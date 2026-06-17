Thể thao Trực tiếp tỉ số Pháp 3-1 Senegal: Đại chiến bảng I World Cup 2026 Trực tiếp tỉ số Pháp 3-1 Senegal lúc 02h00 ngày 17/6/2026. Les Bleus ra quân tại bảng I World Cup 2026 với thử thách đáng kể trước Senegal, đội bóng châu Phi giàu thể lực và có phong độ rất ổn định.

Thông tin trận đấu Pháp vs Senegal hôm nay 17/6/2026

Pháp gặp Senegal lúc 02h00 ngày 17/06/2026, theo giờ Việt Nam. Trận đấu được tổ chức tại sân vận động MetLife, Mỹ, thuộc bảng I - Vòng bảng World Cup 2026.

Trận đấu được phát trực tiếp trên hệ thống kênh và nền tảng gồm VTV3, VTV6, VTV10, FPTPlay và TV360. Đây là màn ra quân quan trọng với cả Pháp và Senegal trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng I.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận Pháp đấu với Senegal trên kênh VTV3 qua địa chỉ: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Trận Pháp đấu với Senegal cũng được phát trực tiếp trên kênh VTV6 tại: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link VTV10 trực tiếp trận Pháp và Senegal: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Pháp và Senegal: https://fptplay.vn/su-kien/phap-senegal-6a2f6563499ce24e7f50ca2f?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Pháp và Senegal: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=1§=LIVE&page=home_live

Tường thuật bóng đá Pháp vs Senegal - Tỷ số: 3-1

Phút 90+6: Cú đúp cho Mbappe

Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn với một pha dứt điểm từ xa. Olise đưa bóng lên trung lộ và chuyền cho Mbappe dù bị Senegal vây ráp. Sau một nhịp xử lý để lấy đà, Mbappe sút chân phải đưa bóng vượt khỏi tầm với của Mendy, giúp Pháp dẫn 3-1.

Phút 90+5: Pháp bị thủng lưới cuối trận

Senegal lên bóng bên cánh phải và Ndiaye vượt qua Hernandez bằng pha xử lý quyết đoán. Anh sút rất mạnh từ góc hẹp, Maignan cản phá không chắc chắn và để bóng đi thẳng vào lưới.

Phút 85: Mbappe dứt điểm nhẹ

Barcola băng xuống bên trái rồi chuyền ngược ra. Olise xử lý một nhịp để nhả bóng cho Mbappe, nhưng cú sút sau đó đi nhẹ do tiền đạo Pháp không có đà thuận lợi.

Phút 82: Barcola ghi bàn cho Pháp

Chỉ 2 phút sau khi xuất hiện trên sân, Barcola đã điền tên lên bảng tỷ số. Tiền đạo tuyển Pháp mở tốc ở trung lộ, chạy chéo tách khỏi Koulibaly, đón cú chọc khe của Rabiot rồi bấm bóng đánh bại Mendy.

Phút 74: Mendy tiếp tục cản phá

Doue xâm nhập góc trái vòng cấm Senegal và tung cú sút. Bóng chạm chân Diatta rồi bị Mendy phá ra bằng chân.

Phút 68: Jackson bị bắt việt vị

Jackson băng xuống nhận đường chuyền dài rồi vô-lê qua đầu Maignan, làm tung lưới tuyển Pháp. Tuy nhiên, trọng tài xác định anh đã việt vị trước đó nên Senegal không có bàn thắng.

Phút 66: Pháp 1-0 Senegal

Mbappe ghi bàn sau pha lên bóng bên cánh phải của Pháp. Olise thả bóng vào vòng cấm, Mbappe chạy chéo tách khỏi Koulibaly rồi dứt điểm chéo góc hạ Mendy.

Phút 64: Mbappe bỏ lỡ sau pha bứt tốc

Olise vượt qua Pape Gueye bằng pha xoay người ở giữa sân rồi dốc bóng vào trung lộ. Đường chọc khe sau đó đặt Mbappe vào thế bứt tốc qua Koulibaly, nhưng anh không chạm được bóng và Mendy đã ôm gọn.

Phút 58: Pháp bị từ chối phạt đền

Mbappe thoát xuống góc phải vòng cấm và ngã trong pha Mane xoạc bóng. Trọng tài ban đầu chỉ cho phạt góc, sau đó ra xem lại màn hình VAR. Quyết định cuối cùng là Senegal phát bóng lên. Deschamps tranh luận với trọng tài thứ tư, nhưng các góc quay cho thấy Mane không chạm chân Mbappe và cũng không chạm bóng.

Phút 57: Mbappe bị Mendy cản phá

Mbappe thoát xuống sau đường chọc khe trong pha chuyển trạng thái tốc độ của Pháp. Diatta không chặn được tình huống này, nhưng Mendy băng ra kịp thời và dùng chân cứu thua.

Phút 56: Senegal có cơ hội với Jackson

Sarr từ hành lang phải chọc khe vào trong cho Jackson. Bóng đi hơi sâu, khiến Jackson chỉ chậm một nhịp và bỏ lỡ cơ hội thoát xuống.

Phút 57: Mendy cứu nguy cho Senegal

Pháp tổ chức phản công nhanh, Mbappe đón đường chọc khe và vượt qua sự truy cản của Diatta. Thủ môn Mendy đã băng ra quyết đoán, dùng chân chặn cú sút của Mbappe.

Phút 56: Jackson không theo kịp đường chuyền

Sarr chọc khe từ cánh phải vào phía trong cho Jackson di chuyển. Tuy nhiên, bóng đi sâu hơn cần thiết và Jackson chỉ chậm một nhịp.

Phút 53: Pháp phản công nguy hiểm

Gueye đỡ bóng lỗi ở giữa sân và bị Kounde áp sát, tạo điều kiện cho Pháp phản công. Olise đón bóng, vượt qua Koulibaly ở góc trái vòng cấm rồi sút, nhưng Mendy đã lao ra cản phá.

Phút 57: Mbappe bị Mendy cản phá

Mbappe thoát xuống sau đường chọc khe trong pha chuyển trạng thái tốc độ của Pháp. Diatta không chặn được tình huống này, nhưng Mendy băng ra kịp thời và dùng chân cứu thua.

Phút 56: Senegal có cơ hội với Jackson

Sarr từ hành lang phải chọc khe vào trong cho Jackson. Bóng đi hơi sâu, khiến Jackson chỉ chậm một nhịp và bỏ lỡ cơ hội thoát xuống.

Phút 53: Olise không thắng được Mendy

Kounde áp sát Gueye ở khu vực giữa sân sau pha đỡ bước một không tốt, giúp Pháp phản công nhanh. Olise vượt qua Koulibaly trong vòng cấm nhưng cú sút của anh bị Mendy băng ra cản phá.

Phút 47: Doue bỏ lỡ pha dứt điểm từ xa

Doue xử lý đường chuyền dài của Kounde rồi kéo bóng vào trung lộ. Anh chọn cách sút xa khi tới gần khu chữ D, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 46: Hiệp 2 chính thức diễn ra

Senegal giao bóng trước, trận đấu được tiếp tục sau quãng nghỉ giữa hai hiệp.

Hết hiệp 1: Trận đấu tạm dừng ở tỷ số 0-0

Pháp và Senegal kết thúc hiệp 1 mà không có bàn thắng. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên sau những cơ hội đáng chú ý của hai đội.

Phút 45+6: Sarr dứt điểm không chính xác

Senegal triển khai bóng rất tốt ở cánh trái khi Diouf dâng lên không bị áp sát. Cầu thủ này chọc khe cho Mane xuống biên, còn Olise không theo kịp để tạo áp lực. Mane căng ngang vào trong, bóng đi qua Jackson và tới Sarr ở góc sút thuận lợi, nhưng pha dứt điểm cuối cùng lại vọt xà ngang.

Phút 45+2: Pháp tấn công bất thành

Dembele có pha thoát người kèm để đưa bóng xuống trung lộ. Dù vậy, đường chuyền sang cánh trái cho Doue không thành công khi Diatta đã đọc tình huống và cắt bóng. HLV Deschamps tỏ vẻ không hài lòng ở khu kỹ thuật.

Phút 45: Pháp không tận dụng được phạt góc

Dembele dạt sang hành lang phải và tạt bóng vào trong. Bóng đổi hướng làm Koulibaly xử lý bị động, để bóng bật người đi ra ngoài dù không chịu sức ép trực tiếp từ cầu thủ Pháp. Từ quả phạt góc sau đó, Mendy bắt bóng gọn gàng.

Phút 40: Sarr tạo cơ hội cho Mane

Sarr có tình huống đi bóng đáng chú ý bên cánh phải khi vượt qua 3 cầu thủ Pháp. Dù bị Saliba dẫm vào chân, anh vẫn kịp chuyền ra trung lộ cho Mane xử lý. Mane không có đà để tung cú sút đủ lực, bóng đi nhẹ và Maignan dễ dàng cản phá. Sau pha bóng này, Pháp đưa bóng lên bên phải, Olise mở xuống cho Kounde nhưng pha căng ngang của Kounde lại đi ngược hướng di chuyển của đồng đội.

Phút 31: Sarr bỏ lỡ thời cơ trước vòng cấm Pháp

Mbappe tiếp tục mắc lỗi khi mất bóng ngay bên phần sân nhà, vị trí chỉ cách vòng cấm chưa đầy 10m. Jackson nhanh chân cướp bóng và chuyền cho Sarr ở góc phải khu chữ D. Sarr tung cú đá nhưng bị hai cầu thủ Pháp áp sát, khiến bóng đi không chính xác. Pháp nhập cuộc lại ngay sau đó, đưa bóng sang cánh trái nhưng Doue trả về thiếu hợp lý, làm Hernandez lỡ trớn và Senegal lại có bóng.

Phút 25: Pháp may mắn thoát bàn thua

Mbappe có pha xử lý lỗi ở cánh phải, Diouf lập tức đoạt bóng rồi chuyền cho Jackson lao xuống bên cánh trái. Upamecano bám theo rất nhanh, khiến Jackson phải dứt điểm ở góc hẹp. Cú sút vào góc gần đưa bóng đập cột dọc, bật vào chân Maignan rồi đi ra ngoài.

Phút 23: Senegal phá bóng sau pha đi bóng của Doue

Desire Doue vượt qua những pha truy cản ban đầu, nhưng hàng thủ Senegal vẫn kịp thời can thiệp và phá bóng ra xa.

Phút 23: Mbappe thực hiện phạt góc ngắn

Một loạt cầu thủ Pháp chờ bóng trong vòng cấm, nhưng Kylian Mbappe chọn cách chuyền ngắn từ quả phạt góc.

Phút 23: Mbappe phối hợp với Rabiot

Kylian Mbappe đưa bóng cho Adrien Rabiot, nhưng Rabiot không tìm được cơ hội dứt điểm. Bóng đi ra ngoài và Pháp được hưởng phạt góc.

Phút 21: Olise không tạo được nguy hiểm từ phạt góc

Michael Olise thực hiện quả phạt góc cho Pháp, nhưng bóng bị các hậu vệ Senegal kiểm soát và phá ra.

Phút 21: Kounde đưa bóng không thành công vào vòng cấm

Jules Kounde cố gắng chuyền bóng vào vòng cấm Senegal nhưng pha xử lý của anh bị đối phương ngăn chặn. Pháp được hưởng phạt góc sau nỗ lực này.

Phút 19: Sarr xử lý không tốt ở pha tạt bóng

Ismaila Sarr đã tới một vị trí thuận lợi để mở ra pha bóng cho Senegal. Tuy nhiên, quả tạt của anh lại đi không chính xác.

Phút 19: Senegal cản phá cú sút của Dembele

Ousmane Dembele nhận đường chuyền thuận lợi rồi quyết định dứt điểm ở cự ly trung bình. Hậu vệ Senegal đã kịp thời lao vào cản phá cú sút.

Phút 15: Pháp phối hợp từ chấm đá phạt

Quả đá phạt được Pháp thực hiện ngắn, giúp đội bóng áo lam tiếp tục kiểm soát bóng và tổ chức pha tấn công.

Phút 15: Idrissa Gueye phạm lỗi

Idrissa Gueye có pha vào bóng khá mạnh và trọng tài Alireza Faghani đã thổi phạt. Pháp được hưởng quả đá phạt sau pha tranh chấp này.

Phút 14: Dembele đưa bóng quá sâu

Ousmane Dembele chọc khe cho Mbappe di chuyển vào khoảng trống. Tuy nhiên, đường chuyền đi quá sâu và không đến được vị trí của tiền đạo tuyển Pháp.

Phút 12: Mbappe mất bóng sau pha đỡ bước một

Dembele đưa bóng vào vòng cấm với ý đồ rõ ràng cho Mbappe. Tiền đạo của Pháp đỡ bóng quá dài, giúp Niakhate kịp lao vào ngăn chặn.

Phút 7: Upamecano giải nguy cho Pháp

Sarr thoát xuống bên cánh phải sau đường chọc khe, tạo ra pha bóng nguy hiểm cho Senegal. Upamecano theo sát rất nhanh, bịt góc sút rồi tì đè để lấy bóng ngay gần đường biên ngang.

Phút 4: Mbappe nhận bóng không thuận lợi

Rabiot cầm bóng ở giữa sân rồi phất dài cho Mbappe di chuyển phá bẫy việt vị. Đường bóng đi về phía sau lưng khiến Mbappe phải xử lý bằng động tác talon, nhưng cú chạm bước một làm bóng văng ra quá mạnh.

Phút 3: Senegal có cơ hội từ tình huống biên

Diouf leo biên trái rồi căng bóng vào khu vực vòng cấm, hướng đến Sarr. Theo Hernandez phá bóng ra hết đường biên ngang, nhưng pha phạt góc sau đó không thành công khi trọng tài thổi phạt cầu thủ Senegal sau pha va chạm với Maignan.

Nhận định bóng đá hôm nay Pháp đấu với Senegal

Pháp bước vào trận đấu với vị thế cửa trên nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm tại World Cup và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao tấn công. Les Bleus vẫn là một trong những ứng viên đáng chú ý của bảng I, nhất là khi họ sở hữu nhiều cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện chỉ sau một pha tăng tốc.

Phong độ của Pháp trước trận ra quân cũng rất ổn định. Đội bóng áo lam thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, đồng thời bất bại tới 90 trong 101 trận gần đây trên mọi đấu trường. Nền tảng đó giúp Pháp có đủ sự tự tin để áp đặt nhịp chơi trước Senegal.

HLV của Pháp có nhiều phương án triển khai bóng ở tuyến trên. Dembele, Mbappe hoặc Olise đều có thể tạo sức ép bằng tốc độ và kỹ thuật ở hai biên, trong khi khu trung tuyến giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Senegal không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi sở hữu chuỗi 41 trận bất bại, thắng 9 trong 12 trận gần nhất và có hàng thủ rất chắc chắn. Việc chỉ thủng lưới 7 bàn sau 19 trận gần đây giúp Senegal có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin cao.

Lối chơi của Senegal nhiều khả năng dựa trên cự ly đội hình chặt, khả năng tranh chấp mạnh và các pha phản công nhanh. Sadio Mane, Nicolas Jackson hoặc Ismaila Ndiaye là những nhân tố có thể tạo đột biến nếu Pháp để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Dù Senegal có phong độ ấn tượng và hệ thống phòng ngự đáng tin cậy, Pháp vẫn nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân. Khi Les Bleus tăng tốc ở hai hành lang biên, đại diện châu Phi sẽ phải duy trì sự tập trung rất cao để không bị kéo giãn đội hình.

Điểm nóng trận Pháp vs Senegal

Hai biên là khu vực có thể quyết định cục diện trận đấu. Nếu Dembele, Mbappe hoặc Olise có nhiều khoảng trống để bứt tốc, Pháp sẽ dễ tạo ra các pha xuyên phá nguy hiểm vào sau lưng hàng thủ Senegal.

Trung tuyến cũng là điểm nóng đáng chú ý. Pháp cần kiểm soát nhịp chơi để hạn chế các pha phản công, còn Senegal sẽ cố gắng tranh chấp mạnh nhằm làm chậm tốc độ triển khai bóng của Les Bleus.

Với Senegal, các pha chuyển trạng thái là hướng tấn công quan trọng. Sadio Mane, Nicolas Jackson và Ismaila Ndiaye cần tận dụng tối đa những cơ hội ít ỏi, bởi họ khó có nhiều thời điểm kiểm soát bóng dài trước Pháp.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Senegal

Pháp có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận mở màn bảng I. Les Bleus sở hữu lực lượng đồng đều hơn, nhiều phương án tấn công hơn và khả năng tạo khác biệt tốt hơn ở những thời điểm quan trọng.

Senegal đủ sức gây khó khăn nhờ thể lực, kỷ luật và hàng thủ chắc chắn. Tuy vậy, nếu Pháp khai thác tốt tốc độ ở hai biên, đại diện châu Phi sẽ khó giữ sạch lưới trong suốt trận đấu.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-0 Senegal.