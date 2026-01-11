Trực tiếp Union Berlin vs 1. FC Köln: Hiệp 2 bắt đầu, Union Berlin dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Union Berlin vs 1. FC Köln: Hiệp 2 bắt đầu, Union Berlin dẫn 1-0
Các cuộc đối đầu gần đây giữa Union Berlin và 1. FC Köln thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 01/11/2026 tại An der Alten Försterei.
- 77'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Union Berlin 1 - 0 1. FC Köln.
- 77'1. FC Köln ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 40% - 60% 1. FC Köln, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 1.
- 74'Thay người
Phút 74' (Union Berlin): Woo-Yeong Jeong vào sân thay Livan Burcu.
- 74'Thay người
Phút 74' (Union Berlin): Christopher Trimmel vào sân thay Janik Haberer.
- 72'Thay người
Phút 72' (1. FC Köln): Malek El Mala vào sân thay Linton Maina.
- 69'Thẻ vàng
Phút 69': Linton Maina (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).
- 63'1. FC Köln ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 41% - 59% 1. FC Köln, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 1.
- 61'Thay người
Phút 61' (1. FC Köln): Alessio Castro-Montes vào sân thay Sebastian Soraas Sebulonsen.
- 61'Thay người
Phút 61' (1. FC Köln): Mikey Moore vào sân thay Ísak Bergmann Jóhannesson.
- 61'Thay người
Phút 61' (Union Berlin): Aljoscha Kemlein vào sân thay Kastriot Imeri.
- 61'Thay người
Phút 61' (Union Berlin): Oliver Burke vào sân thay Tim Skarke.
- 54'Thẻ vàng
Phút 54': Kastriot Imeri (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Argument).
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': Paul Okon-Engstler (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Argument).
- 51'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Union Berlin 43% - 57% 1. FC Köln, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Union Berlin 44% - 56% 1. FC Köln, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 3.
- 37'Thẻ vàng
Phút 37': Zeno Van Den Bosch (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Union Berlin 46% - 54% 1. FC Köln, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.
- 13'Union Berlin ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 61% - 39% 1. FC Köln, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 0.
- 10'BÀN THẮNG! Union Berlin (1-0)
Phút 10': Janik Haberer (Union Berlin) lập công (kiến tạo: Tim Skarke). Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Union Berlin tiếp đón 1. FC Köln.
Cập nhật lúc 23:05 01/11/2026
Union Berlin tiếp đón 1. FC Köln vào lúc 21h30 ngày 01/11/2026 trên sân An der Alten Försterei. Những lần gặp nhau gần đây của hai đội thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận này được kỳ vọng sẽ là một màn đôi công cởi mở.
Thế đối đầu cân bằng, xu hướng nhiều bàn thắng
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Union Berlin thắng 2 trận, hòa 1 trận và để 1. FC Köln thắng 2 trận. Cán cân gần như ngang bằng, không bên nào tạo được ưu thế rõ rệt trước đối thủ.
Chính sự giằng co ấy khiến các cuộc chạm trán giữa hai đội thường mở và giàu bàn thắng. Khi cả hai cùng dám tấn công, trận đấu khó có chỗ cho sự thận trọng kéo dài.
Phong độ: cùng một thành tích, hai đà đi khác nhau
Union Berlin thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy, chuỗi này đang đi xuống: đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, trước đó hòa 2 trận liên tiếp. Hai chiến thắng của họ nằm ở quãng cũ hơn trong chuỗi.
1. FC Köln cũng thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt là đội khách vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, nên bước vào trận này với tâm lý phấn chấn hơn.
Nhìn chung, hai đội có thành tích tương đồng nhưng tâm thế trước trận không giống nhau. Union Berlin cần phản ứng sau trận thua gần nhất, còn 1. FC Köln muốn tiếp tục mạch tích cực.
Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách nhỏ
1. FC Köln đang đứng thứ 14 với 8 điểm. Union Berlin xếp thứ 17 với 6 điểm, kém đối thủ 2 điểm.
Khoảng cách này rất mỏng. Kết quả của trận đấu có thể thay đổi thứ tự của hai đội, và điều đó tạo thêm động lực để cả hai chơi quyết liệt ngay từ đầu.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với lịch sử đối đầu cân bằng và vị trí sát nhau, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng giữ nhịp trận đấu. Union Berlin có lợi thế sân nhà tại An der Alten Försterei và cần sớm lấy lại sự tự tin sau trận thua gần nhất. Ngược lại, 1. FC Köln muốn tận dụng đà thắng ở vòng trước để gây sức ép.
Khi cả hai đội đều cần điểm số và không có khoảng cách lớn về phong độ, một trận đấu mở với nhiều pha chuyển trạng thái nhanh là kịch bản hợp lý. Đội nào tận dụng tốt hơn các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương sẽ có cơ hội nghiêng cán cân.
Nhận định
Thế đối đầu cân bằng, phong độ tương đồng và thứ hạng sát nhau cho thấy đây là cuộc đối đầu khó đoán. Xu hướng nhiều bàn thắng ở các lần gặp gần đây là tín hiệu để người hâm mộ kỳ vọng vào một trận đấu hấp dẫn, nơi cả Union Berlin lẫn 1. FC Köln đều có cơ hội ghi bàn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)