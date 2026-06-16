Thể thao Trực tiếp tỉ số Pháp vs Senegal: Đại chiến bảng I World Cup 2026 Trực tiếp tỉ số Pháp 0-0 Senegal lúc 02h00 ngày 17/6/2026. Les Bleus ra quân tại bảng I World Cup 2026 với thử thách đáng kể trước Senegal, đội bóng châu Phi giàu thể lực và có phong độ rất ổn định.

Thông tin trận đấu Pháp vs Senegal hôm nay 17/6/2026

Pháp gặp Senegal lúc 02h00 ngày 17/06/2026, theo giờ Việt Nam. Trận đấu được tổ chức tại sân vận động MetLife, Mỹ, thuộc bảng I - Vòng bảng World Cup 2026.

Trận đấu được phát trực tiếp trên hệ thống kênh và nền tảng gồm VTV3, VTV6, VTV10, FPTPlay và TV360. Đây là màn ra quân quan trọng với cả Pháp và Senegal trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng I.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận Pháp đấu với Senegal trên kênh VTV3 qua địa chỉ: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Trận Pháp đấu với Senegal cũng được phát trực tiếp trên kênh VTV6 tại: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link VTV10 trực tiếp trận Pháp và Senegal: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Pháp và Senegal: https://fptplay.vn/su-kien/phap-senegal-6a2f6563499ce24e7f50ca2f?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Pháp và Senegal: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=1§=LIVE&page=home_live

Tường thuật bóng đá Pháp vs Senegal - Tỷ số: 0-0

Pháp và Senegal đang có tỷ số 0-0. Phần tường thuật trực tiếp sẽ cập nhật các diễn biến chính như bàn thắng, cơ hội nguy hiểm, thẻ phạt, thay đổi nhân sự và những tình huống đáng chú ý trong trận đấu.

Nhận định bóng đá hôm nay Pháp đấu với Senegal

Pháp bước vào trận đấu với vị thế cửa trên nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm tại World Cup và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao tấn công. Les Bleus vẫn là một trong những ứng viên đáng chú ý của bảng I, nhất là khi họ sở hữu nhiều cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện chỉ sau một pha tăng tốc.

Phong độ của Pháp trước trận ra quân cũng rất ổn định. Đội bóng áo lam thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, đồng thời bất bại tới 90 trong 101 trận gần đây trên mọi đấu trường. Nền tảng đó giúp Pháp có đủ sự tự tin để áp đặt nhịp chơi trước Senegal.

HLV của Pháp có nhiều phương án triển khai bóng ở tuyến trên. Dembele, Mbappe hoặc Olise đều có thể tạo sức ép bằng tốc độ và kỹ thuật ở hai biên, trong khi khu trung tuyến giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Senegal không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi sở hữu chuỗi 41 trận bất bại, thắng 9 trong 12 trận gần nhất và có hàng thủ rất chắc chắn. Việc chỉ thủng lưới 7 bàn sau 19 trận gần đây giúp Senegal có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin cao.

Lối chơi của Senegal nhiều khả năng dựa trên cự ly đội hình chặt, khả năng tranh chấp mạnh và các pha phản công nhanh. Sadio Mane, Nicolas Jackson hoặc Ismaila Ndiaye là những nhân tố có thể tạo đột biến nếu Pháp để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Dù Senegal có phong độ ấn tượng và hệ thống phòng ngự đáng tin cậy, Pháp vẫn nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân. Khi Les Bleus tăng tốc ở hai hành lang biên, đại diện châu Phi sẽ phải duy trì sự tập trung rất cao để không bị kéo giãn đội hình.

Điểm nóng trận Pháp vs Senegal

Hai biên là khu vực có thể quyết định cục diện trận đấu. Nếu Dembele, Mbappe hoặc Olise có nhiều khoảng trống để bứt tốc, Pháp sẽ dễ tạo ra các pha xuyên phá nguy hiểm vào sau lưng hàng thủ Senegal.

Trung tuyến cũng là điểm nóng đáng chú ý. Pháp cần kiểm soát nhịp chơi để hạn chế các pha phản công, còn Senegal sẽ cố gắng tranh chấp mạnh nhằm làm chậm tốc độ triển khai bóng của Les Bleus.

Với Senegal, các pha chuyển trạng thái là hướng tấn công quan trọng. Sadio Mane, Nicolas Jackson và Ismaila Ndiaye cần tận dụng tối đa những cơ hội ít ỏi, bởi họ khó có nhiều thời điểm kiểm soát bóng dài trước Pháp.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Senegal

Pháp có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận mở màn bảng I. Les Bleus sở hữu lực lượng đồng đều hơn, nhiều phương án tấn công hơn và khả năng tạo khác biệt tốt hơn ở những thời điểm quan trọng.

Senegal đủ sức gây khó khăn nhờ thể lực, kỷ luật và hàng thủ chắc chắn. Tuy vậy, nếu Pháp khai thác tốt tốc độ ở hai biên, đại diện châu Phi sẽ khó giữ sạch lưới trong suốt trận đấu.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-0 Senegal.