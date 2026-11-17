TRỰC TIẾP Trực tiếp Ukraine U21 vs USA U21: USA U21 mở tỷ số USA U21 sang làm khách với phong độ đáng nể, thắng 3 trong 4 trận gần nhất, trong khi Ukraine U21 chỉ thắng 1 trong 5 trận. Trận đấu bắt đầu lúc 20:00 ngày 17/11/2026.

Ukraine U21 0 - 1 USA U21 Hiệp 1 — phút 33' 33' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ukraine U21 0 - 1 USA U21.

14' BÀN THẮNG! USA U21 (0-1) Phút 14': (USA U21) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Ukraine U21 tiếp đón USA U21.

Cập nhật lúc 20:34 17/11/2026

USA U21 bước vào trận gặp Ukraine U21 với tư cách đội khách nhưng mang theo phong độ đáng nể: thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 17/11/2026 và là phép thử bản lĩnh đúng nghĩa cho đội bóng đến từ bên kia Đại Tây Dương.

USA U21 mang theo chuỗi phong độ cao

Trong 4 trận gần nhất, USA U21 thắng 3 trận và thua 1 trận. Trận thua là trận mới nhất, nên đội khách cần nhanh chóng chứng minh đó chỉ là một vấp ngã nhất thời.

Chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trước đó cho thấy USA U21 đã có sự ổn định trong cách vận hành và niềm tin vào lối chơi của mình. Với một đội trẻ, sự tự tin ấy thường là yếu tố quyết định khi phải thi đấu xa nhà trước sức ép từ khán đài.

Ukraine U21 thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Ukraine U21 có chuỗi 5 trận gần nhất khá chập chờn: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa thua ở trận mới nhất, nối tiếp một trận hòa trước đó, và khó tìm được nhịp thi đấu liền mạch.

Việc chỉ thắng 1 trong 5 trận khiến Ukraine U21 thiếu đi nền tảng tâm lý vững vàng. Dù vậy, lợi thế sân nhà vẫn là yếu tố giúp đội chủ nhà có động lực để cải thiện hình ảnh.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong lần gặp gần nhất giữa hai đội, USA U21 là bên giành chiến thắng. Ukraine U21 chưa thắng hay hòa ở lần chạm trán đó, nên đội chủ nhà có thêm một lý do để tìm cách đáp trả.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là liệu USA U21 có giữ được sự bình tĩnh và kỷ luật khi đá trên sân của đối thủ hay không. Nếu duy trì được phong độ như ba trận thắng trước đó, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Ngược lại, Ukraine U21 cần sớm tạo ra sức ép bằng sự hưng phấn của sân nhà và hạn chế sai sót, những yếu tố khiến họ để lỡ điểm trong các trận gần đây.

Nhận định

Xét phong độ gần đây và kết quả của lần gặp gần nhất, USA U21 đang nhỉnh hơn về mặt tâm lý và sự ổn định. Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn khó lường, và lợi thế sân nhà có thể giúp Ukraine U21 tạo ra một trận đấu giằng co.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ukraine U21 · 0 thắng 0 hòa USA U21 · 1 thắng USA U21 3 - 1 Ukraine U21 UU

Ukraine U21 5 trận gần nhất B H T H B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 12 Thủng lưới USA U21 5 trận gần nhất B T T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới