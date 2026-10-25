Trực tiếp Toulouse vs Estac Troyes: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Toulouse vs Estac Troyes: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể25/10/2026 18:47

Toulouse đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 9 điểm. Họ đón Estac Troyes, đội đứng hạng 17, tại Stadium Municipal lúc 23h15 ngày 25/10/2026.

Toulouse0 - 0Estac TroyesHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 90'Toulouse ép sân

    Cầm bóng: Toulouse 63% - 37% Estac Troyes, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 18 - 13, cứu thua 0 - 3.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Estac Troyes): Iron Gomis vào sân thay Mouhamed Diop.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Alexis Vossah (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Jens Berthel Askou (Toulouse) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Toulouse): Santiago Hidalgo vào sân thay Jacen Russell-Rowe.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Toulouse): Niklas Schmidt vào sân thay Thomas Jorgensen.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Niko Sigur (Toulouse) nhận thẻ vàng.

  • 78'Toulouse ép sân

    Cầm bóng: Toulouse 63% - 37% Estac Troyes, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 0 - 3.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Estac Troyes): Jérémy Le Douaron vào sân thay Renaud Ripart.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Estac Troyes): Kandet Diawara vào sân thay Timothee Nkada.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Toulouse): Ilyas Azizi vào sân thay Aron Dønnum.

  • 65'Toulouse ép sân

    Cầm bóng: Toulouse 65% - 35% Estac Troyes, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Toulouse): Alexis Vossah vào sân thay Rafik Messali.

  • 52'Toulouse ép sân

    Cầm bóng: Toulouse 67% - 33% Estac Troyes, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Timothee Nkada (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Toulouse ép sân

    Cầm bóng: Toulouse 70% - 30% Estac Troyes, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 3.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Cristian Casseres (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Junior Diaz (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Toulouse ép sân

    Cầm bóng: Toulouse 65% - 35% Estac Troyes, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 3.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Rafik Messali (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Aron Dønnum (Toulouse) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Toulouse 54% - 46% Estac Troyes, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Toulouse tiếp đón Estac Troyes.

Cập nhật lúc 01:03 26/10/2026

Đội hình chính thức
Toulouse
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jens Berthel Askou
Estac Troyes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Dumont
16
G. Restes
22
R. Messali
2
R. Nicolaisen
3
M. McKenzie
12
C. Tapé
15
A. Dønnum
23
C. Cásseres
14
N. Sigur
8
T. Jørgensen
13
Russell-Rowe
20
C. Tengstedt
40
H. Konaté
2
L. Maronnier
6
A. Monfray
4
M. Diaz
5
P. Gozzi
17
A. Mille
29
D. Karim
8
M. Diop
23
T. Nkada
20
R. Ripart
10
M. Ifnaoui
Dự bị
Toulouse
6 A. Vossah1 T. Collin37 Y. Azizi18 M. Amougou94 I. Diallo9 S. Hidalgo5 S. Koumbassa31 N. Schmidt7 Julián Vignolo
Estac Troyes
33 P. Beach7 K. Diawara11 I. Gomis22 H. Picard26 A. Phliponeau9 J. Le Douaron36 I. Soukouna31 Noah Donkor34 Lassana Simakha
Cập nhật đội hình lúc 22:47 25/10/2026
ToulouseThống kêEstac Troyes
63%
Kiểm soát bóng
37%
7
Dứt điểm
7
3
Trúng đích
0
4
Phạt góc
2
18
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
3

Toulouse đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Estac Troyes tại Stadium Municipal lúc 23h15 ngày 25/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Toulouse hiện đứng hạng 12 với 9 điểm. Estac Troyes xếp hạng 17 với 4 điểm.

Toulouse giữ nhịp ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Toulouse thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà ít khi trắng tay. Họ đã giành điểm ở 4 trong 5 lần ra sân gần đây.

Chuỗi kết quả đó giúp Toulouse có 9 điểm và đứng hạng 12. Với nền tảng ổn định như vậy, đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái trên sân nhà.

Estac Troyes loay hoay tìm điểm số

Phong độ của Estac Troyes là mảng tối rõ nét nhất trong trận này. Đội khách thua 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và chưa thắng trận nào. Việc chỉ có 4 điểm khiến họ nằm ở hạng 17 trên bảng xếp hạng.

Một đội bóng liên tục thua thường dễ mất tự tin, nhất là khi phải làm khách. Estac Troyes cần một kết quả tích cực để cắt đứt mạch trận không thắng và cải thiện tinh thần của cả tập thể.

Thế đối đầu nghiêng về Toulouse

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Toulouse thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Estac Troyes chưa thắng lần nào. Lợi thế tâm lý vì thế đang thuộc về đội chủ nhà.

Thành tích này cũng cho thấy Estac Troyes chưa tìm được cách làm khó Toulouse trong các lần chạm trán gần đây. Điều đó càng tạo áp lực cho đội khách khi họ đang cần điểm để rời khu vực thấp của bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự tương phản về phong độ cho thấy Toulouse nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu trên sân nhà. Với đội đang có chuỗi kết quả tốt hơn, việc giữ sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng lợi thế sân nhà là hướng đi hợp lý.

Ngược lại, Estac Troyes cần một khởi đầu thận trọng để tránh bị bỏ lại phía sau sớm. Nếu để thủng lưới trước, đội khách khó giữ được sự bình tĩnh khi mạch trận không thắng đang kéo dài.

Nhận định

Mọi chỉ dấu về phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng đều nghiêng về Toulouse. Chênh lệch giữa hạng 12 và hạng 17, cùng khoảng cách 5 điểm, phản ánh sự khác biệt giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Toulouse có cơ hội nối dài chuỗi ổn định và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Estac Troyes cần một màn trình diễn đủ kỷ luật để tìm lại điểm số.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Toulouse · 3 thắng2 hòaEstac Troyes · 0 thắng
02/02/2023
Toulouse
4 - 1
Estac Troyes
TOU
14/08/2022
Estac Troyes
0 - 3
Toulouse
TOU
09/07/2022
Toulouse
6 - 1
Estac Troyes
TOU
06/02/2021
Estac Troyes
1 - 1
Toulouse
Hòa
03/10/2020
Toulouse
0 - 0
Estac Troyes
Hòa
Toulouse
5 trận gần nhất
THBTH
7
Trận
2-3-2
T-H-B
12
Ghi (TB 1.7)
11
Thủng lưới
Estac Troyes
5 trận gần nhất
BBHBB
7
Trận
1-1-5
T-H-B
5
Ghi (TB 0.7)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lyon7421+814TBTHT
2Paris Saint Germain7421+514TTTTB
3Lille7421+514HTBTT
11Stade Brestois 298233+29BHTBB
12Toulouse7232+19THTHB
13Auxerre7304-69TBTTB
16Le Mans7133-56BBTHH
17Estac Troyes7115-114BBBBB
18Le Havre7025-62BBBHB
Tình hình lực lượng
Toulouse
M. Niflore (Injury)
S. Oppong (Calf Injury)
M. Niflore (Injury)
S. Oppong (Calf Injury)
Estac Troyes
I. Boura (Hip Injury)
Y. Kone (Knee Injury)
A. Ouzenadji (Knee Injury)
Y. Titi (Leg Injury)
I. Boura (Hip Injury)
Y. Kone (Knee Injury)
A. Ouzenadji (Knee Injury)
Y. Titi (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Toulouse vs Estac Troyes: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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