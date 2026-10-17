TRỰC TIẾP Trực tiếp Torquay vs Oxford City: Trận đấu đang diễn ra Torquay và Oxford City cùng sở hữu phong độ cao trước giờ gặp nhau tại Plainmoor lúc 21h00 ngày 17/10/2026, với 3 và 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất.

Torquay 0 - 0 Oxford City Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Torquay tiếp đón Oxford City.

Cập nhật lúc 21:11 17/10/2026

Torquay và Oxford City cùng bước vào trận đấu này trong trạng thái hưng phấn. Chủ nhà thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng tới 4 và chưa thua trận nào trong cùng quãng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 17/10/2026 trên sân Plainmoor.

Torquay: nền tảng vững, một vết gợn nhỏ

Chuỗi 5 trận gần nhất của Torquay gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đội chủ nhà thắng cả hai trận mới nhất, qua đó có thêm niềm tin sau một lần vấp ngã trước đó.

Cụ thể, Torquay thua một trận ở khoảng giữa chuỗi, nhưng phản ứng sau đó khá tích cực khi giành lại mạch thắng. Điều này cho thấy tập thể này có khả năng hồi phục nhanh sau thất bại, một yếu tố quan trọng khi đối mặt đối thủ đang chơi ổn định.

Oxford City: chưa biết thua trong 5 trận

Trong khi đó, Oxford City có chuỗi phong độ nổi bật hơn về mặt kết quả: thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Đội khách cũng thắng cả hai trận gần nhất, nên bước vào cuộc gặp này với tâm lý rất thoải mái.

Ngoài ra, trận hòa duy nhất của họ nằm ở giữa chuỗi và được bao quanh bởi hai cặp trận thắng liên tiếp. Sự đều đặn đó phản ánh một tập thể có độ ổn định cao, khó bị đánh bại và biết cách giành điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội cùng đang có mạch thắng, trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng. Torquay có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả tại Plainmoor, nhưng Oxford City sở hữu chuỗi bất bại dài hơn và tâm lý tự tin không kém.

Đáng chú ý, cả hai đều vừa thắng hai trận liên tiếp gần nhất. Vì vậy, đội nào giữ được sự tập trung trong những phút đầu và hạn chế sai lầm cá nhân sẽ có cơ hội nắm quyền chủ động. Trong một cuộc đấu giữa hai đội đang vào phom, những chi tiết nhỏ thường quyết định kết quả.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội có phong độ tốt, trong đó Oxford City nhỉnh hơn một chút về độ ổn định còn Torquay được hưởng lợi thế sân nhà. Một trận đấu giằng co, ít khoảng trống và nhiều tính toán là kịch bản được kỳ vọng tại Plainmoor.

Torquay 5 trận gần nhất T T B T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 1 Thủng lưới Oxford City 5 trận gần nhất T T H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới