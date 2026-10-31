TRỰC TIẾP Trực tiếp Tottenham vs Crystal Palace: Tottenham mở tỷ số Tottenham đang thiếu hụt lực lượng trước cuộc tiếp đón Crystal Palace lúc 00:30 ngày 01/11/2026, trong khi phong độ chỉ thắng 2, hòa 1, thua 2 ở 5 trận gần nhất.

Tottenham 1 - 0 Crystal Palace Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Tottenham 1 - 0 Crystal Palace.

39' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 74% - 26% Crystal Palace, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 0.

25' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 79% - 21% Crystal Palace, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

25' BÀN THẮNG! Tottenham (1-0) Phút 25': Archie Gray (Tottenham) lập công (kiến tạo: Mohammed Kudus). Tỷ số: 1 - 0.

15' Thẻ vàng Phút 15': Archie Gray (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 72% - 28% Crystal Palace, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

13' Thẻ đỏ Phút 13': Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

12' VAR Phút 12': Card upgrade confirmed — Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

0' Trận đấu bắt đầu Tottenham tiếp đón Crystal Palace.

Cập nhật lúc 01:15 01/11/2026

Đội hình chính thức Tottenham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage 31 A. Kinský 14 A. Gray 6 J. van Hecke 37 M. van de Ven 3 A. Robertson 18 Mateus Fernandes 16 S. Tonali 20 M. Kudus 22 Omar Marmoush 11 M. Tel 19 D. Solanke 1 D. Henderson 26 C. Richards 5 A. Disasi 6 J. Canvot 30 Óscar Mingueza 20 A. Wharton 18 D. Kamada 3 T. Mitchell 11 D. McNeil 10 Yeremy Pino 14 J. Mateta Dự bị Tottenham 68 Williams-Barnett 10 J. Maddison 21 D. Kulusevski 8 C. Gallagher 33 B. Davies 13 D. Udogie 23 Pedro Porro 5 M. Senesi 39 M. Dúbravka Crystal Palace 29 E. Guessand 9 E. Nketiah 24 D. Osorio 28 C. Doucouré 19 W. Hughes 25 A. Khalaili 8 J. Lerma 33 B. Chilwell 44 W. Benítez Cập nhật đội hình lúc 00:02 01/11/2026

Tottenham Thống kê Crystal Palace 74% Kiểm soát bóng 26% 5 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 1 4 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Tottenham đang thiếu hụt lực lượng khi chuẩn bị tiếp đón Crystal Palace trên sân Tottenham Hotspur Stadium lúc 00:30 ngày 01/11/2026. Ở thời điểm phong độ chưa thật sự vững vàng, bài toán nhân sự trở thành yếu tố mà ban huấn luyện chủ nhà buộc phải giải quyết để giữ vững thế chủ động trên sân nhà.

Bài toán lực lượng đặt lên vai chủ nhà

Trong 5 trận gần nhất, Tottenham thắng 2, hòa 1 và thua 2. Hai trận gần đây nhất đều là thắng lợi, nhưng trước đó đội bóng này từng hòa một trận và thua hai trận liên tiếp. Đường biểu diễn phong độ cho thấy chủ nhà đang trên đà hồi phục, song chưa đủ ổn định để tự tin về mọi mặt.

Chính vì vậy, việc duy trì sự cân bằng trong lực lượng càng có ý nghĩa. Khi nguồn nhân sự bị thu hẹp, các lựa chọn chiến thuật cũng thu hẹp theo, và Tottenham khó có thể xoay vòng thoải mái để giữ nhịp độ của hai chiến thắng vừa qua.

Crystal Palace mang theo tinh thần hưng phấn

Crystal Palace có phong độ 5 trận gần nhất với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Dù vậy, đội khách vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, sau chuỗi trận không mấy suôn sẻ trước đó. Đây là điểm cộng về mặt tinh thần cho đội bóng đang cần tìm lại sự ổn định.

Bên cạnh đó, đoàn quân khách sẽ hành quân đến London với tâm lý ít áp lực hơn. Nếu Tottenham không thể tận dụng tối đa lợi thế sân nhà, Crystal Palace hoàn toàn có cơ hội gây khó khăn.

Thế đối đầu nghiêng về Crystal Palace

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Tottenham thắng 2 trận, Crystal Palace thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Các cuộc chạm trán thường phân định rõ thắng thua, đồng thời Crystal Palace nhỉnh hơn một chút về mặt kết quả tổng hợp.

Thống kê này không quyết định kết quả sắp tới, nhưng cho thấy Tottenham chưa thể xem Crystal Palace là đối thủ dễ chịu. Đặc biệt, khi lực lượng đang bị thu hẹp, chủ nhà càng cần sự tập trung cao độ trong từng tình huống.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Tottenham đang đứng hạng 14 với 9 điểm, trong khi Crystal Palace xếp hạng 17 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm và 3 bậc, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Với khoảng cách sát sao như vậy, mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn. Tottenham muốn tạo khoảng cách an toàn hơn với nhóm phía dưới, còn Crystal Palace cần một kết quả tích cực để thu hẹp chênh lệch với đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Yếu tố đầu tiên là khả năng Tottenham duy trì sự ổn định khi nhân sự không dồi dào. Đội chủ nhà cần tổ chức lối chơi gọn gàng, hạn chế sai lầm cá nhân và tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Yếu tố thứ hai là cách Crystal Palace tận dụng đà phấn khích sau chiến thắng gần nhất. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt các khoảng trống, trận đấu có thể diễn ra căng thẳng đến những phút cuối.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có vị trí và điểm số gần nhau, cùng chung một quãng phong độ chập chờn. Lợi thế sân nhà đứng về phía Tottenham, còn thế đối đầu gần đây lại nghiêng về Crystal Palace. Việc chủ nhà xử lý ra sao với bài toán lực lượng sẽ là yếu tố có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Tottenham · 2 thắng 0 hòa Crystal Palace · 3 thắng Tottenham 1 - 3 Crystal Palace CP Crystal Palace 0 - 1 Tottenham TOT Tottenham 0 - 2 Crystal Palace CP Crystal Palace 1 - 0 Tottenham CP Tottenham 3 - 1 Crystal Palace TOT

Tottenham 5 trận gần nhất T T H B B 8 Trận 2-3-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới Crystal Palace 5 trận gần nhất T B H B B 8 Trận 2-1-5 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 8 5 1 2 +16 16 B T T T T … 13 Bournemouth 8 2 3 3 -1 9 T T B B H 14 Tottenham 8 2 3 3 -2 9 T T H B H 15 Fulham 8 2 2 4 -2 8 T T B H H 16 Manchester United 8 1 4 3 -3 7 B H H H B 17 Crystal Palace 8 2 1 5 -10 7 B B T H B 18 Nottingham Forest 8 1 3 4 -4 6 H B B B T …

Tình hình lực lượng Tottenham ✚ T. Adarabioyo (Calf Injury) ✚ R. Bentancur (Red Card) ✚ L. Bergvall (Knee Injury) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) ✚ X. Simons (Knee Injury) ✚ (Muscle Injury) ✚ T. Adarabioyo (Calf Injury) Crystal Palace ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ I. Sarr (Groin Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury) ✚ J. Larsen (Ankle Injury) ✚ Q. Timber (Hamstring Injury) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ I. Sarr (Groin Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury)