TRỰC TIẾP Trực tiếp Union Berlin vs 1. FC Köln: Hiệp 2 bắt đầu, Union Berlin dẫn 1-0 Các cuộc đối đầu gần đây giữa Union Berlin và 1. FC Köln thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 01/11/2026 tại An der Alten Försterei.

Union Berlin 1 - 0 1. FC Köln Hiệp 2 — phút 77' 77' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Union Berlin 1 - 0 1. FC Köln.

77' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: Union Berlin 40% - 60% 1. FC Köln, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 1.

74' Thay người Phút 74' (Union Berlin): Woo-Yeong Jeong vào sân thay Livan Burcu.

74' Thay người Phút 74' (Union Berlin): Christopher Trimmel vào sân thay Janik Haberer.

72' Thay người Phút 72' (1. FC Köln): Malek El Mala vào sân thay Linton Maina.

69' Thẻ vàng Phút 69': Linton Maina (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

63' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: Union Berlin 41% - 59% 1. FC Köln, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 1.

61' Thay người Phút 61' (1. FC Köln): Alessio Castro-Montes vào sân thay Sebastian Soraas Sebulonsen.

61' Thay người Phút 61' (1. FC Köln): Mikey Moore vào sân thay Ísak Bergmann Jóhannesson.

61' Thay người Phút 61' (Union Berlin): Aljoscha Kemlein vào sân thay Kastriot Imeri.

61' Thay người Phút 61' (Union Berlin): Oliver Burke vào sân thay Tim Skarke.

54' Thẻ vàng Phút 54': Kastriot Imeri (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Argument).

53' Thẻ vàng Phút 53': Paul Okon-Engstler (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Argument).

51' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union Berlin 43% - 57% 1. FC Köln, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union Berlin 44% - 56% 1. FC Köln, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 3.

37' Thẻ vàng Phút 37': Zeno Van Den Bosch (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union Berlin 46% - 54% 1. FC Köln, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

13' Union Berlin ép sân Cầm bóng: Union Berlin 61% - 39% 1. FC Köln, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

10' BÀN THẮNG! Union Berlin (1-0) Phút 10': Janik Haberer (Union Berlin) lập công (kiến tạo: Tim Skarke). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Union Berlin tiếp đón 1. FC Köln.

Cập nhật lúc 23:05 01/11/2026

Đội hình chính thức Union Berlin Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Lustrinelli 1. FC Köln Sơ đồ 4-4-2 · HLV René Wagner 1 F. Rønnow 19 J. Haberer 4 Van Den Bosch 5 M. Friedrich 17 D. Köhn 13 A. Schäfer 8 R. Khedira 9 Livan Burcu 20 M. Aebischer 30 K. Imeri 21 T. Skarke 1 M. Schwäbe 28 S. Sebulonsen 2 J. Schmied 22 Jahmai Simpson-Pusey 3 B. Sosa 37 L. Maina 23 Paul Michael Junior Okon-Engstler 5 T. Krauß 8 Bergmann Jóhannesson 30 M. Bülter 10 S. El Mala Dự bị Union Berlin 7 O. Burke 11 Jeong Woo-Yeong 32 M. Gray 6 A. Kemlein 29 E. Latte Lath 14 L. Querfeld 31 M. Raab 15 T. Rothe 28 C. Trimmel 1. FC Köln 20 R. Zieler 17 Castro-Montes 11 Reigan Heskey 24 Lochoshvili 14 G. Mensah 47 M. Moore 29 J. Thielmann 7 Waldschmidt 19 M. El Mala Cập nhật đội hình lúc 21:02 01/11/2026

Union Berlin Thống kê 1. FC Köln 40% Kiểm soát bóng 60% 5 Dứt điểm 7 2 Trúng đích 0 2 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Union Berlin tiếp đón 1. FC Köln vào lúc 21h30 ngày 01/11/2026 trên sân An der Alten Försterei. Những lần gặp nhau gần đây của hai đội thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận này được kỳ vọng sẽ là một màn đôi công cởi mở.

Thế đối đầu cân bằng, xu hướng nhiều bàn thắng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Union Berlin thắng 2 trận, hòa 1 trận và để 1. FC Köln thắng 2 trận. Cán cân gần như ngang bằng, không bên nào tạo được ưu thế rõ rệt trước đối thủ.

Chính sự giằng co ấy khiến các cuộc chạm trán giữa hai đội thường mở và giàu bàn thắng. Khi cả hai cùng dám tấn công, trận đấu khó có chỗ cho sự thận trọng kéo dài.

Phong độ: cùng một thành tích, hai đà đi khác nhau

Union Berlin thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy, chuỗi này đang đi xuống: đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, trước đó hòa 2 trận liên tiếp. Hai chiến thắng của họ nằm ở quãng cũ hơn trong chuỗi.

1. FC Köln cũng thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt là đội khách vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, nên bước vào trận này với tâm lý phấn chấn hơn.

Nhìn chung, hai đội có thành tích tương đồng nhưng tâm thế trước trận không giống nhau. Union Berlin cần phản ứng sau trận thua gần nhất, còn 1. FC Köln muốn tiếp tục mạch tích cực.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách nhỏ

1. FC Köln đang đứng thứ 14 với 8 điểm. Union Berlin xếp thứ 17 với 6 điểm, kém đối thủ 2 điểm.

Khoảng cách này rất mỏng. Kết quả của trận đấu có thể thay đổi thứ tự của hai đội, và điều đó tạo thêm động lực để cả hai chơi quyết liệt ngay từ đầu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với lịch sử đối đầu cân bằng và vị trí sát nhau, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng giữ nhịp trận đấu. Union Berlin có lợi thế sân nhà tại An der Alten Försterei và cần sớm lấy lại sự tự tin sau trận thua gần nhất. Ngược lại, 1. FC Köln muốn tận dụng đà thắng ở vòng trước để gây sức ép.

Khi cả hai đội đều cần điểm số và không có khoảng cách lớn về phong độ, một trận đấu mở với nhiều pha chuyển trạng thái nhanh là kịch bản hợp lý. Đội nào tận dụng tốt hơn các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương sẽ có cơ hội nghiêng cán cân.

Nhận định

Thế đối đầu cân bằng, phong độ tương đồng và thứ hạng sát nhau cho thấy đây là cuộc đối đầu khó đoán. Xu hướng nhiều bàn thắng ở các lần gặp gần đây là tín hiệu để người hâm mộ kỳ vọng vào một trận đấu hấp dẫn, nơi cả Union Berlin lẫn 1. FC Köln đều có cơ hội ghi bàn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Union Berlin · 2 thắng 1 hòa 1. FC Köln · 2 thắng 1. FC Köln 5 - 0 Union Berlin 1FK Union Berlin 2 - 2 1. FC Köln Hòa 1. FC Köln 0 - 1 Union Berlin UB 1. FC Köln 3 - 2 Union Berlin 1FK Union Berlin 2 - 0 1. FC Köln UB

Union Berlin 5 trận gần nhất B H H T T 7 Trận 1-3-3 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 18 Thủng lưới 1. FC Köln 5 trận gần nhất T H B T H 7 Trận 2-2-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.1) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H … 13 Hamburger SV 7 3 0 4 -10 9 B T T T B 14 1. FC Köln 7 2 2 3 -3 8 H B T B H 15 Eintracht Frankfurt 7 2 2 3 -7 8 B T B H T 16 FC Schalke 04 8 1 3 4 -5 6 B H B B H 17 Union Berlin 7 1 3 3 -12 6 H H T B B 18 Borussia Mönchengladbach 8 1 1 6 -11 4 H T B B B

Tình hình lực lượng Union Berlin ✚ A. Ilic (Illness) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury) ✚ R. Skov (Injury) ✚ F. Uduokhai (Red Card) ✚ A. Ilic (Illness) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury) 1. FC Köln ✚ R. Ache (Thigh Injury) ✚ T. Dallinga (Knee Injury) ✚ T. Hubers (Knee Injury) ✚ I. Rondic (Injury) ✚ E. Skhiri (Ankle Injury) ✚ R. van den Berg (Muscle Injury) ✚ R. Ache (Thigh Injury) ✚ T. Dallinga (Knee Injury)