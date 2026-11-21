TRỰC TIẾP Trực tiếp Tottenham vs Ipswich: Đội hình xuất phát Tottenham đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Ipswich lúc 22h00 ngày 21/11/2026 trên sân nhà, trong bối cảnh hai đội chỉ cách nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Tottenham vs Ipswich SẮP BẮT ĐẦU • 22:00 22:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Tottenham và Ipswich đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:00.

Cập nhật lúc 21:34 21/11/2026

Đội hình chính thức Tottenham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi Ipswich Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil 31 A. Kinský 23 Pedro Porro 6 J. van Hecke 5 M. Senesi 13 D. Udogie 8 C. Gallagher 18 Mateus Fernandes 20 M. Kudus 10 J. Maddison 68 Williams-Barnett 19 D. Solanke 28 C. Walton 2 D. Furlong 6 I. Diop 26 O'Shea 3 L. Davis 23 S. Lukić 25 E. Palacios 42 A. Ouattara 10 J. Enciso 38 D. Maeda 9 Z. Flemming Dự bị Tottenham 39 M. Dúbravka 3 A. Robertson 37 M. van de Ven 14 A. Gray 15 L. Bergvall 17 Sávio 21 D. Kulusevski 30 R. Bentancur 22 Omar Marmoush Ipswich 37 K. Scherpen 24 J. Greaves 29 C. Akpom 12 Florentino 11 J. Philogene 5 A. Matusiwa 7 A. Fatawu 47 J. Clarke 19 Emersonn Cập nhật đội hình lúc 21:35 21/11/2026

Tottenham đang thiếu hụt lực lượng khi bước vào trận tiếp Ipswich lúc 22h00 ngày 21/11/2026 tại Tottenham Hotspur Stadium. Bài toán nhân sự đặt ra cho chủ nhà nhiều lựa chọn khó, trong lúc khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất hẹp.

Chủ nhà phải xoay xở khi thiếu hụt lực lượng

Khi nhân sự bị hao hụt, khả năng giữ nhịp độ ổn định trong suốt 90 phút trở thành thách thức lớn nhất với Tottenham. Đội chủ nhà cần duy trì sự cân bằng giữa các tuyến và tránh để những khoảng trống làm gián đoạn lối chơi quen thuộc.

Tuy vậy, Tottenham không bước vào trận đấu với tâm thế yếu thế. Phong độ gần đây của họ cho thấy một tập thể có khả năng chống chịu tốt trong nhiều hoàn cảnh.

Phong độ: Tottenham nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Tottenham thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là trận thua nằm ở lượt đấu gần đây nhất, trước đó họ có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Đây là điều chủ nhà cần khắc phục để không đánh mất đà hưng phấn.

Ngược lại, Ipswich chưa tìm được sự ổn định. Đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, hai trận hòa cho thấy họ không dễ bị đánh bại, và lần gần nhất họ đã kết thúc bằng trận thua nên cần một kết quả tích cực để lấy lại niềm tin.

Thế đối đầu nghiêng về Tottenham

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Tottenham thắng 2 trận, Ipswich thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Thành tích này nghiêng về chủ nhà, nhưng việc Ipswich từng thắng cho thấy đội khách hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu Tottenham để lộ sơ hở.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Tottenham đang đứng thứ 11 với 12 điểm, còn Ipswich xếp thứ 14 với 11 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Với Tottenham, chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ. Với Ipswich, một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ thu hẹp hoặc thậm chí xóa khoảng cách.

Điểm then chốt về chiến thuật

Yếu tố quyết định nằm ở cách Tottenham thích ứng với tình trạng thiếu hụt lực lượng. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng lợi thế sân nhà, họ có cơ sở để kiểm soát thế trận nhờ phong độ nhỉnh hơn.

Ipswich nhiều khả năng sẽ kiên nhẫn chờ cơ hội, dựa vào việc đã khó bị đánh bại trong những trận gần đây. Nếu chủ nhà để trận đấu kéo dài mà chưa ghi bàn, áp lực sẽ dần dồn lên vai họ.

Nhận định

Xét về phong độ, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà, Tottenham được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số quá nhỏ cùng bài toán nhân sự khiến đây chưa phải trận đấu dễ dàng với đội chủ nhà. Ipswich có đủ lý do để tin vào khả năng tạo bất ngờ tại London.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Tottenham · 2 thắng 0 hòa Ipswich · 1 thắng Ipswich 1 - 4 Tottenham TOT Tottenham 1 - 2 Ipswich IPS Tottenham 3 - 0 Ipswich TOT

Tottenham 5 trận gần nhất B T T T H 10 Trận 3-3-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới Ipswich 5 trận gần nhất B H H B T 10 Trận 3-2-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Brighton 10 7 1 2 +19 22 T T B T T 3 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T … 10 Aston Villa 10 3 4 3 -3 13 H H T T H 11 Tottenham 10 3 3 4 -1 12 B T T T H 12 Newcastle 10 3 3 4 -3 12 H B T B B 13 Hull City 10 2 5 3 0 11 B H H B H 14 Ipswich 10 3 2 5 -5 11 B H H B T 15 Fulham 10 2 4 4 -2 10 H H T T B …

Tình hình lực lượng Tottenham ✚ T. Adarabioyo (Calf Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) ✚ X. Simons (Knee Injury) ✚ M. Tel (Achilles Tendon Injury) ✚ M. Dubravka (Knee Injury) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) Ipswich Không có thông tin