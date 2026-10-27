TRỰC TIẾP Trực tiếp Torino vs Como: Hiệp 2 bắt đầu, Torino dẫn 1-0 Torino và Como cùng mang theo chuỗi 3 trận thắng liên tiếp vào cuộc đối đầu lúc 02:45 ngày 28/10/2026 tại Stadio Olimpico Grande Torino, khi Como hơn 4 điểm.

Torino 1 - 0 Como Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Torino 1 - 0 Como.

78' Thay người Phút 78' (Como): Samuele Ricci vào sân thay Jayden Addai.

78' Thay người Phút 78' (Como): Ivan Smolcic vào sân thay Luis Milla.

77' Como ép sân Cầm bóng: Torino 28% - 72% Como, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 2, cứu thua 3 - 4.

74' Thay người Phút 74' (Torino): Sandro Kulenović vào sân thay Giovanni Simeone.

72' Thẻ vàng Phút 72': Rafik Belghali (Torino) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thay người Phút 70' (Como): Kaiki Bruno vào sân thay Álex Valle.

63' Como ép sân Cầm bóng: Torino 30% - 70% Como, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 4.

58' Thay người Phút 58' (Como): Jayden Addai vào sân thay Maximo Perrone.

58' Thay người Phút 58' (Como): Martin Baturina vào sân thay Maxence Caqueret.

55' Thay người Phút 55' (Torino): Nathan Patterson vào sân thay Alessio Cacciamani.

55' Thay người Phút 55' (Torino): Gvidas Gineitis vào sân thay Kian Fitz-Jim.

51' Como ép sân Cầm bóng: Torino 31% - 69% Como, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' Como ép sân Cầm bóng: Torino 38% - 62% Como, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torino 44% - 56% Como, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.

24' BÀN THẮNG! Torino (1-0) Phút 24': Che Adams (Torino) lập công (kiến tạo: Kian Fitz-Jim). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torino 52% - 48% Como, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Torino tiếp đón Como.

Cập nhật lúc 04:29 28/10/2026

Đội hình chính thức Torino Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ignazio Abate Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas 20 Lucas Perri 23 Saúl Coco 44 A. Ismajli 15 P. Comuzzo 45 R. Belghali 28 K. Fitz-Jim 21 Daniel Bragança 10 N. Vlašić 77 A. Cacciamani 18 G. Simeone 19 C. Adams 97 Robert Sánchez 27 Yan Couto 4 Jacobo Ramón Naveros 2 M. Kempf 3 Álex Valle 5 M. Perrone 6 Luis Milla 7 L. da Cunha 10 N. Paz 8 M. Caqueret 9 T. Douvikas Dự bị Torino 26 D. Mascardi 3 C. Biraghi 22 C. Casadei 5 E. Cömert 66 G. Gineitis 17 S. Kulenović 6 E. İlkhan 91 D. Zapata 76 L. Siviero Como 18 E. Goldaniga 16 Kaiki 22 M. Vigorito 21 S. Ricci 42 J. Addai 54 Matteo Oliveira Papaccioli 15 A. Lahdo 53 Willy Kambwala Ndengushi 13 A. Dossena Cập nhật đội hình lúc 02:17 28/10/2026

Torino Thống kê Como 28% Kiểm soát bóng 72% 11 Dứt điểm 13 5 Trúng đích 2 4 Phạt góc 5 9 Phạm lỗi 2 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 4

Torino và Como gặp nhau trong lúc cả hai cùng đang có phong độ cao. Mỗi đội đều thắng 3 trận liên tiếp gần nhất, nên cuộc gặp tại Stadio Olimpico Grande Torino lúc 02:45 ngày 28/10/2026 hứa hẹn là màn so tài giữa hai tập thể đang tự tin.

Hai chuỗi thắng gặp nhau

Torino đang có 5 trận gần nhất khá tích cực: thắng 3, hòa 1, thua 1. Điều đáng chú ý là 3 trận thắng nằm ở những lần ra sân mới nhất, cho thấy đội chủ nhà đang lên tay đúng lúc. Trận hòa và trận thua đến trước đó, nên đà đi lên của Torino khá rõ.

Como có cùng thành tích thắng 3 trận liên tiếp gần nhất. Trong 5 trận gần đây, đội khách thắng 3, hòa 1, thua 1. Trận thua và trận hòa đều nằm ở giai đoạn trước chuỗi thắng này.

Thế đối đầu nghiêng về Como

Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Como thắng 3 lần và Torino thắng 1 lần, không có trận hòa nào. Xu hướng này cho thấy Como thường chiếm ưu thế khi gặp Torino. Tuy nhiên, Torino từng thắng ít nhất một lần trong loạt gặp gần đây và đang chơi tốt hơn so với giai đoạn trước.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Como đang đứng hạng 5 với 17 điểm. Torino xếp hạng 8 với 13 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Khoảng cách này không quá lớn. Đội chủ nhà có cơ hội rút ngắn chênh lệch nếu giành chiến thắng trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều mang theo chuỗi thắng, sự tự tin có thể ảnh hưởng nhiều đến diễn biến trận đấu. Como có lợi thế về thứ hạng và thế đối đầu gần đây. Torino có lợi thế sân nhà và đà đi lên đang rõ nét.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng, và đội nào giữ được sự ổn định lâu hơn sẽ có lợi thế. Một chuỗi thắng sẽ phải dừng lại, hoặc cả hai cùng kéo dài đà thăng hoa, nên đây là cuộc gặp đáng theo dõi.

Nhận định

Nhìn chung, Como nhỉnh hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu, còn Torino có phong độ không thua kém và được thi đấu trên sân nhà. Đây là cuộc đấu của hai đội đang vào phom, nơi những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Torino · 1 thắng 0 hòa Como · 3 thắng Como 6 - 0 Torino COM Torino 1 - 5 Como COM Como 1 - 0 Torino COM Torino 1 - 0 Como TOR

Torino 5 trận gần nhất T T T H B 8 Trận 4-1-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 11 Thủng lưới Como 5 trận gần nhất T T T B H 8 Trận 5-2-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 8 7 1 0 +13 22 T T T H T 2 Lazio 8 7 1 0 +11 22 T T T T H 3 AS Roma 8 5 3 0 +13 18 H T H H T 4 AC Milan 8 5 3 0 +9 18 T T H T H 5 Como 8 5 2 1 +7 17 T T H B T 6 Frosinone 8 4 2 2 +4 14 H T B T H 7 Juventus 8 4 2 2 +3 14 T B H T B 8 Torino 8 4 1 3 +2 13 T T T H B 9 Cagliari 8 4 1 3 -3 13 B B H T T …

Tình hình lực lượng Torino ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ R. Mandragora (Muscle Injury) ✚ R. Rodriguez (Thigh Injury) ✚ N. Fortini (Thigh Injury) ✚ E. Ilkhan (Muscle Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ R. Mandragora (Muscle Injury) ✚ R. Rodriguez (Thigh Injury) Como ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ M. Liberali (Leg Injury) ✚ J. Rodriguez (Injury) ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury)