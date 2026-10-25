TRỰC TIẾP Trực tiếp Toulouse vs Estac Troyes: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Toulouse đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 9 điểm. Họ đón Estac Troyes, đội đứng hạng 17, tại Stadium Municipal lúc 23h15 ngày 25/10/2026.

Toulouse 0 - 0 Estac Troyes Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

90' Toulouse ép sân Cầm bóng: Toulouse 63% - 37% Estac Troyes, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 18 - 13, cứu thua 0 - 3.

90' Thay người Phút 90' (Estac Troyes): Iron Gomis vào sân thay Mouhamed Diop.

89' Thẻ vàng Phút 89': Alexis Vossah (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thẻ vàng Phút 88': Jens Berthel Askou (Toulouse) nhận thẻ vàng (Dissent).

84' Thay người Phút 84' (Toulouse): Santiago Hidalgo vào sân thay Jacen Russell-Rowe.

84' Thay người Phút 84' (Toulouse): Niklas Schmidt vào sân thay Thomas Jorgensen.

83' Thẻ vàng Phút 83': Niko Sigur (Toulouse) nhận thẻ vàng.

78' Toulouse ép sân Cầm bóng: Toulouse 63% - 37% Estac Troyes, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 0 - 3.

73' Thay người Phút 73' (Estac Troyes): Jérémy Le Douaron vào sân thay Renaud Ripart.

73' Thay người Phút 73' (Estac Troyes): Kandet Diawara vào sân thay Timothee Nkada.

67' Thay người Phút 67' (Toulouse): Ilyas Azizi vào sân thay Aron Dønnum.

65' Toulouse ép sân Cầm bóng: Toulouse 65% - 35% Estac Troyes, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 4.

58' Thay người Phút 58' (Toulouse): Alexis Vossah vào sân thay Rafik Messali.

52' Toulouse ép sân Cầm bóng: Toulouse 67% - 33% Estac Troyes, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

40' Thẻ vàng Phút 40': Timothee Nkada (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Toulouse ép sân Cầm bóng: Toulouse 70% - 30% Estac Troyes, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 3.

39' Thẻ vàng Phút 39': Cristian Casseres (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thẻ vàng Phút 36': Junior Diaz (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Toulouse ép sân Cầm bóng: Toulouse 65% - 35% Estac Troyes, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 3.

25' Thẻ vàng Phút 25': Rafik Messali (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thẻ vàng Phút 25': Aron Dønnum (Toulouse) nhận thẻ vàng (Dissent).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Toulouse 54% - 46% Estac Troyes, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Toulouse tiếp đón Estac Troyes.

Cập nhật lúc 01:03 26/10/2026

Đội hình chính thức Toulouse Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jens Berthel Askou Estac Troyes Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Dumont 16 G. Restes 22 R. Messali 2 R. Nicolaisen 3 M. McKenzie 12 C. Tapé 15 A. Dønnum 23 C. Cásseres 14 N. Sigur 8 T. Jørgensen 13 Russell-Rowe 20 C. Tengstedt 40 H. Konaté 2 L. Maronnier 6 A. Monfray 4 M. Diaz 5 P. Gozzi 17 A. Mille 29 D. Karim 8 M. Diop 23 T. Nkada 20 R. Ripart 10 M. Ifnaoui Dự bị Toulouse 6 A. Vossah 1 T. Collin 37 Y. Azizi 18 M. Amougou 94 I. Diallo 9 S. Hidalgo 5 S. Koumbassa 31 N. Schmidt 7 Julián Vignolo Estac Troyes 33 P. Beach 7 K. Diawara 11 I. Gomis 22 H. Picard 26 A. Phliponeau 9 J. Le Douaron 36 I. Soukouna 31 Noah Donkor 34 Lassana Simakha Cập nhật đội hình lúc 22:47 25/10/2026

Toulouse Thống kê Estac Troyes 63% Kiểm soát bóng 37% 7 Dứt điểm 7 3 Trúng đích 0 4 Phạt góc 2 18 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 3

Toulouse đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Estac Troyes tại Stadium Municipal lúc 23h15 ngày 25/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Toulouse hiện đứng hạng 12 với 9 điểm. Estac Troyes xếp hạng 17 với 4 điểm.

Toulouse giữ nhịp ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Toulouse thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà ít khi trắng tay. Họ đã giành điểm ở 4 trong 5 lần ra sân gần đây.

Chuỗi kết quả đó giúp Toulouse có 9 điểm và đứng hạng 12. Với nền tảng ổn định như vậy, đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái trên sân nhà.

Estac Troyes loay hoay tìm điểm số

Phong độ của Estac Troyes là mảng tối rõ nét nhất trong trận này. Đội khách thua 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và chưa thắng trận nào. Việc chỉ có 4 điểm khiến họ nằm ở hạng 17 trên bảng xếp hạng.

Một đội bóng liên tục thua thường dễ mất tự tin, nhất là khi phải làm khách. Estac Troyes cần một kết quả tích cực để cắt đứt mạch trận không thắng và cải thiện tinh thần của cả tập thể.

Thế đối đầu nghiêng về Toulouse

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Toulouse thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Estac Troyes chưa thắng lần nào. Lợi thế tâm lý vì thế đang thuộc về đội chủ nhà.

Thành tích này cũng cho thấy Estac Troyes chưa tìm được cách làm khó Toulouse trong các lần chạm trán gần đây. Điều đó càng tạo áp lực cho đội khách khi họ đang cần điểm để rời khu vực thấp của bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự tương phản về phong độ cho thấy Toulouse nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu trên sân nhà. Với đội đang có chuỗi kết quả tốt hơn, việc giữ sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng lợi thế sân nhà là hướng đi hợp lý.

Ngược lại, Estac Troyes cần một khởi đầu thận trọng để tránh bị bỏ lại phía sau sớm. Nếu để thủng lưới trước, đội khách khó giữ được sự bình tĩnh khi mạch trận không thắng đang kéo dài.

Nhận định

Mọi chỉ dấu về phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng đều nghiêng về Toulouse. Chênh lệch giữa hạng 12 và hạng 17, cùng khoảng cách 5 điểm, phản ánh sự khác biệt giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Toulouse có cơ hội nối dài chuỗi ổn định và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Estac Troyes cần một màn trình diễn đủ kỷ luật để tìm lại điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Toulouse · 3 thắng 2 hòa Estac Troyes · 0 thắng Toulouse 4 - 1 Estac Troyes TOU Estac Troyes 0 - 3 Toulouse TOU Toulouse 6 - 1 Estac Troyes TOU Estac Troyes 1 - 1 Toulouse Hòa Toulouse 0 - 0 Estac Troyes Hòa

Toulouse 5 trận gần nhất T H B T H 7 Trận 2-3-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 11 Thủng lưới Estac Troyes 5 trận gần nhất B B H B B 7 Trận 1-1-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.7) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 3 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T … 11 Stade Brestois 29 8 2 3 3 +2 9 B H T B B 12 Toulouse 7 2 3 2 +1 9 T H T H B 13 Auxerre 7 3 0 4 -6 9 T B T T B … 16 Le Mans 7 1 3 3 -5 6 B B T H H 17 Estac Troyes 7 1 1 5 -11 4 B B B B B 18 Le Havre 7 0 2 5 -6 2 B B B H B

Tình hình lực lượng Toulouse ✚ M. Niflore (Injury) ✚ S. Oppong (Calf Injury) ✚ M. Niflore (Injury) ✚ S. Oppong (Calf Injury) Estac Troyes ✚ I. Boura (Hip Injury) ✚ Y. Kone (Knee Injury) ✚ A. Ouzenadji (Knee Injury) ✚ Y. Titi (Leg Injury) ✚ I. Boura (Hip Injury) ✚ Y. Kone (Knee Injury) ✚ A. Ouzenadji (Knee Injury) ✚ Y. Titi (Leg Injury)