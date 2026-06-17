Thể thao Trực tiếp tỉ số Iraq 1-4 Na Uy: Haaland ghi dấu ấn đầu tiên Trực tiếp tỉ số Iraq 1-4 Na Uy lúc 05h00 ngày 17/6/2026. Na Uy nhập cuộc với vị thế cửa trên và Haaland nhanh chóng tạo khác biệt tại bảng I World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Iraq đấu với Na Uy hôm nay 17/6/2026

Iraq đối đầu Na Uy lúc 05h00 ngày 17/06/2026, theo giờ Việt Nam. Trận đấu được tổ chức tại Boston Stadium, Foxborough, Mỹ, trong khuôn khổ bảng I - Vòng bảng World Cup 2026.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận Iraq đấu với Na Uy trên hệ thống kênh VTV, trong đó có VTV3, VTV6 và VTV10. Bên cạnh đó, FPT Play và TV360 cũng là các nền tảng phát trực tiếp trận đấu này.

Đây là trận ra quân có ý nghĩa lớn với cục diện bảng I. Iraq đặt mục tiêu tạo bất ngờ trong ngày trở lại World Cup, còn Na Uy muốn khẳng định sức mạnh sau giai đoạn thi đấu rất thuyết phục.

Người hâm mộ có thể xem Iraq vs Na Uy trực tiếp trên VTV3 qua địa chỉ: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link VTV6 trực tiếp trận Iraq và Na Uy: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link VTV10 trực tiếp trận Iraq và Na Uy: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Iraq và Na Uy: https://fptplay.vn/su-kien/iraq-na-uy-6a2f671d64249920842f8e8a?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Iraq và Na Uy: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=1§=LIVE&page=home_live

Tường thuật bóng đá Iraq đấu với Na Uy - Tỷ số: 1-4

Phút 90+7: Na Uy kết liễu trận đấu

Đường bóng bổng được đưa vào vòng cấm Iraq, Haaland bật cao đánh đầu về góc xa. Thorstvedt có mặt ở cự ly gần và đánh đầu nối thành bàn.

Phút 90: Bóng chỉ đi vào cạnh lưới

Thorstvedt băng vào dứt điểm tung lưới Iraq ở góc nhìn ban đầu. Nhưng bóng thực tế đi vào cạnh lưới, nên Na Uy không có bàn thắng.

Phút 83: Haaland chưa thể có hat-trick

Haaland có tình huống rất thuận lợi để hoàn tất cú hat-trick. Pha dứt điểm của anh lại bị thủ môn Iraq cản phá bằng thân người.

Phút 76: Bàn thắng cho Na Uy

Từ quả phạt góc đẹp của Odegaard, Leo Ostigard di chuyển vào vòng cấm và bật lên đánh đầu. Pha dứt điểm giúp Na Uy nới rộng cách biệt lên 3-1.

Phút 75: Cơ hội của Na Uy bị chặn lại

Na Uy tấn công tốt bên cánh phải rồi tung cú sút. Hậu vệ Iraq đã kịp lùi về và phá bóng để tránh bàn thua.

Phút 69: Ali Jassim bị đau sau pha tranh chấp

Ali Jassim tranh chấp bóng bổng với Nusa nhưng không làm chủ được tình huống khi tiếp đất. Rất may, anh đã nhanh chóng đứng dậy.

Phút 63: Ali dứt điểm không chính xác

Ali băng lên bên phải rồi đá nối sau đường bóng được đưa tới. Bóng đi cao hơn khung thành, khiến Iraq bỏ lỡ cơ hội đáng chú ý.

Phút 59: Iraq tung Marko Farji vào sân

Al Hamidi được cho ra nghỉ. Marko Farji vào sân để tăng thêm lựa chọn cho Iraq.

Phút 53: Cơ hội đánh đầu cho Hussein

Hussein lại bật lên đánh đầu sau một pha bóng bổng của Iraq. Cú lắc đầu đưa bóng về phía góc xa, nhưng vẫn chưa đủ chính xác để thành bàn.

Phút 46: Bóng lăn trở lại

Na Uy là đội giao bóng ở đầu hiệp hai. Hai đội bước vào 45 phút tiếp theo của trận đấu.

Phút 45: Thời gian bù giờ là 5 phút

Hiệp hai có 5 phút bù giờ. Iraq phải đẩy cao đội hình nếu muốn giữ lại điểm số.

Phút 43: Haaland tận dụng sai lầm

Đường chuyền về của Iraq cho thủ môn thiếu lực và bị Haaland đọc được. Anh bứt tốc cực nhanh, cản cú phát bóng rồi ghi bàn vào lưới trống, giúp Na Uy dẫn 2-1.

Phút 39: Hussein đánh đầu thành bàn

Iraq đưa bóng xuống biên trái trước khi chuyền bổng vào khu vực trung tâm. Hussein băng vào mạnh mẽ và đánh đầu tung lưới Na Uy, san bằng tỷ số 1-1.

Phút 35: Na Uy phòng ngự chắc chắn

Iraq có pha tấn công bên cánh phải và đưa bóng vào vòng cấm. Hậu vệ Na Uy đã can thiệp kịp thời, phá bóng để giải nguy cho đội nhà.

Phút 29: Haaland ghi bàn cho Na Uy

Na Uy triển khai bóng khá mượt và đưa được bóng vào đúng khu vực nguy hiểm. Haaland lập tức lao vào khoảng trống, bay người dứt điểm cận thành để ghi bàn mở tỷ số.

Phút 20: Haaland đánh đầu thiếu chính xác

Haaland di chuyển khôn ngoan để đón đường bóng trong vòng cấm Iraq. Dù vậy, pha bật cao của anh chưa tạo ra cú chạm tốt nhất và bóng đi ra ngoài.

Phút 19: Nusa xuyên phá bên biên

Nusa có tình huống khoét sâu xuống đáy biên của Iraq. Đường chuyền vào sau đó khiến khung thành Iraq bị đặt trong trạng thái báo động, nhưng hàng thủ áo trắng vẫn kịp hóa giải.

Phút 12: Odegaard tạt bóng bị bắt bài

Odegaard đưa bóng từ cánh phải vào vòng cấm Iraq. Pha tạt bóng không có đủ độ khó nên thủ môn Iraq dễ dàng đọc tình huống và làm chủ trái bóng.

Phút 7: Haaland tranh chấp rồi thoát xuống

Haaland cho thấy sức mạnh trong pha không chiến để cướp lại bóng. Tiền đạo Na Uy sau đó thoát xuống bên cánh phải và chuyền vào trong, nhưng thủ môn Iraq đã kịp can thiệp.

Phút 5: Hussein đánh đầu vọt xà

Iraq có cơ hội đáng chú ý từ một pha bóng bổng vào vòng cấm. Hussein bật lên đánh đầu trong tư thế khá thoải mái, nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng bay qua xà ngang.

Phút 1: Iraq bắt đầu trận đấu

Iraq thực hiện quyền giao bóng. Trận đấu nhanh chóng nóng lên với các pha tranh chấp quyết liệt khi cả hai đội đều muốn sớm ổn định thế trận.

Nhận định bóng đá hôm nay Iraq đấu với Na Uy

Iraq đấu với Na Uy tại bảng I World Cup 2026 là trận đấu mang nhiều ý nghĩa với cả hai đội. Iraq trở lại sân chơi World Cup sau 40 năm, còn Na Uy cũng có lần góp mặt đáng chờ đợi kể từ lần gần nhất dự giải vào năm 1998.

Na Uy bước vào cuộc so tài này với sự tự tin lớn. Đội bóng Bắc Âu đang có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp và chỉ thua rất ít trong giai đoạn gần đây, với thành tích bất bại 18 trong 21 trận gần nhất.

Sức mạnh nổi bật của Na Uy nằm ở hàng công. 37 bàn sau 8 trận gần đây là con số cho thấy hiệu suất ghi bàn rất cao của đội bóng do HLV Stale Solbakken dẫn dắt. Haaland, Odegaard, Nusa và Bobb tạo nên bộ khung tấn công có tốc độ, sức mạnh và khả năng tạo đột biến.

Haaland là tâm điểm lớn nhất của trận đấu. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của tiền đạo Na Uy, nên mọi pha chạm bóng của anh đều nhận được sự chú ý. Với thể hình, khả năng bứt tốc và kỹ năng dứt điểm trong vòng cấm, Haaland là thử thách lớn cho hàng thủ Iraq.

Iraq có điểm tựa từ tinh thần thi đấu và sự kỷ luật trong tổ chức đội hình. Đại diện Tây Á thắng 3 trong 5 trận gần nhất, sở hữu Aymen Hussein trên hàng công cùng những nhân tố giàu kỹ thuật như Ali Jasim và Zidane Iqbal.

Dù vậy, Iraq sẽ phải đối mặt với sức ép lớn nếu Na Uy đẩy cao tốc độ trận đấu. Khả năng ghi bàn không quá bùng nổ, chỉ quanh mức 1 bàn mỗi trận trong 12 trận gần đây, khiến Iraq khó duy trì thế đôi công trong thời gian dài.

Kịch bản dễ xảy ra là Iraq nhập cuộc thận trọng, ưu tiên phòng ngự số đông và tìm cơ hội từ phản công. Na Uy có nhiều phương án tấn công hơn và chỉ cần Haaland được trao một vài cơ hội rõ rệt, thế trận có thể nghiêng hẳn về đội bóng Bắc Âu.

Điểm nóng trận Iraq vs Na Uy

Cánh phải và cánh trái của Iraq sẽ là khu vực chịu nhiều thử thách. Na Uy có thể kéo giãn đội hình đối thủ bằng những pha tăng tốc của Nusa, sau đó đưa bóng sớm vào vòng cấm cho Haaland dứt điểm.

Ở tuyến giữa, Odegaard là chìa khóa trong cách vận hành của Na Uy. Nếu tiền vệ này có nhiều thời gian xử lý bóng, Iraq sẽ rất khó ngăn những đường chuyền mở ra cơ hội cho hàng công Bắc Âu.

Với Iraq, các pha bóng dài và tình huống cố định có thể là lựa chọn hợp lý. Aymen Hussein đủ khả năng tranh chấp trên không, trong khi Ali Jasim và Zidane Iqbal cần hỗ trợ nhanh mỗi khi Iraq có cơ hội phản công.

Dự đoán tỷ số Iraq vs Na Uy

Na Uy được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định, hỏa lực mạnh và sự góp mặt của nhiều cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu. Nếu kiểm soát được tuyến giữa, họ có thể tạo ra sức ép đều đặn lên khung thành Iraq.

Iraq có thể chơi quyết tâm và gây khó khăn bằng lối đá chặt chẽ. Tuy nhiên, trước một Na Uy đang thăng hoa cùng Haaland ở trạng thái sẵn sàng, đại diện Tây Á khó tránh khỏi thất bại.

Dự đoán tỷ số: Iraq 1-3 Na Uy.