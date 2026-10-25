Trực tiếp Udinese vs AC Milan: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Udinese vs AC Milan: Đội hình xuất phát

Văn Thể25/10/2026 21:45

AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 15 điểm, trong khi Udinese đứng thứ 16. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 26/10 tại Bluenergy Stadium.

UdinesevsAC MilanSẮP BẮT ĐẦU • 02:45
  • 02:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Udinese và AC Milan đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:45.

Cập nhật lúc 02:17 26/10/2026

Đội hình chính thức
Udinese
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV K. Runjaic
AC Milan
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ruben Amorim
40
M. Okoye
14
J. Abankwah
27
C. Kabasele
16
M. Palma
23
M. Vojvoda
24
J. Piotrowski
8
J. Karlström
11
H. Kamara
30
Chakvetadze
32
Ekkelenkamp
9
K. Davis
16
M. Maignan
23
F. Tomori
5
K. De Winter
31
S. Pavlović
13
S. Bocoum
20
O. Hutchinson
14
L. Modrić
30
A. Jashari
33
D. Bartesaghi
11
C. Pulišić
9
Gonçalo Ramos
Dự bị
Udinese
77 E. Ebosse6 Oier Zarraga10 N. Zaniolo45 G. Vinciati93 D. Padelli20 J. Arizala13 N. Bertola46 Unai Gómez91 L. JovanoviÄ
AC Milan
55 Silvano Vos41 L. P. Bouyer73 F. Camarda70 A. Cissè28 C. Comotto2 P. Estupiñán8 Loftus-Cheek80 Y. Musah40 L. Ossola
Cập nhật đội hình lúc 02:17 26/10/2026

AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 15 điểm. Chuyến làm khách trước Udinese, đội đang xếp hạng 16 với 4 điểm, là cơ hội để đội khách giữ vững vị trí trong nhóm đầu. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 26/10/2026 trên sân Bluenergy Stadium.

AC Milan giữ nhịp tốt trong nhóm đầu

Với 15 điểm, AC Milan đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Vị trí này giúp đội bóng thành Milan nằm sát nhóm dự cúp châu lục và có lý do để nhìn lên phía trên.

Phong độ gần đây củng cố cho vị thế ấy. Trong 5 trận gần nhất, AC Milan thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận thua duy nhất là trận mới nhất, nên đội khách sẽ muốn nhanh chóng lấy lại nhịp thắng.

Chuỗi trước đó cho thấy đội có khả năng duy trì sự ổn định: hai trận thắng liên tiếp, một trận hòa rồi lại thắng. Với một đội bám đuổi nhóm đầu, sự đều đặn như vậy thường quan trọng hơn những trận thắng đơn lẻ.

Udinese nặng áp lực ở nửa dưới bảng

Udinese đang ở hướng ngược lại. Đội chủ nhà xếp hạng 16 với 4 điểm, kém AC Milan 11 điểm. Khoảng cách này phản ánh rõ chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Trong 5 trận gần nhất, Udinese không có trận thắng nào: thua 4 trận và hòa 1 trận. Đội chủ nhà thua trong hai trận mới nhất, nên rất cần một kết quả tích cực để cải thiện tinh thần trước khi đối đầu đối thủ mạnh hơn.

Thế đối đầu nghiêng về AC Milan

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, AC Milan thắng 4 lần, Udinese thắng 1 lần và không có trận hòa nào.

Tỷ lệ này cho thấy các cuộc gặp gần đây hiếm khi kết thúc với tỷ số cân bằng. Dù vậy, chỉ một lần Udinese thắng cũng đủ nhắc rằng đội chủ nhà từng làm được điều đó, và sân nhà luôn là nơi họ có thể tạo bất ngờ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang đi xuống, Udinese nhiều khả năng sẽ cần một lối chơi thực dụng, chú trọng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng sự cổ vũ trên sân nhà. Việc chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất khiến mỗi sai sót trở nên đắt giá hơn.

AC Milan, ngược lại, có lợi thế về tâm lý nhờ vị trí trên bảng và chuỗi trận có nhiều chiến thắng. Điều đội khách cần là kiểm soát nhịp độ, tránh để chủ nhà có thêm động lực ngay từ những phút đầu, đồng thời duy trì sự tập trung để không lặp lại trận thua gần nhất.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ số đều nghiêng về AC Milan: vị trí cao hơn, khoảng cách 11 điểm, phong độ tốt hơn và thế đối đầu áp đảo trong 5 lần gần nhất. Udinese đang gặp khó khăn và cần nỗ lực lớn để tạo bất ngờ trên sân nhà.

Dù vậy, bóng đá luôn có những biến số. Nếu AC Milan chủ quan, Udinese vẫn có thể gây khó khăn bằng sự quyết tâm. Với tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục, đội khách sẽ cần một màn trình diễn chắc chắn để giữ vị trí hiện tại.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Udinese · 1 thắng0 hòaAC Milan · 4 thắng
11/04/2026
AC Milan
0 - 3
Udinese
UDI
21/09/2025
Udinese
0 - 3
AC Milan
AM
12/04/2025
Udinese
0 - 4
AC Milan
AM
19/10/2024
AC Milan
1 - 0
Udinese
AM
21/01/2024
Udinese
2 - 3
AC Milan
AM
Udinese
5 trận gần nhất
BBHBB
7
Trận
1-1-5
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
16
Thủng lưới
AC Milan
5 trận gần nhất
BTTHT
7
Trận
4-3-0
T-H-B
14
Ghi (TB 2.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter8710+1322TTTHT
2Lazio8710+1122TTTTH
3AS Roma8530+1318HTHHT
4Como8521+717TTHBT
5AC Milan7430+715THTHH
6Frosinone7412+413TBTHT
15Monza8215-37BTBTB
16Udinese7115-74BBBBB
17Genoa7115-84BTBHB
Tình hình lực lượng
Udinese
D. Alaba (Calf Injury)
V. Bayo (Thigh Injury)
I. Gueye (Ankle Injury)
A. Zanoli (Muscle Injury)
O. Solet (Muscle Injury)
D. Alaba (Calf Injury)
V. Bayo (Thigh Injury)
I. Gueye (Ankle Injury)
AC Milan
S. Chukwueze (Hip Injury)
M. Gabbia (Thigh Injury)
M. Gila (Ankle Injury)
D. Moreira (Thigh Injury)
A. Rabiot (Calf Injury)
A. Saelemaekers (Ankle Injury)
S. Chukwueze (Hip Injury)
M. Gabbia (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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