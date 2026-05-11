TRỰC TIẾP Trực tiếp Trabzonspor vs SC Freiburg: Hiệp 2 bắt đầu, SC Freiburg dẫn 1-0 Trabzonspor đang có mạch thắng ấn tượng với 5 trận toàn thắng và sẽ tiếp SC Freiburg trên sân Papara Park lúc 00h45 ngày 06/11/2026. Đội khách đang xếp hạng 18.

Trabzonspor 0 - 1 SC Freiburg Hiệp 2 — phút 88' 88' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Trabzonspor 0 - 1 SC Freiburg.

84' Thẻ vàng Phút 84': J. Makengo (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Holding).

81' Thẻ vàng Phút 81': Y. Engelhardt (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Holding).

80' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: Trabzonspor 61% - 39% SC Freiburg, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 4 - 1.

73' Thay người Phút 73' (SC Freiburg): N. Beste vào sân thay C. Irie.

68' Thẻ vàng Phút 68': M. Eggestein (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Holding).

66' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: Trabzonspor 62% - 38% SC Freiburg, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 3 - 0.

61' Thay người Phút 61' (SC Freiburg): Y. Suzuki vào sân thay K. Goto.

61' Thay người Phút 61' (SC Freiburg): D. Scherhant vào sân thay V. Grifo.

58' Thay người Phút 58' (Trabzonspor): O. Tufan vào sân thay B. Mendy.

53' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: Trabzonspor 59% - 41% SC Freiburg, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 0.

53' Thẻ vàng Phút 53': C. Nwaiwu (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Roughing).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

41' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: Trabzonspor 57% - 43% SC Freiburg, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 2 - 0.

29' Thế trận giằng co Cầm bóng: Trabzonspor 47% - 53% SC Freiburg, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 0.

27' Thẻ vàng Phút 27': N. Saviolo (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

17' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: Trabzonspor 39% - 61% SC Freiburg, dứt điểm 0 - 2; phạm lỗi 1 - 3.

14' BÀN THẮNG! SC Freiburg (0-1) Phút 14': L. Kubler (SC Freiburg) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Trabzonspor tiếp đón SC Freiburg.

Cập nhật lúc 02:29 06/11/2026

Đội hình chính thức Trabzonspor Sơ đồ 4-3-3 SC Freiburg Sơ đồ 4-2-3-1 24 André Onana 20 Wagner Pina 27 Chibuike Nwaiwu 39 Cenk Özkaçar 19 Mustafa Eskihellaç 3 Batista Mendy 6 Fabinho 7 Ernest Muçi 10 Mohamed Salah 30 Paul Onuachu 70 Noah Saviolo 1 Mio Backhaus 17 Lukas Kübler 28 Matthias Ginter 3 Philipp Lienhart 33 Jordy Makengo 8 Maximilian Eggestein 16 Yannick Engelhardt 22 Cyriaque Irié 42 Keisuke Goto 32 Vincenzo Grifo 31 Igor Matanović Dự bị Trabzonspor 1 Ahmet Doğan Yıldırım 96 Erol Can Çolak 4 Samet Akaydın 15 Stefan Savić 81 Mustafa Kuzey Akcay 8 Benjamin Bouchouari 11 Ozan Tufan 57 Melih Kabasakal 90 Oğuzhan Ertem SC Freiburg 24 Jannik Huth 5 Anthony Jung 27 Berkay Yılmaz 29 Philipp Treu 30 Christian Günter 37 Maximilian Rosenfelder 7 Derry Scherhant 14 Yuito Suzuki 19 Jan-Niklas Beste Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

Trabzonspor Thống kê SC Freiburg 61% Kiểm soát bóng 39% 8 Dứt điểm 11 1 Trúng đích 5 3 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 14 4 Thủ môn cứu thua 1

Trabzonspor bước vào trận gặp SC Freiburg với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra trên sân Papara Park lúc 00h45 ngày 06/11/2026. Ở chiều ngược lại, đội khách vừa thắng 2 trận gần nhất nhưng vẫn đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trabzonspor: 5 trận, 5 chiến thắng

Phong độ là điểm sáng nổi bật nhất của chủ nhà. Trabzonspor thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang lên cao trong tập thể.

Chuỗi thắng này cũng được phản ánh trên bảng xếp hạng. Trabzonspor đang đứng thứ 4 với 6 điểm, nằm trong nhóm đầu. Việc được thi đấu trên sân nhà Papara Park là lợi thế để đội bóng tiếp tục duy trì nhịp độ hiện tại.

SC Freiburg: hồi phục sau chuỗi thua

Phong độ của SC Freiburg có hai nửa khá khác biệt. Đội khách thắng 2 trận gần nhất, nhưng trước đó đã thua liên tiếp 3 trận. Tính trong 5 trận gần nhất, SC Freiburg có 2 trận thắng và 3 trận thua.

Hai chiến thắng gần đây cho thấy tín hiệu hồi phục. Tuy nhiên, đội bóng vẫn đang xếp hạng 18 với 3 điểm, kém chủ nhà 3 điểm và còn nhiều việc phải làm để cải thiện vị thế của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Trabzonspor mang theo sự tự tin của chuỗi toàn thắng và vị trí thứ 4, còn SC Freiburg cần giữ được đà đi lên sau hai trận thắng gần nhất để thoát khỏi vị trí thấp trên bảng xếp hạng.

Với chủ nhà, thử thách lớn nhất là giữ sự tập trung để kéo dài mạch thắng trước một đối thủ đang tìm lại cảm giác chiến thắng. Với đội khách, việc bước ra khỏi chuỗi thua trước đó đã là bước đầu, nhưng một trận thắng trên sân đối phương đang có phong độ cao sẽ là phép thử thực sự.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Trabzonspor đang ở thế thượng phong và có lý do để tin vào khả năng nối dài mạch thắng trên sân nhà. Dù vậy, SC Freiburg không phải đối thủ có thể xem nhẹ khi đang có 2 chiến thắng liên tiếp. Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa một đội đang thăng hoa và một đội đang cố gắng hồi sinh.

Trabzonspor 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới SC Freiburg 5 trận gần nhất T T B B B 4 Trận 3-0-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T 4 Trabzonspor 2 2 0 0 +4 6 T T 5 Twente 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 17 Gent 2 1 0 1 -1 3 B T 18 SC Freiburg 2 1 0 1 -2 3 B T 19 FC Nordsjaelland 2 0 2 0 0 2 H H … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại