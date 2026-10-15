TRỰC TIẾP Trực tiếp Toronto FC vs Orlando City SC: Toronto FC mở tỷ số Các cuộc đối đầu gần đây giữa Toronto FC và Orlando City SC thường có nhiều bàn thắng, và cả năm lần gặp nhau gần nhất đều có đội giành chiến thắng. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 15/10/2026 trên sân BMO Field, giữa hai đội có phong độ gần đây giống hệt nhau.

Toronto FC 1 - 0 Orlando City SC Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Toronto FC 1 - 0 Orlando City SC.

37' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Toronto FC 34% - 66% Orlando City SC, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

26' BÀN THẮNG! Toronto FC (1-0) Phút 26': Lewis Morgan (Toronto FC) lập công (kiến tạo: Theo Corbeanu). Tỷ số: 1 - 0.

25' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Toronto FC 30% - 70% Orlando City SC, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

13' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Toronto FC 15% - 85% Orlando City SC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Toronto FC tiếp đón Orlando City SC.

Cập nhật lúc 07:25 15/10/2026

Đội hình chính thức Toronto FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Fraser Orlando City SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman 1 L. Gavran 22 R. Laryea 13 B. Kuscevic 12 Z. Monlouis 3 Matheus Pereira 7 T. Corbeanu 14 Alonso Coello 6 N. Dorsch 20 D. Sallói 90 L. Morgan 9 J. Sargent 71 M. Crépeau 77 I. Angulo 4 D. Brekalo 57 Iago 27 Vinícius Nogueira 20 E. Atuesta 5 Luis Otávio 16 W. Cartagena 23 Harvey Sarajian 7 A. Griezmann 10 M. Ojeda Dự bị Toronto FC 17 Emilio Aristizábal Chavarriaga 96 R. Chukwu 71 Cimermancic 11 D. Etienne 19 K. Franklin 38 J. Gilman 10 D. Mihailović 27 A. Piedrahita 23 W. Yarbrough Orlando City SC 21 N. Miller 8 B. Ojeda 12 Javier Otero 44 Bernardo Rhein Goncalves 19 Z. Taifi 11 Tiago 35 Joran Gerbet 9 D. Dike 3 Adrián Marín Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026

Toronto FC Thống kê Orlando City SC 34% Kiểm soát bóng 66% 5 Dứt điểm 1 2 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 3 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Toronto FC và Orlando City SC thường có nhiều bàn thắng, nên trận đấu lúc 06:30 ngày 15/10/2026 trên sân BMO Field được kỳ vọng sẽ cởi mở và nhiều cảm xúc. Trong năm lần gặp nhau gần nhất, không trận nào kết thúc với kết quả hòa. Đội nào cũng có lúc phải chấp nhận thất bại, và đó là dấu hiệu của những cuộc đối đầu không có chỗ cho sự dè dặt.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Orlando City SC

Trong năm lần chạm trán gần nhất, Orlando City SC thắng 3 trận, Toronto FC thắng 2 trận và không có trận hòa. Cách biệt giữa hai đội rất nhỏ, cho thấy đây là cặp đấu cân bằng.

Việc không có trận hòa nào cũng cho thấy cả hai thường chọn cách chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng thay vì giữ an toàn. Đó là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một trận đấu có nhiều pha ghi bàn.

Phong độ: hai đội cùng một kịch bản

Điểm thú vị là Toronto FC và Orlando City SC có phong độ gần đây giống hệt nhau. Mỗi đội thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất.

Cả hai cùng thắng ở trận gần đây nhất, trước đó là chuỗi ba trận thua liên tiếp. Chiến thắng gần nhất giúp cả hai chấm dứt mạch thua và lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, một chiến thắng vẫn chưa đủ để khẳng định phong độ đã thật sự ổn định.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Orlando City SC đang đứng hạng 7 với 37 điểm, trong khi Toronto FC xếp hạng 11 với 32 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 5 điểm.

Vị trí cao hơn cho thấy đội khách đã có một mùa giải ổn định hơn. Dù vậy, khoảng cách này không quá lớn. Với Toronto FC, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với đối thủ ngay trên sân nhà. Với Orlando City SC, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vững vị trí đang có.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội cùng có phong độ chập chờn, yếu tố tâm lý và khả năng giữ sự tập trung trong cả trận sẽ rất quan trọng. Đội nào vào trận tự tin hơn nhờ chiến thắng gần nhất có thể sớm giành thế chủ động.

Lợi thế sân nhà ở BMO Field giúp Toronto FC có thêm động lực để chủ động tấn công. Ngược lại, Orlando City SC có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và thường thắng nhiều hơn ở các lần đối đầu gần đây, nên họ sẽ tự tin chơi cởi mở. Chính sự đối lập này có thể tạo ra một trận đấu với nhịp độ cao, nhiều pha chuyển trạng thái nhanh và nhiều cơ hội ở hai đầu sân.

Nhận định

Thế đối đầu cân bằng, phong độ giống hệt nhau và khoảng cách trên bảng xếp hạng không quá lớn khiến trận này khó dự đoán. Orlando City SC có nhỉnh hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu gần đây, trong khi Toronto FC có lợi thế sân nhà.

Với lịch sử đối đầu cho thấy các trận thường có nhiều bàn thắng và luôn phân định thắng thua, người hâm mộ có thể kỳ vọng một màn đôi công hấp dẫn tại BMO Field.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Toronto FC · 2 thắng 0 hòa Orlando City SC · 3 thắng Orlando City SC 3 - 0 Toronto FC OCS Toronto FC 4 - 2 Orlando City SC TF Orlando City SC 4 - 2 Toronto FC OCS Toronto FC 1 - 2 Orlando City SC OCS Orlando City SC 1 - 2 Toronto FC TF

Toronto FC 5 trận gần nhất T B B B T 28 Trận 7-11-10 T-H-B 41 Ghi (TB 1.5) 52 Thủng lưới Orlando City SC 5 trận gần nhất T B B B T 28 Trận 11-4-13 T-H-B 51 Ghi (TB 1.8) 66 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 28 19 6 3 +37 63 T T T H B 2 Inter Miami 28 13 10 5 +18 49 T B H H H 3 Chicago Fire 28 14 6 8 +11 48 T T T B B … 6 Philadelphia Union 28 12 6 10 +11 42 T T T T T 7 Orlando City SC 28 11 4 13 -15 37 T B B T T 8 New York Red Bulls 28 10 6 12 -14 36 T B T T B … 10 New York City FC 28 8 9 11 +4 33 B H B T B 11 Toronto FC 28 7 11 10 -11 32 T B B B T 12 DC United 27 6 12 9 -12 30 B H B H T …

Tình hình lực lượng Toronto FC ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Ankle Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Ankle Injury) Orlando City SC ✚ B. Ojeda (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury) ✚ B. Ojeda (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury)