.

Phút 73: Providence tạo cơ hội

Providence thực hiện đường chuyền rất khó chịu từ cánh trái. Dù vậy, Isidor không kịp băng vào nên Haiti không thể tạo ra cú sút.

Phút 73: McGinn sút ra ngoài

McGinn nhận bóng bên cánh trái và tung cú dứt điểm khi hậu vệ Haiti đang lao vào áp sát. Bóng đi chệch khung thành.

Phút 65: Scotland bị phạt vì chậm ném biên

Cầu thủ Scotland cầm bóng quá 5 giây trong tình huống ném biên. Quyền ném biên sau đó thuộc về Haiti theo luật mới được áp dụng tại World Cup.

Phút 55: Haiti thoát nguy hiểm

Robertson có pha xử lý tốt bên cánh trái rồi đưa bóng vào trong rất khó chịu. Scotland có tới 2 cầu thủ chờ dứt điểm, nhưng hậu vệ Haiti kịp can thiệp để đưa bóng ra biên.

Phút 53: Cơ hội trôi qua với Haiti

Providence tạt bóng từ cánh trái, đặt hàng thủ Scotland vào thế phải cảnh giác. Đáng tiếc, bóng đi hơi cao so với pha băng vào của tiền đạo Haiti.

Phút 46: Scotland bảo vệ lợi thế

Hiệp hai trận đấu đã bắt đầu. Scotland bước vào 45 phút còn lại với lợi thế dẫn 1-0 trước Haiti.

Phút 45+4: Hiệp một khép lại

Scotland tạm thời dẫn Haiti 1-0 sau hiệp đấu đầu tiên. Haiti cần chơi sắc nét hơn ở hiệp hai để hy vọng giành lại thế trận.

Phút 45: Thêm 4 phút bù giờ

Hiệp một có thêm 4 phút bù giờ. Cả Haiti và Scotland vẫn duy trì sự tập trung trong những phút cuối.

Phút 34: Scotland thoát hiểm

Experience có pha xử lý táo bạo bên cánh trái rồi dứt điểm chìm hiểm hóc. Angus Gunn không bắt gọn bóng, nhưng anh vẫn kịp đứng dậy cản phá pha đá bồi của cầu thủ Haiti.

Phút 28: McGinn đá bồi thành bàn

Scotland tấn công bên cánh phải với pha căng ngang của Hickey. Che Adams dứt điểm không thành công, nhưng McGinn xuất hiện đúng lúc để đá bồi tung lưới Haiti.

Phút 23: Hai đội tạm nghỉ

Trận đấu giữa Haiti và Scotland tạm dừng để các cầu thủ tiếp nước. Sau quãng nghỉ ngắn, trận đấu sẽ tiếp tục trở lại.

Phút 17: Scotland đưa bóng trúng cột dọc

McTominay dứt điểm đầy uy lực sau đường chuyền từ cánh phải. Pha bóng tưởng như có thể mở tỷ số, nhưng cột dọc đã cứu thua cho Haiti.

Phút 15: Haiti tấn công biên

Isidor băng vào đánh đầu sau pha bóng từ biên, nhưng hậu vệ Scotland theo kèm rất sát và khiến tiền đạo Haiti không thể chạm bóng. Trọng tài sau đó thổi phạt Isidor vì lỗi tranh chấp trên không.

Phút 11: Haiti dứt điểm từ tuyến hai

Isidor nhả bóng thuận lợi để Bellegarde băng lên từ tuyến hai dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ Haiti đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 8: McTominay đánh đầu vọt xà

Từ quả tạt bên cánh trái, McTominay bật cao đánh đầu trong vòng cấm Haiti. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang.

Phút 5: Haiti tổ chức tấn công

Isidor quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Dù vậy, cú sút của cầu thủ Haiti đi quá nhẹ và thiếu chính xác.

Phút 3: Scotland sút xa

Doak thực hiện cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi không quá hiểm hóc. Thủ môn Placide dễ dàng bắt gọn bóng.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Scotland là đội giao bóng trước. Trận đấu chính thức khởi tranh sau tiếng còi của trọng tài.

Nhận định bóng đá hôm nay Haiti đấu với Scotland

Trận Haiti đấu với Scotland được xem là cơ hội quan trọng để hai đội tích lũy điểm số tại bảng C World Cup 2026. Với sự hiện diện của Brazil và Morocco, mỗi trận đấu đều có giá trị lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Scotland bước vào trận đấu với kỳ vọng cao hơn. Đội bóng của HLV Steve Clarke sở hữu nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh và nhiều cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế. Tuyến giữa với McTominay, McGinn và Christie có thể giúp Scotland kiểm soát khu vực trung tâm.

Bên cạnh đó, Scotland còn có những phương án tấn công đáng chú ý ở hai biên. Robertson và Hickey là những cầu thủ có khả năng lên công về thủ bền bỉ. Nếu hai hậu vệ biên này có nhiều khoảng trống, Haiti sẽ chịu áp lực lớn trước các quả tạt và những pha phối hợp tốc độ.

Tuy nhiên, Scotland không thể chủ quan. Hàng thủ của họ chưa cho thấy sự ổn định khi nhận 8 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Những khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ có thể trở thành điểm yếu nếu Haiti tổ chức phản công nhanh.

Haiti có thể chọn cách chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội. Phong độ gần đây của đội bóng vùng Caribe khá tích cực khi ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần trong 5 trận. Sự chắc chắn này giúp Haiti có thêm tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trận đấu được dự báo không dễ bùng nổ ngay từ đầu. Scotland cần thắng nhưng cũng phải thận trọng, còn Haiti nhiều khả năng ưu tiên sự an toàn. Thế trận có thể chỉ được mở ra khi một trong hai đội mắc sai lầm hoặc tận dụng tốt tình huống cố định.

Dự đoán tỷ số: Haiti 0-1 Scotland.