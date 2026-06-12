Thể thao Trực tiếp tỉ số Hàn Quốc 2-1 CH Séc hôm nay 12/6/2026 Cập nhật trực tiếp tỉ số Hàn Quốc 0-0 CH Séc trong trận đấu bảng A World Cup 2026. Đây là màn ra quân quan trọng của Son Heung Min và đội tuyển Hàn Quốc trước một CH Séc giàu sức mạnh, kỷ luật và kinh nghiệm.

Thông tin trận đấu Hàn Quốc và CH Séc

Thời gian thi đấu: 09h00 ngày 12/06/2026, giờ Việt Nam

09h00 ngày 12/06/2026, giờ Việt Nam Địa điểm: Zapopan, Mexico

Zapopan, Mexico Giải đấu: Bảng A - World Cup 2026

Bảng A - World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, FPTPlay, TV360

Tường thuật trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Séc - Tỷ số: 2-1

Phút 90+6: Hàn Quốc có thêm thẻ vàng

Lee Gi Hyuk bị trọng tài cảnh cáo vì pha phạm lỗi.

Phút 90+3: Kim Seung Gyu chơi xuất sắc

Trong sức ép lớn từ CH Séc, Michal Sadilek tung cú sút về góc xa nhưng không thắng được thủ môn Hàn Quốc.

Phút 90: Hiệp 2 bước vào bù giờ

Trọng tài cho hai đội đá thêm 6 phút.

Phút 87: Kim Min Jae mắc lỗi xử lý

Kim Min Jae có pha bóng không thật sự an toàn, rất may cho Hàn Quốc khi CH Séc không tận dụng được.

Phút 82: Hàn Quốc hú vía

Adam Hlozek dứt điểm rất tinh quái, đưa bóng hướng vào khung thành Hàn Quốc, nhưng Kim Seung Gyu đã cứu thua đúng lúc ngay trên vạch vôi.

Phút 80: Tỷ số là 2-1 cho Hàn Quốc

Oh Hyeon Gyu có pha di chuyển thông minh rồi dứt điểm thành bàn, giúp Hàn Quốc lần đầu vượt lên trong trận đấu.

Phút 77: Hàn Quốc may mắn thoát thua

Tomas Soucek đánh đầu làm tung lưới Hàn Quốc, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị của cầu thủ CH Séc.

Phút 74: Hàn Quốc chơi bóng đầy rủi ro

Những pha phối hợp từ phần sân nhà của Hàn Quốc chưa thật sự mượt mà. CH Séc chỉ thiếu một chút chính xác trong pha áp sát để có thể tạo ra bàn thắng thứ hai.

Phút 69: Hàn Quốc làm mới nhân sự tấn công

Ban huấn luyện Hàn Quốc rút Son Heung Min khỏi sân và tung Oh Hyeon Gyu vào thay trong phần còn lại của trận đấu.

Phút 67: Hàn Quốc đưa trận đấu về thế cân bằng

Hwang In Beom xử lý bóng cực kỳ khéo léo rồi ghi bàn, giúp Hàn Quốc san bằng tỷ số trước CH Séc.

Phút 65: Hàn Quốc tìm phương án tấn công mới

Việc bị dẫn bàn khiến Hàn Quốc phải đưa Hwang Hee Chan vào sân. CH Séc cũng có liền 3 sự thay đổi để điều chỉnh chiến thuật và nhân sự.

Phút 59: Ladislav Krejci mở điểm

Ladislav Krejci bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại Kim Seung Gyu. Bàn thắng giúp CH Séc vượt lên dẫn Hàn Quốc 1-0.

Phút 56: Son Heung Min tiếc nuối trước Kovar

Son Heung Min có cơ hội đối mặt với thủ môn Kovar sau pha bứt tốc ấn tượng. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng không thể mang về bàn thắng cho Hàn Quốc.

Phút 49: Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm

Ngay đầu hiệp 2, Hàn Quốc đã tạo ra pha bóng khiến hàng thủ CH Séc chao đảo. Dù vậy, thủ môn Kovar đã cứu thua thành công.

Phút 46: Hiệp đấu thứ hai bắt đầu

Sau giờ nghỉ giữa trận, hai đội trở lại sân. Hàn Quốc thực hiện quyền giao bóng.

Phút 45+3: Hết hiệp đấu đầu tiên

Hàn Quốc và CH Séc rời sân nghỉ giữa trận với tỷ số hòa 0-0. Bàn thắng vẫn chưa xuất hiện sau hiệp 1.

Phút 45+1: Son Heung Min gây tiếc nuối

Son Heung Min có cơ hội cực tốt để đưa Hàn Quốc vượt lên, nhưng pha dứt điểm ở cự ly gần không trúng tâm bóng.

Phút 45: Hiệp 1 được đá thêm 3 phút

Trọng tài cho hai đội có thêm 3 phút bù giờ trước khi bước vào giờ nghỉ.

Phút 39: Son Heung Min suýt mở tỷ số

Từ rìa vòng cấm, Son Heung Min tung cú sút hiểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trái trong gang tấc.

Phút 38: Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội sút xa

Son Heung Min có cơ hội dứt điểm từ xa, tuy nhiên cú đá của anh thiếu độ chính xác và đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 30: Hai đội gia tăng tấn công

Thế trận trở nên cởi mở hơn ở cuối hiệp 1. Hàn Quốc và CH Séc đều cố gắng gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương.

Phút 27: Trận đấu diễn ra chậm

Hàn Quốc và CH Séc đều đang chơi khá an toàn. Sau quãng nghỉ uống nước, hai đội không chủ động tăng tốc mà tập trung giữ cự ly đội hình bên phần sân nhà.

Phút 22: Hàn Quốc cảnh giác với bóng chết

CH Séc tiếp tục cho thấy sự lợi hại ở các tình huống cố định. Pha phạt góc vừa qua được triển khai có chủ đích, khiến hàng phòng ngự Hàn Quốc trải qua khoảnh khắc đầy áp lực.

Phút 17: Lee Kang In không tận dụng được quả phạt

Hàn Quốc có thêm cơ hội đưa bóng vào vòng cấm CH Séc, nhưng pha đá phạt của Lee Kang In không đạt hiệu quả như mong muốn.

Phút 14: Hàn Quốc có cú sút đáng chú ý

Lee Kang In tung cú sút xa đầy uy lực, nhưng thủ môn Kovar vẫn làm chủ tình hình với pha cản phá chính xác.

Phút 12: Cơ hội dành cho Son Heung Min

Lee Jae Sung nhận bóng trong vòng cấm CH Séc nhưng không thể xử lý gọn. Son Heung Min lập tức băng vào dứt điểm, song hàng thủ đối phương đã kịp thời ngăn lại.

Phút 9: Pha đá phạt bị hóa giải

Son Heung Min đưa bóng vào khu vực cấm địa từ quả đá phạt, nhưng các cầu thủ CH Séc đã đứng vững và chặn bóng thành công.

Phút 8: Hàn Quốc được hưởng tình huống cố định

Lee Kang In bị Ladislav Krejci phạm lỗi sau một pha đi bóng nỗ lực. Trọng tài cho Hàn Quốc hưởng đá phạt.

Phút 3: Son Heung Min mắc lỗi việt vị

Son Heung Min di chuyển rất nhanh để đón bóng, tuy nhiên anh đã ở vị trí việt vị khi đồng đội thực hiện đường chuyền.

Phút 2: CH Séc kiểm soát phần sân đối thủ

CH Séc nhập cuộc chủ động hơn khi đưa bóng sang phần sân Hàn Quốc, tạo áp lực ngay trong những phút đầu.

Phút 00: Chính thức khai màn

Trận đấu chính thức bắt đầu. Các cầu thủ hai bên nhanh chóng bắt nhịp, tổ chức đội hình và bước vào những tình huống tranh chấp đầu tiên.

Hàn Quốc thận trọng trước đối thủ châu Âu

Hàn Quốc bước vào trận đấu với mục tiêu giành điểm trong ngày ra quân. Đại diện châu Á có sự chuẩn bị tốt sau vòng loại, nơi họ thể hiện sự ổn định và bản lĩnh trong các trận đấu quan trọng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung Bo, Hàn Quốc được kỳ vọng duy trì lối chơi giàu tốc độ, pressing hợp lý và tận dụng nhanh những khoảng trống đối phương để lại. Đây là phong cách phù hợp với những cầu thủ có khả năng bứt tốc và xử lý bóng tốt như Son Heung Min.

Đội trưởng tuyển Hàn Quốc vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. Son Heung Min không chỉ có khả năng ghi bàn mà còn tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ đối phương nhờ những pha di chuyển thông minh và dứt điểm bất ngờ.

CH Séc nguy hiểm ở bóng chết

CH Séc bước vào trận đấu với điểm mạnh quen thuộc là thể hình và khả năng không chiến. Đội bóng châu Âu có thể không kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng luôn biết cách tạo nguy hiểm từ các tình huống cố định.

Patrik Schick là mũi nhọn đáng chú ý nhất bên phía CH Séc. Với khả năng chọn vị trí và dứt điểm tốt, anh có thể khiến hàng thủ Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn nếu không được theo kèm chặt chẽ.

Cuộc đối đầu này vì vậy nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co. Hàn Quốc cần hạn chế phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm, trong khi CH Séc phải dè chừng tốc độ của Son Heung Min trong các pha phản công.

Dự đoán tỷ số Hàn Quốc vs CH Séc

Sự khác biệt về phong cách có thể tạo nên một trận đấu hấp dẫn, nhưng không dễ để một đội áp đảo hoàn toàn.

Dự đoán tỷ số: Hàn Quốc 1-1 CH Séc.