Thể thao Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trên FPTPlay Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trên FPTPlay lúc 18h35 hôm nay 31/3/2026. U23 Việt Nam thử nghiệm lực lượng, gặp thử thách lớn trước U23 Trung Quốc

Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Thời gian: 18h35 ngày 31/3/2026 (giờ Việt Nam)

Địa điểm: Tây An, Trung Quốc

Giải đấu: CFA Team China

FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/u23-trung-quoc-u23-viet-nam-69cb2b2540be5dacb9c180a9?event=event&type=highlight

Tường thuật trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

90+5’ U23 Trung Quốc đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 1-0

Sau tiếng còi mãn cuộc, U23 Trung Quốc giành chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam.

90’ Thời gian bù giờ là 5 phút

Trận đấu bước vào những phút cuối với 5 phút bù giờ được thông báo.

80’ U23 Trung Quốc dứt điểm từ xa không chính xác

Cú sút xa của cầu thủ U23 Trung Quốc không thể đưa bóng trúng khung thành U23 Việt Nam.

65’ U23 Việt Nam dần giành lại quyền kiểm soát trận đấu

U23 Trung Quốc thi đấu chùng xuống, giúp U23 Việt Nam có thêm cơ hội tổ chức tấn công.

58’ Thủ môn U23 Trung Quốc cản phá cú sút của Quốc Anh

Sau pha phối hợp nhanh, Quốc Anh dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương.

55’ Văn Thuận bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Văn Thuận dứt điểm trong vòng vây hai hậu vệ U23 Trung Quốc nhưng bóng đi chệch khung thành.

49’ Liao Rongxiang dứt điểm nguy hiểm, Cao Văn Bình bắt gọn

U23 Trung Quốc tổ chức tấn công và Liao Rongxiang tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Bóng chạm chân hậu vệ U23 Việt Nam trước khi thủ môn Cao Văn Bình ôm gọn.

Hiệp 2 bắt đầu, U23 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ

Trận đấu trở lại sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trước U23 Trung Quốc.

45’ Tạm nghỉ: U23 Trung Quốc dẫn U23 Việt Nam 1-0

Hiệp 1 kết thúc, U23 Trung Quốc tạm thời dẫn trước U23 Việt Nam với tỷ số 1-0 sau bàn thắng ghi được trong hiệp đấu đầu tiên.

39’ Du Yuezheng lập công, U23 Trung Quốc vượt lên dẫn trước

Sau khi vượt qua Nguyên Hoàng, Du Yuezheng tung cú sút ngoài vòng cấm với quỹ đạo khó chịu, khiến Cao Văn Bình không kịp phản ứng, U23 Trung Quốc dẫn 1-0.

33’ Mao Weijie bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số

U23 Trung Quốc tạo áp lực lớn và Mao Weijie có cơ hội dứt điểm, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành U23 Việt Nam.

26’: U23 Trung Quốc dứt điểm thiếu chính xác

Quả đá phạt ở trung lộ được U23 Trung Quốc đưa bóng vào vòng cấm U23 Việt Nam. Dù vậy, pha đánh đầu của cầu thủ đội chủ nhà lại thiếu chuẩn xác, không gây nguy hiểm.

19’: Cơ hội bị bỏ lỡ

U23 Trung Quốc cắt bóng ngay bên phần sân của U23 Việt Nam và tổ chức phối hợp. Tuy nhiên, hai cầu thủ phối hợp không ăn ý, khiến cơ hội tấn công nhanh bị bỏ lỡ.

12’: U23 Việt Nam dồn ép đối thủ

Long Vũ tăng tốc bên hành lang phải, đón bóng từ đường chuyền dài và dứt điểm rất nhanh. Dù vậy, bóng đi chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương.

7’: Văn Thuận dứt điểm ngoài vòng cấm

Từ pha làm tường của Công Phương, Văn Thuận tung cú sút xa nhưng bóng đi cao hơn khung thành U23 Trung Quốc.

1’: Nguyên Hoàng giải nguy

U23 Trung Quốc có pha tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải. Trung vệ Nguyên Hoàng đọc tình huống tốt, phá bóng kịp thời.

Trận đấu bắt đầu

U23 Trung Quốc giao bóng trước, mở đầu trận đấu với nhịp độ nhanh.

Đội hình ra sân U23 Trung Quốc

Yu Jinyong, He Yiran, Peng Xiao, Yang Haoyu, Bao Shengxin, Wang Shiqin, Chen Zeshi, Wang Zhang Yuanhui, Bao Shimeng, Bohao, Xiang Yuwang

Đội hình ra sân U23 Việt Nam

Văn Bình, Quốc Toàn, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Minh Tâm, Nguyễn Vadim, Công Phương, Long Vũ, Văn Thuận, Thắng Long, Quốc Anh

U23 Việt Nam thử nghiệm lực lượng, gặp thử thách lớn trước U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam tham dự CFA Team China 2026 với mục tiêu thử nghiệm, không đặt nặng thành tích. HLV Kim Sang Sik trao quyền cho HLV Đinh Hồng Vinh xoay tua đội hình, tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ, trong đó có khả năng thay đổi vị trí thủ môn ở trận gặp U23 Trung Quốc.

Lực lượng trẻ với nhiều cầu thủ U21 khiến U23 Việt Nam thiếu ổn định, đặc biệt khi chưa có nhiều thời gian lắp ghép đội hình. Ngược lại, U23 Trung Quốc dù cũng thử nghiệm nhưng vẫn cho thấy sự nguy hiểm với lối chơi bóng dài, tốc độ và khả năng tấn công đa dạng, nổi bật là tiền đạo Yuwang Xiang.

Trận đấu là phép thử quan trọng cho hàng thủ U23 Việt Nam trước sức ép lớn từ chủ nhà.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 2–1 U23 Trung Quốc.