Trực tiếp Torino vs Udinese: Torino vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Torino vs Udinese: Torino vượt lên dẫn trước

Văn Thể12/10/2026 20:47

Cả Torino lẫn Udinese đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi hai đội đứng liền kề nhau và bằng điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 13/10/2026 tại Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino2 - 1UdineseHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Torino 2 - 1 Udinese.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Nicolo Bertola (Udinese) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Torino 40% - 60% Udinese, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 7 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Udinese): Juan Arizala vào sân thay Hassane Kamara.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Torino): Gvidas Gineitis vào sân thay Emirhan İlkhan.

  • 76'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Torino 39% - 61% Udinese, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 2 - 6.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Udinese): Lazar Jovanovic vào sân thay Oier Zarraga.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Udinese): Keinan Davis vào sân thay Unai Gómez.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Udinese): David Alaba vào sân thay Mergim Vojvoda.

  • 67'BÀN THẮNG! Torino (2-1)

    Phút 67': Sandro Kulenović (Torino) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 64'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Torino 39% - 61% Udinese, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 2 - 5.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Torino): Sandro Kulenović vào sân thay Che Adams.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Udinese): Nicolo Bertola vào sân thay James Abankwah.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Torino): Nikola Vlašić vào sân thay Gaetano Oristanio.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Torino): Emirhan İlkhan vào sân thay Daniel Bragança.

  • 50'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Torino 38% - 62% Udinese, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 1 - 5.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Torino): Ardian Ismajli vào sân thay Ricardo Rodríguez.

  • 43'BÀN THẮNG! Udinese (1-1)

    Phút 43': Jurgen Ekkelenkamp (Udinese) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Torino 40% - 60% Udinese, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

  • 36'BÀN THẮNG! Torino (1-0)

    Phút 36': Daniel Bragança (Torino) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Torino 45% - 55% Udinese, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 13'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Torino 32% - 68% Udinese, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Torino tiếp đón Udinese.

Cập nhật lúc 03:37 13/10/2026

Đội hình chính thức
Torino
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ignazio Abate
Udinese
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV K. Runjaic
20
Lucas Perri
15
P. Comuzzo
23
Saúl Coco
13
R. Rodríguez
45
R. Belghali
21
Daniel Bragança
8
R. Mandragora
11
G. Oristanio
77
A. Cacciamani
18
G. Simeone
19
C. Adams
40
M. Okoye
14
J. Abankwah
28
O. Solet
77
E. Ebosse
23
M. Vojvoda
8
J. Karlström
6
Oier Zarraga
11
H. Kamara
46
Unai Gómez
32
Ekkelenkamp
30
Chakvetadze
Dự bị
Torino
22 C. Casadei91 D. Zapata10 N. Vlašić76 L. Siviero9 P. Pellegri2 N. Patterson26 D. Mascardi17 S. Kulenović44 A. Ismajli
Udinese
13 N. Bertola9 K. Davis91 L. JovanoviÄ27 C. Kabasele4 S. Lovrić38 L. Miller41 B. Mrozek93 D. Padelli20 J. Arizala
Cập nhật đội hình lúc 01:17 13/10/2026
TorinoThống kêUdinese
40%
Kiểm soát bóng
60%
12
Dứt điểm
11
4
Trúng đích
1
3
Phạt góc
3
3
Phạm lỗi
6
7
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
2

Torino và Udinese bước vào trận đấu này với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau những trận gần đây không như mong muốn. Hai đội đang bằng điểm nhau trên bảng xếp hạng, nên ba điểm trọn vẹn có thể tạo ra khoảng cách đáng kể giữa họ. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 13/10/2026 trên sân Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino: một chiến thắng trong năm trận gần nhất

Phong độ của đội chủ nhà chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Torino chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau đó là một trận thua. Chiến thắng duy nhất trong chuỗi này đến ở trận thứ ba tính ngược từ hiện tại, và đội bóng sau đó chưa thể duy trì mạch tích cực.

Việc không bị thua ở trận gần nhất có thể là điểm tựa tinh thần cho Torino. Tuy nhiên, với thành tích chỉ thắng 1 trong 5 trận, đội chủ nhà cần một chiến thắng để khép lại giai đoạn thiếu ổn định này, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Udinese: chuỗi thua kéo dài trước khi hòa

Đội khách cũng không có phong độ tốt hơn. Udinese thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trong 5 lần ra sân gần nhất, thành tích tương tự Torino. Điểm khác biệt nằm ở thứ tự các kết quả: họ thua ba trận liên tiếp rồi mới có được trận hòa gần nhất. Chiến thắng duy nhất của họ nằm ở trận xa nhất trong chuỗi năm trận.

Trận hòa gần nhất có thể là dấu hiệu cho thấy Udinese đang dần dừng được đà sa sút. Dù vậy, đội khách vẫn đang tìm lại chiến thắng, và chuyến làm khách này là cơ hội để họ làm điều đó.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội rất khó tách biệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Torino thắng 2 trận, Udinese thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Sự cân bằng này khiến trận đấu khó nghiêng hẳn về bên nào, và các chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Hai đội đang đứng cạnh nhau ở nhóm giữa bảng. Udinese xếp hạng 14 với 4 điểm, còn Torino xếp hạng 15 với 4 điểm. Khi hai đội bằng điểm và chỉ cách nhau một bậc, người thắng trận này sẽ có lợi thế rõ rệt so với đối thủ trực tiếp, còn người thua có thể bị bỏ lại phía sau.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ tương đồng và thành tích đối đầu cân bằng, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò lớn. Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực, nên khả năng cao là họ sẽ thi đấu thận trọng ở giai đoạn đầu để tránh mắc sai lầm. Torino có lợi thế sân nhà. Udinese lại vừa thoát khỏi chuỗi thua liên tiếp bằng một trận hòa.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang tìm lại sự tự tin. Đội nào kiểm soát tốt áp lực và tận dụng được cơ hội sẽ có cơ sở để kết thúc chuỗi trận không như ý của mình.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Torino · 2 thắng1 hòaUdinese · 2 thắng
02/05/2026
Udinese
2 - 0
Torino
UDI
08/01/2026
Torino
1 - 2
Udinese
UDI
23/04/2025
Torino
2 - 0
Udinese
TOR
29/12/2024
Udinese
2 - 2
Torino
Hòa
16/03/2024
Udinese
0 - 2
Torino
TOR
Torino
5 trận gần nhất
HBTBB
5
Trận
1-1-3
T-H-B
5
Ghi (TB 1.0)
8
Thủng lưới
Udinese
5 trận gần nhất
HBBBT
5
Trận
1-1-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter6510+1016THTTT
2Lazio6510+716TTHTT
3AS Roma6420+1114HHTTT
13Bologna6123-25THBHB
14Udinese5113-34BBBTH
15Torino5113-34HBTBB
16Monza6114-64BTBHB
Tình hình lực lượng
Torino
F. Israel (Shoulder Injury)
P. Pellegri (Knee Injury)
C. Casadei (Rest)
F. Israel (Shoulder Injury)
P. Pellegri (Knee Injury)
C. Casadei (Rest)
Udinese
I. Gueye (Ankle Injury)
J. Piotrowski (Heart Problems)
N. Zaniolo (Thigh Injury)
I. Gueye (Ankle Injury)
J. Piotrowski (Heart Problems)
N. Zaniolo (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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