Thể thao Trực tiếp tỉ số Qatar vs Thụy Sĩ hôm nay 14/6/2026: 1-1 Cập nhật trực tiếp tỉ số Qatar 1-1 Thụy Sĩ trong trận ra quân bảng B World Cup 2026. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 02h00 ngày 14/6/2026 trên sân Levi's, Mỹ.

Thông tin trận đấu Qatar vs Thụy Sĩ

Lịch thi đấu World Cup 2026 của trận Qatar vs Thụy Sĩ: 02h00 ngày 14/06/2026, giờ Việt Nam.

Địa điểm: Sân vận động Levi's, Mỹ.

Giải đấu: Bảng B - Vòng chung kết FIFA World Cup 2026™.

Kênh VTV3 phát trực tiếp trận đấu: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Kênh VTV9 phát trực tiếp trận đấu: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Tường thuật bóng đá Qatar vs Thụy Sĩ - Tỷ số: 1-1

Phút 90+5: Qatar có bàn gỡ đầy cảm xúc

Ahmed treo bóng từ cánh trái vào đúng khu vực cột xa, mở ra cơ hội cho Khoukhi. Trung vệ Qatar bật cao đánh đầu chuẩn xác, ghi bàn gỡ hòa 1-1 và tạo nên khoảnh khắc bùng nổ cuối trận.

Phút 90: Qatar bước vào những phút hy vọng cuối

Trận đấu được bù giờ 6 phút. Qatar vẫn còn cơ hội tìm bàn gỡ, trong khi Thụy Sĩ phải tập trung tối đa để tránh đánh rơi lợi thế.

Phút 89: Alaaeldin dứt điểm quá hiền

Alaaeldin có bóng ở vị trí thuận lợi, cách khung thành Thụy Sĩ khoảng 15 mét. Tuy nhiên, tiền đạo Qatar lại xử lý không đủ quyết đoán và đưa bóng đi thẳng vào tay Kobel.

Phút 81: Thụy Sĩ suýt có bàn thứ hai

Manzanbi được trao cơ hội sau pha tăng tốc của Thụy Sĩ. Từ khoảng cách khoảng 22 mét, cầu thủ vào sân thay người tung cú sút đầy lực, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Phút 76: Thụy Sĩ suýt có bàn thứ hai

Embolo tự tạo cơ hội bằng pha xử lý khéo léo trong vòng cấm Qatar. Anh thoát khỏi hậu vệ theo kèm rồi dứt điểm qua hai chân Abunada, nhưng bóng chỉ đi ra mép lưới ngoài.

Phút 67: Qatar thoát khỏi pha bóng nguy hiểm

Thụy Sĩ tạo thêm sức ép khi Vargas đưa bóng áp sát vòng cấm rồi trả ngược cho Xhaka. Từ cự ly khoảng 22 mét, Xhaka tung cú dứt điểm ngay, nhưng bóng đi ra ngoài khung thành.

Phút 56: Qatar chưa thể tạo đột biến

Thụy Sĩ đang chơi lấn lướt và kiểm soát trận đấu với nhịp độ vừa phải. Qatar cố gắng phản công nhưng thiếu sự chính xác ở các đường chuyền quyết định, khiến những pha lên bóng nhanh chưa mang lại hiệu quả.

Phút 49: Xhaka khiến Qatar thót tim

Xhaka tung cú sút xa rất mạnh từ khoảng cách 25 mét, đưa bóng đi theo quỹ đạo khó chịu. Thủ môn Qatar đã bị đặt trong tình huống cảnh giác, nhưng bóng lại bay vọt xà ngang.

Hết hiệp 1: Qatar tạm bị dẫn

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thụy Sĩ. Qatar bước vào giờ nghỉ trong thế phải bám đuổi sau bàn thua trên chấm 11 mét.

Phút 45: Thụy Sĩ phung phí thời cơ

Khi hiệp một bước vào 6 phút bù giờ, Thụy Sĩ lại có cơ hội để gia tăng cách biệt. Ndoye tung cú sút khá tốt ở khoảng cách 15 mét, nhưng Abunada đã cứu thua xuất sắc cho Qatar.

Phút 43: Kobel giữ sạch lưới cho Thụy Sĩ

Edmilson có pha dứt điểm nguy hiểm sau khi nhận bóng ở vị trí cách khung thành khoảng 12 mét. Cú sút của tiền đạo Qatar khiến khung thành Thụy Sĩ chao đảo, nhưng Kobel đã phản xạ kịp thời.

Phút 35: Qatar thoát khỏi pha bóng nguy hiểm

Embolo có pha làm bóng khéo léo để Ndoye thoát xuống bên trong vòng cấm. Tiền đạo Thụy Sĩ tung cú dứt điểm trong tư thế thuận lợi, nhưng bóng không đi vào khung thành Qatar.

Phút 29: Thụy Sĩ thoát khỏi pha bóng nguy hiểm

Qatar tạo ra áp lực từ tình huống phạt góc đầu tiên của trận đấu. Sau pha phối hợp ngắn, bóng được treo vào vòng cấm để Laye bật cao đánh đầu, nhưng pha dứt điểm không đủ chính xác để thành bàn.

Phút 17: Embolo sút phạt đền thành công

Embolo dứt điểm chính xác từ chấm 11 mét, giúp Thụy Sĩ mở tỷ số trước Qatar. Đại diện châu Âu tạm dẫn 1-0 sau tình huống phạt đền được VAR xác nhận.

Phút 14: Thụy Sĩ có cơ hội trên chấm 11 mét

Aebischer thoát xuống sau pha làm bóng tinh tế của Embolo và bị Abunada va chạm trong vòng cấm. Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Thụy Sĩ. Sau khi xem lại tình huống qua VAR, quyết định ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Phút 12: Qatar đứng vững trước pha bóng cố định

Dan Ndoye treo bóng khó chịu vào vòng cấm từ một quả đá phạt, tạo điều kiện để Akanji băng vào dứt điểm. Trung vệ Thụy Sĩ chạm bóng ở khoảng cách gần, nhưng Abunada đã tập trung xử lý.

Phút 10: Cơ hội trôi qua với Ndoye

Ricardo Rodriguez đưa bóng căng ngang sệt vào trung lộ, giúp Dan Ndoye có cơ hội rất thuận lợi. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cầu thủ Thụy Sĩ lại đi vọt xà ngang khung thành Qatar.

Phút 06: Thụy Sĩ suýt mở tỷ số

Ndoye băng xuống rất thoáng sau đường chọc khe tinh tế của Vargas. Dù dễ dàng thoát khỏi các hậu vệ Qatar, cầu thủ Thụy Sĩ lại không thể đánh bại Abunada với pha dứt điểm chìm.

Phút 03: Qatar suýt mở tỷ số

Edmilson tận dụng sai sót của Akanji để cướp bóng và đối mặt Kobel. Tuy nhiên, anh có phần chần chừ trong pha xử lý cuối cùng, trước khi tung cú sút thấp đi đúng vào vị trí của thủ môn Thụy Sĩ.

Phút 00: Trận đấu chính thức diễn ra

Qatar và Thụy Sĩ bắt đầu cuộc đối đầu tại bảng B World Cup 2026. Hai đội cùng hướng đến khởi đầu tích cực trong chiến dịch vòng bảng.

Nhận định bóng đá hôm nay Qatar vs Thụy Sĩ

Qatar bước vào trận ra quân World Cup 2026 với nhiều nỗi lo về phong độ. Đại diện Tây Á không thắng 5 trong 6 trận gần nhất, đồng thời thua 4 trong 8 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường.

Điểm tựa lớn nhất của Qatar vẫn nằm ở Akram Afif và Almoez Ali. Bộ đôi này từng góp công lớn giúp Qatar vô địch Asian Cup, nhưng trước một đối thủ có tổ chức tốt như Thụy Sĩ, họ sẽ không dễ có nhiều khoảng trống để tạo khác biệt.

Thụy Sĩ lại cho thấy sự ổn định rõ rệt hơn trước ngày ra quân. Đội bóng của HLV Murat Yakin đang có chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp, ghi bàn đều đặn và chỉ thủng lưới trung bình 0,75 bàn/trận trong 8 trận gần nhất.

Về lực lượng, Thụy Sĩ sở hữu nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm như Xhaka, Akanji, Freuler và Embolo. Tuyến giữa của đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ, tranh chấp và luân chuyển bóng ổn định.

Qatar nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ và chờ cơ hội từ các pha lên bóng nhanh. Tuy nhiên, nếu Thụy Sĩ duy trì được sức ép đều đặn, đại diện Tây Á sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Xét về phong độ, chất lượng đội hình và sự cân bằng giữa công và thủ, Thụy Sĩ có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm trong trận mở màn bảng B.

Dự đoán tỷ số: Qatar 0-2 Thụy Sĩ.