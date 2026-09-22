Trực tiếp Truro City vs Merthyr Town: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Truro City vs Merthyr Town: Đội hình xuất phát

Văn Thể22/09/2026 21:39

Các cuộc chạm trán gần đây giữa Truro City và Merthyr Town thường xuyên chứng kiến nhiều bàn thắng, mở ra thế trận đôi công cởi mở vào rạng sáng ngày 23/09/2026.

Truro CityvsMerthyr TownSẮP BẮT ĐẦU • 01:45
  • 01:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Truro City và Merthyr Town đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:45.

Cập nhật lúc 01:23 23/09/2026

Đội hình chính thức
Truro City
Sơ đồ
Merthyr Town
Sơ đồ · HLV P. Michael
Cập nhật đội hình lúc 01:24 23/09/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Truro City và Merthyr Town luôn mang đến kịch bản sôi nổi với nhiều bàn thắng được ghi. Khi hai đội tái đấu vào lúc 01h45 ngày 23/09/2026, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi một thế trận đôi công cởi mở và sòng phẳng giữa đôi bên.

Tương quan đối đầu cân bằng và giàu tính cống hiến

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự so kè quyết liệt giữa đôi bên. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Merthyr Town nhỉnh hơn một chút khi giành được 2 chiến thắng, trong khi Truro City có 1 lần giành trọn niềm vui và hai đội hòa nhau 2 trận.

Đặc điểm đáng chú ý trong những lần so tài giữa hai câu lạc bộ là lối chơi không ngại va chạm và sẵn sàng dâng cao tìm kiếm cơ hội. Sự cởi mở trong cách tiếp cận trận đấu của cả Truro City lẫn Merthyr Town thường tạo nên những màn so tài tốc độ với nhiều tình huống lập công hấp dẫn.

Phong độ tương đồng trước giờ bóng lăn

Bước vào màn so tài sắp tới, cả hai đội bóng đều vừa trải qua những kết quả tương tự nhau. Ở trận đấu gần nhất, Truro City đã chia điểm với một kết quả hòa sau 90 phút thi đấu. Về phía đội khách, Merthyr Town cũng khép lại trận đấu gần nhất với kết quả hòa tương tự.

Việc đều phải chia điểm ở lần ra sân gần nhất khiến cả hai đội bóng thêm quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng. Nhìn chung, với xu hướng đối đầu cởi mở cùng sự tương đồng về kết quả gần đây, cuộc chạm trán giữa Truro City và Merthyr Town hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi và kịch tính ngay từ những phút đầu tiên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Truro City · 1 thắng2 hòaMerthyr Town · 2 thắng
19/09/2026
Merthyr Town
1 - 1
Truro City
Hòa
11/03/2023
Merthyr Town
2 - 1
Truro City
MT
21/01/2023
Truro City
0 - 0
Merthyr Town
Hòa
03/09/2022
Merthyr Town
5 - 2
Truro City
MT
31/03/2022
Truro City
3 - 1
Merthyr Town
TC
Truro City
5 trận gần nhất
HBHTT
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Merthyr Town
5 trận gần nhất
HHTTB
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Truro City vs Merthyr Town: Đội hình xuất phát
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