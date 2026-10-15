Trực tiếp Toronto FC vs Orlando City SC: Toronto FC mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Toronto FC vs Orlando City SC: Toronto FC mở tỷ số

Văn Thể15/10/2026 01:43

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Toronto FC và Orlando City SC thường có nhiều bàn thắng, và cả năm lần gặp nhau gần nhất đều có đội giành chiến thắng. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 15/10/2026 trên sân BMO Field, giữa hai đội có phong độ gần đây giống hệt nhau.

Toronto FC1 - 0Orlando City SCHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Toronto FC 1 - 0 Orlando City SC.

  • 37'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Toronto FC 34% - 66% Orlando City SC, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 26'BÀN THẮNG! Toronto FC (1-0)

    Phút 26': Lewis Morgan (Toronto FC) lập công (kiến tạo: Theo Corbeanu). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Toronto FC 30% - 70% Orlando City SC, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Toronto FC 15% - 85% Orlando City SC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Toronto FC tiếp đón Orlando City SC.

Cập nhật lúc 07:25 15/10/2026

Đội hình chính thức
Toronto FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Fraser
Orlando City SC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman
1
L. Gavran
22
R. Laryea
13
B. Kuscevic
12
Z. Monlouis
3
Matheus Pereira
7
T. Corbeanu
14
Alonso Coello
6
N. Dorsch
20
D. Sallói
90
L. Morgan
9
J. Sargent
71
M. Crépeau
77
I. Angulo
4
D. Brekalo
57
Iago
27
Vinícius Nogueira
20
E. Atuesta
5
Luis Otávio
16
W. Cartagena
23
Harvey Sarajian
7
A. Griezmann
10
M. Ojeda
Dự bị
Toronto FC
17 Emilio Aristizábal Chavarriaga96 R. Chukwu71 Cimermancic11 D. Etienne19 K. Franklin38 J. Gilman10 D. Mihailović27 A. Piedrahita23 W. Yarbrough
Orlando City SC
21 N. Miller8 B. Ojeda12 Javier Otero44 Bernardo Rhein Goncalves19 Z. Taifi11 Tiago35 Joran Gerbet9 D. Dike3 Adrián Marín
Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026
Toronto FCThống kêOrlando City SC
34%
Kiểm soát bóng
66%
5
Dứt điểm
1
2
Trúng đích
0
1
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
3
3
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
1

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Toronto FC và Orlando City SC thường có nhiều bàn thắng, nên trận đấu lúc 06:30 ngày 15/10/2026 trên sân BMO Field được kỳ vọng sẽ cởi mở và nhiều cảm xúc. Trong năm lần gặp nhau gần nhất, không trận nào kết thúc với kết quả hòa. Đội nào cũng có lúc phải chấp nhận thất bại, và đó là dấu hiệu của những cuộc đối đầu không có chỗ cho sự dè dặt.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Orlando City SC

Trong năm lần chạm trán gần nhất, Orlando City SC thắng 3 trận, Toronto FC thắng 2 trận và không có trận hòa. Cách biệt giữa hai đội rất nhỏ, cho thấy đây là cặp đấu cân bằng.

Việc không có trận hòa nào cũng cho thấy cả hai thường chọn cách chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng thay vì giữ an toàn. Đó là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một trận đấu có nhiều pha ghi bàn.

Phong độ: hai đội cùng một kịch bản

Điểm thú vị là Toronto FC và Orlando City SC có phong độ gần đây giống hệt nhau. Mỗi đội thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất.

Cả hai cùng thắng ở trận gần đây nhất, trước đó là chuỗi ba trận thua liên tiếp. Chiến thắng gần nhất giúp cả hai chấm dứt mạch thua và lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, một chiến thắng vẫn chưa đủ để khẳng định phong độ đã thật sự ổn định.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Orlando City SC đang đứng hạng 7 với 37 điểm, trong khi Toronto FC xếp hạng 11 với 32 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 5 điểm.

Vị trí cao hơn cho thấy đội khách đã có một mùa giải ổn định hơn. Dù vậy, khoảng cách này không quá lớn. Với Toronto FC, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với đối thủ ngay trên sân nhà. Với Orlando City SC, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vững vị trí đang có.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội cùng có phong độ chập chờn, yếu tố tâm lý và khả năng giữ sự tập trung trong cả trận sẽ rất quan trọng. Đội nào vào trận tự tin hơn nhờ chiến thắng gần nhất có thể sớm giành thế chủ động.

Lợi thế sân nhà ở BMO Field giúp Toronto FC có thêm động lực để chủ động tấn công. Ngược lại, Orlando City SC có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và thường thắng nhiều hơn ở các lần đối đầu gần đây, nên họ sẽ tự tin chơi cởi mở. Chính sự đối lập này có thể tạo ra một trận đấu với nhịp độ cao, nhiều pha chuyển trạng thái nhanh và nhiều cơ hội ở hai đầu sân.

Nhận định

Thế đối đầu cân bằng, phong độ giống hệt nhau và khoảng cách trên bảng xếp hạng không quá lớn khiến trận này khó dự đoán. Orlando City SC có nhỉnh hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu gần đây, trong khi Toronto FC có lợi thế sân nhà.

Với lịch sử đối đầu cho thấy các trận thường có nhiều bàn thắng và luôn phân định thắng thua, người hâm mộ có thể kỳ vọng một màn đôi công hấp dẫn tại BMO Field.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Toronto FC · 2 thắng0 hòaOrlando City SC · 3 thắng
13/09/2026
Orlando City SC
3 - 0
Toronto FC
OCS
19/10/2025
Toronto FC
4 - 2
Orlando City SC
TF
02/03/2025
Orlando City SC
4 - 2
Toronto FC
OCS
04/07/2024
Toronto FC
1 - 2
Orlando City SC
OCS
28/04/2024
Orlando City SC
1 - 2
Toronto FC
TF
Toronto FC
5 trận gần nhất
TBBBT
28
Trận
7-11-10
T-H-B
41
Ghi (TB 1.5)
52
Thủng lưới
Orlando City SC
5 trận gần nhất
TBBBT
28
Trận
11-4-13
T-H-B
51
Ghi (TB 1.8)
66
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC281963+3763TTTHB
2Inter Miami2813105+1849TBHHH
3Chicago Fire281468+1148TTTBB
6Philadelphia Union2812610+1142TTTTT
7Orlando City SC2811413-1537TBBTT
8New York Red Bulls2810612-1436TBTTB
10New York City FC288911+433BHBTB
11Toronto FC2871110-1132TBBBT
12DC United276129-1230BHBHT
Tình hình lực lượng
Toronto FC
N. Palacio (Lower-Body Injury)
W. Zimmerman (Ankle Injury)
N. Palacio (Lower-Body Injury)
W. Zimmerman (Ankle Injury)
Orlando City SC
B. Ojeda (Foot Injury)
T. Spicer (Foot Injury)
B. Ojeda (Foot Injury)
T. Spicer (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Toronto FC vs Orlando City SC: Toronto FC mở tỷ số
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