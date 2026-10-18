TRỰC TIẾP Trực tiếp Twente vs Utrecht: Đội hình xuất phát Twente chơi rất tốt trên sân nhà, thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Utrecht, đội xếp hạng 14, lúc 01:00 ngày 19/10/2026 tại De Grolsch Veste.

Twente vs Utrecht SẮP BẮT ĐẦU • 01:00 01:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Twente và Utrecht đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:32 19/10/2026

Đội hình chính thức Twente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom Utrecht Sơ đồ 3-4-3 · HLV A. Correia 16 J. Drommel 28 B. van Rooij 3 R. Pröpper 4 R. Nijstad 29 A. Adelgaard 6 R. Zerrouki 8 D. Weidmann 11 D. Rots 14 K. Hlynsson 27 S. Ørjasæter 9 W. Weghorst 22 S. Padt 2 S. Horemans 3 M. Didden 5 N. Panagiotou 23 N. Vesterlund 8 van Overeem 38 O. Agougil 92 A. Zagré 11 Ángel Alarcón 20 D. de Wit 10 Y. Cathline Dự bị Twente 18 Jordy Bawuah 31 Yannick Gerritsen 24 K. Kurowski 39 J. Meilink 22 R. Pasveer 7 M. Pjaca 2 M. Rosiak 10 Y. Taha 17 Thorvaldsen Utrecht 17 S. van Duijn 47 E. C. Owen 31 M. Eppink 33 K. Gadellaa 32 Kloosterboer 18 J. Medić 6 G. Offerhaus 21 Ogidi Nwankwo 34 van den Berg Cập nhật đội hình lúc 00:32 19/10/2026

Twente chơi rất tốt trên sân nhà, và De Grolsch Veste là nơi họ mong muốn tiếp tục đà hưng phấn. Chủ nhà đang xếp hạng 4 với 17 điểm, trong khi Utrecht đứng thứ 14 với 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 19/10/2026.

Twente tự tin trước giờ bóng lăn

Phong độ của Twente là lý do chính để tin vào lợi thế chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa thua trận nào. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể vận hành ổn định, biết cách giành điểm ngay cả khi trận đấu không thuận lợi.

Quan trọng hơn, đó là kiểu phong độ thường được nuôi dưỡng bởi bầu không khí sân nhà. Khi được khán giả cổ vũ, Twente có điều kiện kiểm soát nhịp độ, chủ động gây sức ép và buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự.

Utrecht có phong độ thất thường

Ở chiều ngược lại, Utrecht chưa tìm được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, nhưng trước đó kết quả đan xen thắng và thua, cho thấy họ chưa duy trì được mạch chiến thắng dài.

Với 8 điểm và vị trí thứ 14, Utrecht cần những điểm số có giá trị để rời xa nhóm cuối bảng. Một chuyến làm khách tại De Grolsch Veste vì thế là bài kiểm tra khó đối với tinh thần và sự kỷ luật của họ.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về phong độ và thứ hạng khá rõ, lịch sử gần đây giữa hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Twente thắng 2 trận, hòa 1 trận và Utrecht cũng thắng 2 trận. Điều này nhắc rằng Utrecht hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khoảng cách 9 điểm trên bảng xếp hạng phản ánh sự khác biệt giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Twente nhiều khả năng sẽ muốn khai thác lợi thế sân nhà để giành quyền kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Việc giữ vững sự chắc chắn ở phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội sẽ giúp họ duy trì mạch phong độ đang có.

Trong khi đó, Utrecht cần sự tập trung cao độ để hạn chế sai sót và tìm cách tận dụng những khoảng trống khi Twente dâng cao. Một bàn thắng sớm có thể thay đổi hoàn toàn cục diện, nhất là với đội khách đang cần lấy lại sự tự tin.

Nhận định

Nhìn chung, Twente có nhiều lợi thế hơn: phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và được thi đấu trên sân nhà. Nếu duy trì được sự ổn định như những tuần qua, họ là bên được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng gần đây cho thấy Utrecht không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Twente · 2 thắng 1 hòa Utrecht · 2 thắng Twente 0 - 2 Utrecht UTR Utrecht 1 - 2 Twente TWE Utrecht 1 - 1 Twente Hòa Twente 2 - 0 Utrecht TWE Utrecht 2 - 1 Twente UTR

Twente 5 trận gần nhất T H T T T 8 Trận 5-2-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới Utrecht 5 trận gần nhất T B T H B 8 Trận 2-2-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T 4 Twente 8 5 2 1 +8 17 H T T T H 5 Ajax 8 4 3 1 +12 15 H H T T B … 13 Cambuur 8 2 2 4 -8 8 T H T H B 14 Utrecht 8 2 2 4 -11 8 T B T H B 15 Telstar 9 1 3 5 -8 6 B H B H B …

Tình hình lực lượng Twente ✚ M. Bruns (Inactive) ✚ S. Lemkin (Muscle Injury) ✚ L. Unnerstall (Inactive) ✚ M. Bruns (Inactive) ✚ S. Lemkin (Muscle Injury) ✚ L. Unnerstall (Inactive) Utrecht ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury) ✚ N. Ohio (Knee Injury) ✚ A. Stepanov (Ankle Injury) ✚ K. Paredes (Knee Injury) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury)