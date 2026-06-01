Thể thao Trực tiếp tỉ số Pháp 0-0 Senegal: Đại chiến bảng I World Cup 2026 Trực tiếp tỉ số Pháp 0-0 Senegal lúc 02h00 ngày 17/6/2026. Les Bleus ra quân tại bảng I World Cup 2026 với thử thách đáng kể trước Senegal, đội bóng châu Phi giàu thể lực và có phong độ rất ổn định.

Thông tin trận đấu Pháp vs Senegal hôm nay 17/6/2026

Pháp gặp Senegal lúc 02h00 ngày 17/06/2026, theo giờ Việt Nam. Trận đấu được tổ chức tại sân vận động MetLife, Mỹ, thuộc bảng I - Vòng bảng World Cup 2026.

Trận đấu được phát trực tiếp trên hệ thống kênh và nền tảng gồm VTV3, VTV6, VTV10, FPTPlay và TV360. Đây là màn ra quân quan trọng với cả Pháp và Senegal trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng I.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận Pháp đấu với Senegal trên kênh VTV3 qua địa chỉ: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Trận Pháp đấu với Senegal cũng được phát trực tiếp trên kênh VTV6 tại: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link VTV10 trực tiếp trận Pháp và Senegal: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Pháp và Senegal: https://fptplay.vn/su-kien/phap-senegal-6a2f6563499ce24e7f50ca2f?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Pháp và Senegal: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=1§=LIVE&page=home_live

Tường thuật bóng đá Pháp vs Senegal - Tỷ số: 0-0

Phút 25: Pháp may mắn thoát bàn thua

Mbappe có pha xử lý lỗi ở cánh phải, Diouf lập tức đoạt bóng rồi chuyền cho Jackson lao xuống bên cánh trái. Upamecano bám theo rất nhanh, khiến Jackson phải dứt điểm ở góc hẹp. Cú sút vào góc gần đưa bóng đập cột dọc, bật vào chân Maignan rồi đi ra ngoài.

Phút 23: Senegal phá bóng sau pha đi bóng của Doue

Desire Doue vượt qua những pha truy cản ban đầu, nhưng hàng thủ Senegal vẫn kịp thời can thiệp và phá bóng ra xa.

Phút 23: Mbappe thực hiện phạt góc ngắn

Một loạt cầu thủ Pháp chờ bóng trong vòng cấm, nhưng Kylian Mbappe chọn cách chuyền ngắn từ quả phạt góc.

Phút 23: Mbappe phối hợp với Rabiot

Kylian Mbappe đưa bóng cho Adrien Rabiot, nhưng Rabiot không tìm được cơ hội dứt điểm. Bóng đi ra ngoài và Pháp được hưởng phạt góc.

Phút 21: Olise không tạo được nguy hiểm từ phạt góc

Michael Olise thực hiện quả phạt góc cho Pháp, nhưng bóng bị các hậu vệ Senegal kiểm soát và phá ra.

Phút 21: Kounde đưa bóng không thành công vào vòng cấm

Jules Kounde cố gắng chuyền bóng vào vòng cấm Senegal nhưng pha xử lý của anh bị đối phương ngăn chặn. Pháp được hưởng phạt góc sau nỗ lực này.

Phút 19: Sarr xử lý không tốt ở pha tạt bóng

Ismaila Sarr đã tới một vị trí thuận lợi để mở ra pha bóng cho Senegal. Tuy nhiên, quả tạt của anh lại đi không chính xác.

Phút 19: Senegal cản phá cú sút của Dembele

Ousmane Dembele nhận đường chuyền thuận lợi rồi quyết định dứt điểm ở cự ly trung bình. Hậu vệ Senegal đã kịp thời lao vào cản phá cú sút.

Phút 15: Pháp phối hợp từ chấm đá phạt

Quả đá phạt được Pháp thực hiện ngắn, giúp đội bóng áo lam tiếp tục kiểm soát bóng và tổ chức pha tấn công.

Phút 15: Idrissa Gueye phạm lỗi

Idrissa Gueye có pha vào bóng khá mạnh và trọng tài Alireza Faghani đã thổi phạt. Pháp được hưởng quả đá phạt sau pha tranh chấp này.

Phút 14: Dembele đưa bóng quá sâu

Ousmane Dembele chọc khe cho Mbappe di chuyển vào khoảng trống. Tuy nhiên, đường chuyền đi quá sâu và không đến được vị trí của tiền đạo tuyển Pháp.

Phút 12: Mbappe mất bóng sau pha đỡ bước một

Dembele đưa bóng vào vòng cấm với ý đồ rõ ràng cho Mbappe. Tiền đạo của Pháp đỡ bóng quá dài, giúp Niakhate kịp lao vào ngăn chặn.

Phút 7: Upamecano giải nguy cho Pháp

Sarr thoát xuống bên cánh phải sau đường chọc khe, tạo ra pha bóng nguy hiểm cho Senegal. Upamecano theo sát rất nhanh, bịt góc sút rồi tì đè để lấy bóng ngay gần đường biên ngang.

Phút 4: Mbappe nhận bóng không thuận lợi

Rabiot cầm bóng ở giữa sân rồi phất dài cho Mbappe di chuyển phá bẫy việt vị. Đường bóng đi về phía sau lưng khiến Mbappe phải xử lý bằng động tác talon, nhưng cú chạm bước một làm bóng văng ra quá mạnh.

Phút 3: Senegal có cơ hội từ tình huống biên

Diouf leo biên trái rồi căng bóng vào khu vực vòng cấm, hướng đến Sarr. Theo Hernandez phá bóng ra hết đường biên ngang, nhưng pha phạt góc sau đó không thành công khi trọng tài thổi phạt cầu thủ Senegal sau pha va chạm với Maignan.

Nhận định bóng đá hôm nay Pháp đấu với Senegal

Pháp bước vào trận đấu với vị thế cửa trên nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm tại World Cup và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao tấn công. Les Bleus vẫn là một trong những ứng viên đáng chú ý của bảng I, nhất là khi họ sở hữu nhiều cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện chỉ sau một pha tăng tốc.

Phong độ của Pháp trước trận ra quân cũng rất ổn định. Đội bóng áo lam thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, đồng thời bất bại tới 90 trong 101 trận gần đây trên mọi đấu trường. Nền tảng đó giúp Pháp có đủ sự tự tin để áp đặt nhịp chơi trước Senegal.

HLV của Pháp có nhiều phương án triển khai bóng ở tuyến trên. Dembele, Mbappe hoặc Olise đều có thể tạo sức ép bằng tốc độ và kỹ thuật ở hai biên, trong khi khu trung tuyến giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Senegal không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi sở hữu chuỗi 41 trận bất bại, thắng 9 trong 12 trận gần nhất và có hàng thủ rất chắc chắn. Việc chỉ thủng lưới 7 bàn sau 19 trận gần đây giúp Senegal có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin cao.

Lối chơi của Senegal nhiều khả năng dựa trên cự ly đội hình chặt, khả năng tranh chấp mạnh và các pha phản công nhanh. Sadio Mane, Nicolas Jackson hoặc Ismaila Ndiaye là những nhân tố có thể tạo đột biến nếu Pháp để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Dù Senegal có phong độ ấn tượng và hệ thống phòng ngự đáng tin cậy, Pháp vẫn nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân. Khi Les Bleus tăng tốc ở hai hành lang biên, đại diện châu Phi sẽ phải duy trì sự tập trung rất cao để không bị kéo giãn đội hình.

Điểm nóng trận Pháp vs Senegal

Hai biên là khu vực có thể quyết định cục diện trận đấu. Nếu Dembele, Mbappe hoặc Olise có nhiều khoảng trống để bứt tốc, Pháp sẽ dễ tạo ra các pha xuyên phá nguy hiểm vào sau lưng hàng thủ Senegal.

Trung tuyến cũng là điểm nóng đáng chú ý. Pháp cần kiểm soát nhịp chơi để hạn chế các pha phản công, còn Senegal sẽ cố gắng tranh chấp mạnh nhằm làm chậm tốc độ triển khai bóng của Les Bleus.

Với Senegal, các pha chuyển trạng thái là hướng tấn công quan trọng. Sadio Mane, Nicolas Jackson và Ismaila Ndiaye cần tận dụng tối đa những cơ hội ít ỏi, bởi họ khó có nhiều thời điểm kiểm soát bóng dài trước Pháp.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Senegal

Pháp có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận mở màn bảng I. Les Bleus sở hữu lực lượng đồng đều hơn, nhiều phương án tấn công hơn và khả năng tạo khác biệt tốt hơn ở những thời điểm quan trọng.

Senegal đủ sức gây khó khăn nhờ thể lực, kỷ luật và hàng thủ chắc chắn. Tuy vậy, nếu Pháp khai thác tốt tốc độ ở hai biên, đại diện châu Phi sẽ khó giữ sạch lưới trong suốt trận đấu.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-0 Senegal.