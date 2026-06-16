Thể thao Trực tiếp tỉ số Iran 2-2 New Zealand: Đại diện châu Á chờ chiến thắng đầu tay ở bảng G World Cup 2026 Trực tiếp tỉ số Iran 0-1 New Zealand lúc 8h00 ngày 16/6/2026. Iran được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm World Cup, nền tảng phòng ngự chắc chắn và hàng công có nhiều phương án tạo đột biến.

Thông tin trận đấu Iran đấu với New Zealand hôm nay 16/6/2026

Iran gặp New Zealand lúc 8h00 ngày 16/06/2026, theo giờ Việt Nam. Trận đấu diễn ra tại SVĐ SoFi Stadium, Mỹ, thuộc bảng G - Vòng chung kết World Cup 2026.

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh và nền tảng gồm VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPTPlay và TV360. Đây là màn ra quân có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành lợi thế sớm tại bảng G.

Tổng hợp link, kênh phát trực tiếp Iran vs New Zealand

Phát trực tiếp trận Iran vs New Zealand trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Phát trực tiếp trận Iran vs New Zealand trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Phát trực tiếp trận Iran vs New Zealand trên kênh VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link FPT Play trực tiếp Iran vs New Zealand: https://fptplay.vn/su-kien/iran-new-zealand-6a2bc9f9713de0a254e52f3f?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp Iran vs New Zealand: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=1§=LIVE&page=home_live

Tường thuật bóng đá Iran đấu với New Zealand - Tỷ số: 2-2

Phút 85: Cú đá quá cao

Ezatolahi tận dụng tình huống bóng bật ra để tung cú sút xa, tuy nhiên pha ra chân của anh đưa bóng đi thẳng lên trời.

Phút 80: Pha dứt điểm quá cao của Taremi

Taremi nỗ lực không chiến sau đường tạt bóng, nhưng cú đánh đầu lại đưa bóng bay quá cao so với khung thành New Zealand.

Phút 72: Iran gia tăng nhịp độ

Sau khi gỡ hòa 2-2, Iran đẩy tốc độ trận đấu lên cao bằng những pha tấn công liên tiếp.

Phút 64: Rezaeian kiến tạo cho Mohebi

Rezaeian tạt bóng khó chịu vào khu vực trong vòng cấm, Mohebi bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa tỷ số về 2-2.

Phút 55: Just đưa New Zealand vượt lên

Just có pha bật nhả ăn ý với Wood trước khi dứt điểm gọn gàng gần khung thành, giúp New Zealand có bàn thắng thứ 2.

Phút 46: Trận đấu tiếp tục

Iran giao bóng khi hiệp hai bắt đầu.

Phút 45+7: Hai đội bước vào giờ nghỉ

Iran và New Zealand tạm hòa nhau 1-1 sau hiệp một.

Phút 45+5: Nemati không được tính bàn thắng

Nemati có cú đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào lưới New Zealand, nhưng pha bóng bị hủy vì lỗi việt vị của cầu thủ Iran.

Phút 45+3: Moghanlou suýt ghi bàn

Moghanlou đánh đầu rất nguy hiểm, nhưng bóng đi chệch khung thành New Zealand trong gang tấc.

Phút 45+1: McCowatt dứt điểm không thành công

McCowatt có pha sút xa, nhưng bóng đi khá đơn giản và không gây ra vấn đề cho thủ môn Iran.

Phút 39: Hai đội chơi rắn hơn

Trận đấu nóng dần lên khi hai bên liên tục tranh chấp mạnh mẽ trong các pha bóng 50-50.

Phút 32: Iran quân bình tỷ số

Moghanlou làm tường rất hợp lý, qua đó mở ra cơ hội để Rezaeian dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Iran.

Phút 29: Ghoddos dứt điểm thiếu chính xác

Thủ môn New Zealand phát bóng lên quá chậm và bị cầu thủ Iran áp sát. Bóng sau đó đến vị trí Ghoddos, nhưng anh không tận dụng được thời cơ khi sút ra ngoài.

Phút 23: Taremi dứt điểm không thành bàn

Taremi đi bóng một mạch rồi tung cú đá xa đầy kỹ thuật. Đáng tiếc, pha bóng kết thúc bằng tình huống bóng chạm cột dọc.

Phút 19: Cú sút xa của Singh

Singh tung cú sút từ xa khá khó chịu, khiến thủ môn Iran phải xử lý cẩn trọng qua 2 nhịp mới bắt gọn bóng.

Phút 12: Singh sút bóng đi lệch

Singh có cơ hội ở cự ly gần, tuy nhiên pha dứt điểm trong tư thế cận chân khiến bóng đi hơi lệch.

Phút 07: New Zealand ghi bàn đầu tiên

Chris Wood có 2 pha làm tường liên tục, tạo thời cơ thuận lợi để Henry Just sút tung lưới Iran.

Phút 06: Yousefi thử sức từ pha đi bóng

Yousefi nỗ lực kéo bóng rồi dứt điểm, nhưng cú sút chưa đủ hiểm để gây áp lực lớn lên thủ môn New Zealand.

Phút 04: Taremi không vượt qua được hàng thủ

Taremi tìm cách đột phá, nhưng hậu vệ New Zealand đã can thiệp kịp thời.

Phút 01: Khởi đầu trận đấu

New Zealand thực hiện pha giao bóng đầu tiên.

Đội hình dự kiến Iran vs New Zealand

Đội hình dự kiến Iran gồm Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Mohammad Zadegan, Ehsan Hajsafi, Saeid Ezatolahi, Mohammad Razzaghinia, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Mohebbi và Mehdi Taremi.

Đội hình dự kiến New Zealand gồm Michael Paulsen, Tim Payne, Michael Boxall, Tyler Surman, Liberato Cacace, Joe Bell, Marko Stamenic, Ben Old, Sarpreet Singh, Eli Just và Chris Wood.

Nhận định bóng đá hôm nay Iran đấu với New Zealand

Iran bước vào trận đấu với vị thế cửa trên tại bảng G World Cup 2026. Đại diện châu Á có nhiều kinh nghiệm hơn ở sân chơi lớn, đồng thời sở hữu lối đá giàu tính tổ chức, mạnh trong tranh chấp và biết cách kiểm soát nhịp độ khi cần.

Đội bóng Tây Á đã có 6 lần tham dự World Cup và góp mặt liên tục ở các kỳ gần đây. Dù chưa vượt qua vòng bảng, Iran vẫn là tập thể khó chịu nhờ hàng thủ kín kẽ, khả năng chuyển trạng thái nhanh và những cá nhân đủ sức tạo khác biệt ở tuyến trên.

Hàng công là điểm đáng chờ đợi nhất của Iran. Mehdi Taremi vẫn là niềm hy vọng số một nhờ khả năng di chuyển thông minh, kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và sự nhạy bén trong vòng cấm.

Xung quanh Taremi, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi và Mohammad Mohebbi có thể hỗ trợ bằng tốc độ, kỹ thuật và các pha xử lý ở hai biên. Nếu Iran vận hành đúng nhịp, New Zealand sẽ phải lùi sâu trong phần lớn thời gian để hạn chế khoảng trống trước khung thành.

New Zealand trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng, nên đội bóng này có thêm động lực để tạo dấu ấn trong trận ra quân. Lối chơi của họ không quá phức tạp, nhưng dựa nhiều vào thể lực, bóng dài, tranh chấp tay đôi và các pha không chiến hướng đến Chris Wood.

Chris Wood là điểm tựa lớn nhất trên hàng công New Zealand. Chân sút thuộc biên chế Nottingham Forest đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển New Zealand với 45 pha lập công, nên Iran sẽ cần đặc biệt cảnh giác trong các tình huống bóng bổng.

Dù vậy, phong độ gần đây của New Zealand vẫn là dấu hỏi lớn khi họ thua 4 trong 5 trận gần nhất. Trước một Iran giàu kinh nghiệm hơn, có tổ chức tốt hơn và sở hữu nhiều phương án tấn công hơn, đại diện châu Đại Dương sẽ phải phòng ngự rất tập trung nếu muốn giữ lại điểm số.

Điểm nóng trận Iran vs New Zealand

Trung tuyến là khu vực có thể quyết định cục diện trận đấu. Nếu Saeid Ezatolahi và Saman Ghoddos kiểm soát được nhịp chơi, Iran sẽ có nhiều cơ hội đưa bóng lên phía trên cho Mehdi Taremi khai thác khoảng trống.

Hai hành lang biên cũng là hướng tấn công quan trọng của Iran. Mehdi Ghayedi và Mohammad Mohebbi có thể tạo áp lực bằng tốc độ, buộc hàng thủ New Zealand phải lùi sâu và hạn chế khả năng hỗ trợ cho tuyến trên.

Với New Zealand, Chris Wood là điểm đến rõ ràng nhất trong các pha bóng dài. Đại diện châu Đại Dương cần tận dụng tối đa những tình huống cố định, bởi họ khó có nhiều cơ hội kiểm soát bóng trước Iran.

Dự đoán tỷ số Iran vs New Zealand

Iran có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận mở màn bảng G. New Zealand có thể chơi quyết liệt và gây khó khăn bằng bóng bổng, nhưng chênh lệch về kinh nghiệm, tổ chức và chất lượng hàng công vẫn nghiêng về đại diện châu Á.

Dự đoán tỷ số: Iran 2-0 New Zealand.