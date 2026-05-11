Trực tiếp Trabzonspor vs SC Freiburg: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Trabzonspor vs SC Freiburg: Đội hình xuất phát

Văn Thể05/11/2026 20:17

Trabzonspor đang có mạch thắng ấn tượng với 5 trận toàn thắng và sẽ tiếp SC Freiburg trên sân Papara Park lúc 00h45 ngày 06/11/2026. Đội khách đang xếp hạng 18.

TrabzonsporvsSC FreiburgSẮP BẮT ĐẦU • 00:45
  • 00:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Trabzonspor và SC Freiburg đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:45.

Cập nhật lúc 00:22 06/11/2026

Đội hình chính thức
Trabzonspor
Sơ đồ 4-3-3
SC Freiburg
Sơ đồ 4-2-3-1
24
André Onana
20
Wagner Pina
27
Chibuike Nwaiwu
39
Cenk Özkaçar
19
Mustafa Eskihellaç
3
Batista Mendy
6
Fabinho
7
Ernest Muçi
10
Mohamed Salah
30
Paul Onuachu
70
Noah Saviolo
1
Mio Backhaus
17
Lukas Kübler
28
Matthias Ginter
3
Philipp Lienhart
33
Jordy Makengo
8
Maximilian Eggestein
16
Yannick Engelhardt
22
Cyriaque Irié
42
Keisuke Goto
32
Vincenzo Grifo
31
Igor Matanović
Dự bị
Trabzonspor
1 Ahmet Doğan Yıldırım96 Erol Can Çolak4 Samet Akaydın15 Stefan Savić81 Mustafa Kuzey Akcay8 Benjamin Bouchouari11 Ozan Tufan57 Melih Kabasakal90 Oğuzhan Ertem
SC Freiburg
24 Jannik Huth5 Anthony Jung27 Berkay Yılmaz29 Philipp Treu30 Christian Günter37 Maximilian Rosenfelder7 Derry Scherhant14 Yuito Suzuki19 Jan-Niklas Beste
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

Trabzonspor bước vào trận gặp SC Freiburg với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra trên sân Papara Park lúc 00h45 ngày 06/11/2026. Ở chiều ngược lại, đội khách vừa thắng 2 trận gần nhất nhưng vẫn đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trabzonspor: 5 trận, 5 chiến thắng

Phong độ là điểm sáng nổi bật nhất của chủ nhà. Trabzonspor thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang lên cao trong tập thể.

Chuỗi thắng này cũng được phản ánh trên bảng xếp hạng. Trabzonspor đang đứng thứ 4 với 6 điểm, nằm trong nhóm đầu. Việc được thi đấu trên sân nhà Papara Park là lợi thế để đội bóng tiếp tục duy trì nhịp độ hiện tại.

SC Freiburg: hồi phục sau chuỗi thua

Phong độ của SC Freiburg có hai nửa khá khác biệt. Đội khách thắng 2 trận gần nhất, nhưng trước đó đã thua liên tiếp 3 trận. Tính trong 5 trận gần nhất, SC Freiburg có 2 trận thắng và 3 trận thua.

Hai chiến thắng gần đây cho thấy tín hiệu hồi phục. Tuy nhiên, đội bóng vẫn đang xếp hạng 18 với 3 điểm, kém chủ nhà 3 điểm và còn nhiều việc phải làm để cải thiện vị thế của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Trabzonspor mang theo sự tự tin của chuỗi toàn thắng và vị trí thứ 4, còn SC Freiburg cần giữ được đà đi lên sau hai trận thắng gần nhất để thoát khỏi vị trí thấp trên bảng xếp hạng.

Với chủ nhà, thử thách lớn nhất là giữ sự tập trung để kéo dài mạch thắng trước một đối thủ đang tìm lại cảm giác chiến thắng. Với đội khách, việc bước ra khỏi chuỗi thua trước đó đã là bước đầu, nhưng một trận thắng trên sân đối phương đang có phong độ cao sẽ là phép thử thực sự.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Trabzonspor đang ở thế thượng phong và có lý do để tin vào khả năng nối dài mạch thắng trên sân nhà. Dù vậy, SC Freiburg không phải đối thủ có thể xem nhẹ khi đang có 2 chiến thắng liên tiếp. Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa một đội đang thăng hoa và một đội đang cố gắng hồi sinh.

Trabzonspor
5 trận gần nhất
TTTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
6
Ghi (TB 3.0)
2
Thủng lưới
SC Freiburg
5 trận gần nhất
TTBBB
4
Trận
3-0-1
T-H-B
10
Ghi (TB 2.5)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
4Trabzonspor2200+46TT
5Twente2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
17Gent2101-13BT
18SC Freiburg2101-23BT
19FC Nordsjaelland202002HH
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Trabzonspor vs SC Freiburg: Đội hình xuất phát
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