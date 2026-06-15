Thể thao Trực tiếp tỉ số Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde: Chờ La Roja bứt phá ở bảng H World Cup 2026 Trực tiếp tỉ số Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde lúc 23h00 ngày 15/6/2026. La Roja được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng mạnh và phong độ bất bại kéo dài.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha đấu với Cape Verde hôm nay 15/6/2026

Tây Ban Nha gặp Cape Verde lúc 23h00 ngày 15/06/2026, theo giờ Việt Nam. Trận đấu được tổ chức tại Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ, thuộc bảng H - Vòng World Cup 2026.

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh và nền tảng gồm VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPTPlay và TV360. Đây là trận ra quân có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua tại bảng H.

Tường thuật bóng đá Tây Ban Nha đấu với Cape Verde - Tỷ số: 0-0

Tây Ban Nha và Cape Verde đang có tỷ số 0-0. Phần tường thuật trực tiếp sẽ cập nhật các diễn biến chính như bàn thắng, cơ hội nguy hiểm, thẻ phạt và những thay đổi nhân sự trong trận đấu.

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Nhận định bóng đá hôm nay Tây Ban Nha đấu với Cape Verde

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với vị thế cửa trên rõ rệt. La Roja không chỉ sở hữu đội hình chất lượng hơn, mà còn có phong độ ổn định với chuỗi 20 trận bất bại trước khi gặp Cape Verde.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente có nhiều phương án triển khai tấn công. Rodri là nhân tố quan trọng trong việc giữ nhịp và thu hồi bóng, Pedri đảm nhận vai trò sáng tạo, còn bộ đôi Nico Williams - Lamine Yamal có thể tạo khác biệt bằng tốc độ ở hai hành lang biên.

Nếu Tây Ban Nha vận hành đúng nhịp, Cape Verde sẽ phải lùi sâu trong phần lớn thời gian. Khả năng pressing sau khi mất bóng giúp La Roja hạn chế các pha phản công, đồng thời duy trì sức ép đều đặn lên hàng thủ đối phương.

Cape Verde bước vào World Cup 2026 với tinh thần rất đáng chú ý. Đây là lần đầu đại diện châu Phi góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nên họ có thêm động lực để tạo dấu ấn trong trận ra quân.

Phong độ của Cape Verde cũng không hề tệ khi đội bóng này đang có 9 trận bất bại. Lối chơi của họ dựa nhiều vào tính kỷ luật, sự chắc chắn ở hàng thủ và những pha lên bóng nhanh khi có khoảng trống.

Dù vậy, chênh lệch về đẳng cấp vẫn là rào cản lớn. Khi đối đầu một Tây Ban Nha giàu kỹ thuật, kiểm soát bóng tốt và có nhiều cầu thủ tấn công tốc độ, Cape Verde sẽ khó duy trì thế trận cân bằng trong thời gian dài.

Điểm nóng trận Tây Ban Nha vs Cape Verde

Trung tuyến là khu vực có thể quyết định cục diện trận đấu. Nếu Rodri và Pedri kiểm soát được nhịp chơi, Tây Ban Nha sẽ dễ dàng đưa bóng ra biên để Nico Williams và Lamine Yamal khai thác khoảng trống.

Với Cape Verde, Ryan Mendes là cái tên được kỳ vọng tạo ra khác biệt trong các pha phản công. Đại diện châu Phi cần tận dụng tối đa những cơ hội ít ỏi, bởi họ khó có nhiều tình huống tiếp cận khung thành Tây Ban Nha.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Cape Verde

Tây Ban Nha có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận mở màn bảng H. Cape Verde có thể chơi nỗ lực và phòng ngự chặt chẽ, nhưng khả năng tạo bất ngờ trước La Roja không cao.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 3-0 Cape Verde.