Thể thao Trực tiếp tỉ số Qatar vs Thụy Sĩ hôm nay 14/6/2026: 0-1 Cập nhật trực tiếp tỉ số Qatar 0-0 Thụy Sĩ trong trận ra quân bảng B World Cup 2026. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 02h00 ngày 14/6/2026 trên sân Levi's, Mỹ.

Thông tin trận đấu Qatar vs Thụy Sĩ

Lịch thi đấu World Cup 2026 của trận Qatar vs Thụy Sĩ: 02h00 ngày 14/06/2026, giờ Việt Nam.

Địa điểm: Sân vận động Levi's, Mỹ.

Giải đấu: Bảng B - Vòng chung kết FIFA World Cup 2026™.

Kênh VTV3 phát trực tiếp trận đấu: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Kênh VTV9 phát trực tiếp trận đấu: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Tường thuật bóng đá Qatar vs Thụy Sĩ - Tỷ số: 0-1

Phút 35: Qatar thoát khỏi pha bóng nguy hiểm

Embolo có pha làm bóng khéo léo để Ndoye thoát xuống bên trong vòng cấm. Tiền đạo Thụy Sĩ tung cú dứt điểm trong tư thế thuận lợi, nhưng bóng không đi vào khung thành Qatar.

Phút 29: Thụy Sĩ thoát khỏi pha bóng nguy hiểm

Qatar tạo ra áp lực từ tình huống phạt góc đầu tiên của trận đấu. Sau pha phối hợp ngắn, bóng được treo vào vòng cấm để Laye bật cao đánh đầu, nhưng pha dứt điểm không đủ chính xác để thành bàn.

Phút 17: Embolo sút phạt đền thành công

Embolo dứt điểm chính xác từ chấm 11 mét, giúp Thụy Sĩ mở tỷ số trước Qatar. Đại diện châu Âu tạm dẫn 1-0 sau tình huống phạt đền được VAR xác nhận.

Phút 14: Thụy Sĩ có cơ hội trên chấm 11 mét

Aebischer thoát xuống sau pha làm bóng tinh tế của Embolo và bị Abunada va chạm trong vòng cấm. Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Thụy Sĩ. Sau khi xem lại tình huống qua VAR, quyết định ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Phút 12: Qatar đứng vững trước pha bóng cố định

Dan Ndoye treo bóng khó chịu vào vòng cấm từ một quả đá phạt, tạo điều kiện để Akanji băng vào dứt điểm. Trung vệ Thụy Sĩ chạm bóng ở khoảng cách gần, nhưng Abunada đã tập trung xử lý.

Phút 10: Cơ hội trôi qua với Ndoye

Ricardo Rodriguez đưa bóng căng ngang sệt vào trung lộ, giúp Dan Ndoye có cơ hội rất thuận lợi. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cầu thủ Thụy Sĩ lại đi vọt xà ngang khung thành Qatar.

Phút 06: Thụy Sĩ suýt mở tỷ số

Ndoye băng xuống rất thoáng sau đường chọc khe tinh tế của Vargas. Dù dễ dàng thoát khỏi các hậu vệ Qatar, cầu thủ Thụy Sĩ lại không thể đánh bại Abunada với pha dứt điểm chìm.

Phút 03: Qatar suýt mở tỷ số

Edmilson tận dụng sai sót của Akanji để cướp bóng và đối mặt Kobel. Tuy nhiên, anh có phần chần chừ trong pha xử lý cuối cùng, trước khi tung cú sút thấp đi đúng vào vị trí của thủ môn Thụy Sĩ.

Phút 00: Trận đấu chính thức diễn ra

Qatar và Thụy Sĩ bắt đầu cuộc đối đầu tại bảng B World Cup 2026. Hai đội cùng hướng đến khởi đầu tích cực trong chiến dịch vòng bảng.

Nhận định bóng đá hôm nay Qatar vs Thụy Sĩ

Qatar bước vào trận ra quân World Cup 2026 với nhiều nỗi lo về phong độ. Đại diện Tây Á không thắng 5 trong 6 trận gần nhất, đồng thời thua 4 trong 8 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường.

Điểm tựa lớn nhất của Qatar vẫn nằm ở Akram Afif và Almoez Ali. Bộ đôi này từng góp công lớn giúp Qatar vô địch Asian Cup, nhưng trước một đối thủ có tổ chức tốt như Thụy Sĩ, họ sẽ không dễ có nhiều khoảng trống để tạo khác biệt.

Thụy Sĩ lại cho thấy sự ổn định rõ rệt hơn trước ngày ra quân. Đội bóng của HLV Murat Yakin đang có chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp, ghi bàn đều đặn và chỉ thủng lưới trung bình 0,75 bàn/trận trong 8 trận gần nhất.

Về lực lượng, Thụy Sĩ sở hữu nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm như Xhaka, Akanji, Freuler và Embolo. Tuyến giữa của đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ, tranh chấp và luân chuyển bóng ổn định.

Qatar nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ và chờ cơ hội từ các pha lên bóng nhanh. Tuy nhiên, nếu Thụy Sĩ duy trì được sức ép đều đặn, đại diện Tây Á sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Xét về phong độ, chất lượng đội hình và sự cân bằng giữa công và thủ, Thụy Sĩ có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm trong trận mở màn bảng B.

Dự đoán tỷ số: Qatar 0-2 Thụy Sĩ.