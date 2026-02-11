TRỰC TIẾP Trực tiếp Tractor Sazi vs Neftchi: Tractor Sazi mất người Tractor Sazi đang bám sát nhóm trên, chỉ kém Neftchi 2 điểm và 3 bậc. Hai đội gặp nhau lúc 23h00 ngày 02/11/2026 tại Sultan Qaboos Sports Complex.

Tractor Sazi 0 - 1 Neftchi Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Tractor Sazi 0 - 1 Neftchi.

78' Thẻ vàng Phút 78': Yan Medeiros Sasse (Neftchi) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

76' Thay người Phút 76' (Neftchi): Vladimir Jovović vào sân thay Ratinho.

70' Neftchi ép sân Cầm bóng: Tractor Sazi 57% - 43% Neftchi, dứt điểm 3 - 12 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 3 - 1.

61' Thay người Phút 61' (Tractor Sazi): H Habibinejad vào sân thay Sadegh Moharrami.

61' Thẻ đỏ Phút 61': Farshad Faraji (Tractor Sazi) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

56' Neftchi ép sân Cầm bóng: Tractor Sazi 57% - 43% Neftchi, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 3 - 1.

55' BÀN THẮNG! Neftchi (0-1) Phút 55': Stipe Perica (Neftchi) lập công (kiến tạo: Abrorbek ismoilov). Tỷ số: 0 - 1.

54' Thay người Phút 54' (Neftchi): Stipe Perica vào sân thay Nurmuhammad Abduganiyev.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Tractor Sazi): Mehdi Hashemnejad vào sân thay Mohammad Daneshgar.

45' Thay người Phút 45' (Neftchi): Abrorbek ismoilov vào sân thay Asilbek Jumaev.

45' Thay người Phút 45' (Neftchi): Jamshid Iskanderov vào sân thay Marcus Forss.

42' Neftchi ép sân Cầm bóng: Tractor Sazi 54% - 46% Neftchi, dứt điểm 0 - 10 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 3 - 0.

37' Thay người Phút 37' (Tractor Sazi): Tomislav Štrkalj vào sân thay Shahriyar Moghanloo.

28' Tractor Sazi ép sân Cầm bóng: Tractor Sazi 59% - 41% Neftchi, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.

16' Tractor Sazi ép sân Cầm bóng: Tractor Sazi 66% - 34% Neftchi, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Tractor Sazi tiếp đón Neftchi.

Cập nhật lúc 00:41 03/11/2026

Đội hình chính thức Tractor Sazi Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Nekounam Neftchi Sơ đồ 5-4-1 · HLV Islom Ismoilov 81 P. Jafari 18 S. Moharrami 33 F. Faraji 58 M. Daneshgar 22 M. Naderi 11 A. Abdullayev 5 O. Hamrobekov 7 T. Halilović 3 Khalilzadeh 99 Hosseinzadeh 70 S. Moghanlou 1 B. Ergashev 34 F. Sayfiyev 4 B. Ciger 15 Nurmuhammad Abduganiyev 3 Michel 6 Ibrokhimkhalil Yuldoshev 31 Yan Sasse 77 Ratinho 11 A. Jumayev 22 Alisher Odilov 88 M. Forss Dự bị Tractor Sazi 17 M. Kazemayni 6 M. Hosseini 2 M. Shiri 20 Hashemnejad 88 S. Karimazar 19 T. Štrkalj 23 Yasin Zare 10 H Habibinejad 27 A. Khorrami Neftchi 10 J. Iskanderov 7 A. Ismailov 8 V. Jovović 18 S. Perica 2 I. Pulatov 27 N. Sarsenbaev 71 Toshmirzaev 45 A. Turaev 30 Rustambek Fomin Cập nhật đội hình lúc 22:32 02/11/2026

Tractor Sazi Thống kê Neftchi 57% Kiểm soát bóng 43% 3 Dứt điểm 12 1 Trúng đích 4 2 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 1

Tractor Sazi đang bám sát nhóm phía trên trên bảng xếp hạng. Đội đứng hạng 13 với 1 điểm, chỉ kém Neftchi (hạng 10, 3 điểm) 2 điểm và 3 bậc. Vì khoảng cách mỏng như vậy, trận đấu lúc 23h00 ngày 02/11/2026 tại Sultan Qaboos Sports Complex có thể thay đổi vị trí của cả hai đội.

Khoảng cách nhỏ, cơ hội lớn cho Tractor Sazi

Neftchi hiện đứng thứ 10 với 3 điểm, còn Tractor Sazi đứng thứ 13 với 1 điểm. Chênh lệch 2 điểm tương đương một trận thắng, nên nếu giành chiến thắng, Tractor Sazi có thể vượt đối thủ ngay trên bảng xếp hạng.

Ngược lại, Neftchi cũng có lý do để cẩn trọng. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với nhóm bên dưới. Ở giai đoạn mà từng điểm số đều có trọng lượng, cả hai đội đều khó chấp nhận sai sót.

Phong độ: Tractor Sazi chưa ổn định, Neftchi nhiều biến động

Trong 3 trận gần nhất, Tractor Sazi thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chưa tìm được sự ổn định, nhưng cũng chưa rơi vào chuỗi thua kéo dài.

Neftchi có phong độ nhiều biến động hơn. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận và thua 3 trận, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Kết quả của họ xen kẽ thắng thua, chưa có chuỗi chiến thắng liên tiếp nào để tạo đà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ chưa ổn định ở cả hai bên, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng giữ kỷ luật và tận dụng cơ hội. Đội nào sớm có bàn thắng sẽ có lợi thế tâm lý, nhất là khi cả hai cùng đang tìm cách thoát khỏi mạch kết quả thiếu ổn định.

Tractor Sazi cần cho thấy họ rút ra được bài học từ trận thua gần nhất để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Neftchi cũng có động lực chấm dứt chuỗi thua để củng cố vị trí hiện tại.

Nhận định

Về vị trí trên bảng xếp hạng, Neftchi nhỉnh hơn nhờ đứng cao hơn 3 bậc. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số quá nhỏ và cả hai đều vừa nếm thất bại ở trận gần nhất, nên thế trận được dự báo khá cân bằng.

Đây là cơ hội để Tractor Sazi bứt lên và tiếp tục bám sát nhóm phía trên. Với Neftchi, trận đấu là phép thử cho khả năng bật dậy sau trận thua gần nhất. Kết quả đêm 02/11 sẽ cho thấy đội nào làm được điều đó tốt hơn.

Tractor Sazi 5 trận gần nhất B T H 3 Trận 0-1-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 3 Thủng lưới Neftchi 5 trận gần nhất B T B T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Shabab Al Ahli Dubai 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H … 9 Al-Nassr 2 1 0 1 -2 3 T B 10 Neftchi 3 1 0 2 -2 3 B B T 11 Al Quwa Al Jawiya 3 1 0 2 -3 3 T B B 12 Pakhtakor 3 0 2 1 -1 2 B H H T 13 Tractor Sazi 3 0 1 2 -2 1 B H B 14 Al Sadd 3 0 1 2 -5 1 H B B …