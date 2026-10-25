Trực tiếp Toulouse vs Estac Troyes: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Toulouse vs Estac Troyes: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
Toulouse đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 9 điểm. Họ đón Estac Troyes, đội đứng hạng 17, tại Stadium Municipal lúc 23h15 ngày 25/10/2026.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 90'Toulouse ép sân
Cầm bóng: Toulouse 63% - 37% Estac Troyes, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 18 - 13, cứu thua 0 - 3.
- 90'Thay người
Phút 90' (Estac Troyes): Iron Gomis vào sân thay Mouhamed Diop.
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': Alexis Vossah (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Jens Berthel Askou (Toulouse) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 84'Thay người
Phút 84' (Toulouse): Santiago Hidalgo vào sân thay Jacen Russell-Rowe.
- 84'Thay người
Phút 84' (Toulouse): Niklas Schmidt vào sân thay Thomas Jorgensen.
- 83'Thẻ vàng
Phút 83': Niko Sigur (Toulouse) nhận thẻ vàng.
- 78'Toulouse ép sân
Cầm bóng: Toulouse 63% - 37% Estac Troyes, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 0 - 3.
- 73'Thay người
Phút 73' (Estac Troyes): Jérémy Le Douaron vào sân thay Renaud Ripart.
- 73'Thay người
Phút 73' (Estac Troyes): Kandet Diawara vào sân thay Timothee Nkada.
- 67'Thay người
Phút 67' (Toulouse): Ilyas Azizi vào sân thay Aron Dønnum.
- 65'Toulouse ép sân
Cầm bóng: Toulouse 65% - 35% Estac Troyes, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 4.
- 58'Thay người
Phút 58' (Toulouse): Alexis Vossah vào sân thay Rafik Messali.
- 52'Toulouse ép sân
Cầm bóng: Toulouse 67% - 33% Estac Troyes, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 40'Thẻ vàng
Phút 40': Timothee Nkada (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 39'Toulouse ép sân
Cầm bóng: Toulouse 70% - 30% Estac Troyes, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 3.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Cristian Casseres (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Thẻ vàng
Phút 36': Junior Diaz (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 26'Toulouse ép sân
Cầm bóng: Toulouse 65% - 35% Estac Troyes, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 3.
- 25'Thẻ vàng
Phút 25': Rafik Messali (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Thẻ vàng
Phút 25': Aron Dønnum (Toulouse) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Toulouse 54% - 46% Estac Troyes, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Toulouse tiếp đón Estac Troyes.
Cập nhật lúc 01:03 26/10/2026
Toulouse đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Estac Troyes tại Stadium Municipal lúc 23h15 ngày 25/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Toulouse hiện đứng hạng 12 với 9 điểm. Estac Troyes xếp hạng 17 với 4 điểm.
Toulouse giữ nhịp ổn định
Trong 5 trận gần nhất, Toulouse thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà ít khi trắng tay. Họ đã giành điểm ở 4 trong 5 lần ra sân gần đây.
Chuỗi kết quả đó giúp Toulouse có 9 điểm và đứng hạng 12. Với nền tảng ổn định như vậy, đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái trên sân nhà.
Estac Troyes loay hoay tìm điểm số
Phong độ của Estac Troyes là mảng tối rõ nét nhất trong trận này. Đội khách thua 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và chưa thắng trận nào. Việc chỉ có 4 điểm khiến họ nằm ở hạng 17 trên bảng xếp hạng.
Một đội bóng liên tục thua thường dễ mất tự tin, nhất là khi phải làm khách. Estac Troyes cần một kết quả tích cực để cắt đứt mạch trận không thắng và cải thiện tinh thần của cả tập thể.
Thế đối đầu nghiêng về Toulouse
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Toulouse thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Estac Troyes chưa thắng lần nào. Lợi thế tâm lý vì thế đang thuộc về đội chủ nhà.
Thành tích này cũng cho thấy Estac Troyes chưa tìm được cách làm khó Toulouse trong các lần chạm trán gần đây. Điều đó càng tạo áp lực cho đội khách khi họ đang cần điểm để rời khu vực thấp của bảng xếp hạng.
Điểm then chốt về chiến thuật
Sự tương phản về phong độ cho thấy Toulouse nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu trên sân nhà. Với đội đang có chuỗi kết quả tốt hơn, việc giữ sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng lợi thế sân nhà là hướng đi hợp lý.
Ngược lại, Estac Troyes cần một khởi đầu thận trọng để tránh bị bỏ lại phía sau sớm. Nếu để thủng lưới trước, đội khách khó giữ được sự bình tĩnh khi mạch trận không thắng đang kéo dài.
Nhận định
Mọi chỉ dấu về phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng đều nghiêng về Toulouse. Chênh lệch giữa hạng 12 và hạng 17, cùng khoảng cách 5 điểm, phản ánh sự khác biệt giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.
Toulouse có cơ hội nối dài chuỗi ổn định và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Estac Troyes cần một màn trình diễn đủ kỷ luật để tìm lại điểm số.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)