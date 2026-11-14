TRỰC TIẾP Trực tiếp Trung Quốc vs Malaysia: Trung Quốc nhân đôi cách biệt Hai đội đều ghi bàn khá chắt chiu, khiến cuộc gặp Trung Quốc vs Malaysia tại Tianhe Stadium nghiêng về bài toán phòng ngự. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 14/11/2026.

Trung Quốc 2 - 0 Malaysia Hiệp 1 — phút 34' 34' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Trung Quốc 2 - 0 Malaysia.

32' Trung Quốc ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 73% - 27% Malaysia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 0 - 2.

20' Trung Quốc ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 73% - 27% Malaysia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 0 - 2.

19' BÀN THẮNG! Trung Quốc (2-0) Phút 19': Zhang Yuning (Trung Quốc) lập công (kiến tạo: Wang Shangyuan). Tỷ số: 2 - 0.

10' BÀN THẮNG! Trung Quốc (1-0) Phút 10': Y. Wang (Trung Quốc) lập công (kiến tạo: Lin Liangming). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Trung Quốc tiếp đón Malaysia.

Cập nhật lúc 19:34 14/11/2026

Đội hình chính thức Trung Quốc Sơ đồ 4-4-2 Malaysia Sơ đồ 4-2-3-1 16 Hao Li 23 Xi Yang 18 Han Pengfei 5 Liu Haofan 19 Yang Liu 6 Shangyuan Wang 13 Bin Xu 8 Sai Erjini'ao 11 Lin Liangming 7 Wang Yudong 9 Zhang Yuning 23 Haziq Nadzli 21 Dion Cools 2 Dominic Tan 5 Ubaidullah Shamsul 3 Daniel Ting 6 Quentin Cheng 13 Ryan Lambert 22 Ramadhan Saifullah 19 Romel Morales 4 Rodney Celvin Akwensivie 11 Fergus Tierney Dự bị Trung Quốc 30 Yan Bingliang 1 Yan Junling 20 Weijie Mao 24 Peng Xiao 4 Yusup Umidjan 2 Hu Hetao 28 Shenglong Jiang 29 Dun Ba 26 Shenghao Huang Malaysia 16 Haziq Aiman 1 Suhaimi Husin 15 Safwan Mazlan 20 Azam Azmi 18 Ariff Farhan 9 Pavithran Gunalan 24 Haziq Kutty 7 Richard Chin 14 Endrick Cập nhật đội hình lúc 18:36 14/11/2026

Trung Quốc Thống kê Malaysia 73% Kiểm soát bóng 27% 2 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 0 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 2

Hai đội đều ghi bàn khá chắt chiu, nên trận Trung Quốc gặp Malaysia nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi kỷ luật phòng ngự và sự kiên nhẫn hơn là những pha công phá dồn dập. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 14/11/2026 trên sân Tianhe Stadium.

Hai hàng thủ lên tiếng trong một trận đấu ít bàn thắng

Khi cả hai đội đều không dễ tìm thấy lưới đối phương, trọng tâm của trận đấu dịch chuyển sang khâu phòng ngự. Đội nào giữ được cấu trúc chặt chẽ, hạn chế sai sót ở khu vực cấm địa và tận dụng tốt từng cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế. Một bàn thắng mở tỷ số sớm có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.

Phong độ gần đây: Trung Quốc chập chờn, Malaysia ổn định hơn

Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 1 trận và thua 3 trận, trong đó 3 trận mới nhất đều kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả này đặt ra yêu cầu phải sớm lấy lại sự chắc chắn, nhất là khi đội thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, Malaysia có phong độ tốt hơn. Đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất, đồng thời thắng cả hai trận mới nhất. Dù vậy, việc ghi bàn không dễ dàng cho thấy Malaysia cũng chưa thể coi chiến thắng là điều chắc chắn.

Lần gặp gần nhất không có người thắng

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là hòa. Trung Quốc chưa thắng, Malaysia cũng chưa thắng. Đây là tín hiệu cho thấy khoảng cách giữa hai bên không quá lớn khi chạm trán trực tiếp, dù một lần gặp nhau chưa đủ để rút ra xu hướng dài hạn.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự kiên nhẫn: Trung Quốc cần tránh nóng vội sau chuỗi thất bại gần đây, vì mở thế trận quá sớm có thể tạo khoảng trống cho đối phương.

Trung Quốc cần tránh nóng vội sau chuỗi thất bại gần đây, vì mở thế trận quá sớm có thể tạo khoảng trống cho đối phương. Tâm lý: Malaysia bước vào trận với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất, tạo nền tảng tự tin để chơi chắc chắn.

Malaysia bước vào trận với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất, tạo nền tảng tự tin để chơi chắc chắn. Bàn thắng đầu tiên: Với hai hàng công chưa thật sự sắc bén, đội ghi bàn trước sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có xu hướng thận trọng và ít bàn thắng. Malaysia có phong độ tốt hơn, nhưng Trung Quốc được thi đấu trên sân nhà và lần gặp gần nhất giữa hai đội không phân thắng bại. Thế trận cân bằng, nơi từng sai lầm nhỏ ở hàng thủ có thể trở thành yếu tố quyết định.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Trung Quốc · 0 thắng 1 hòa Malaysia · 0 thắng Trung Quốc 1 - 1 Malaysia Hòa

Trung Quốc 5 trận gần nhất B B B T 7 Trận 2-2-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 12 Thủng lưới Malaysia 5 trận gần nhất T T H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới