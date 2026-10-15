Trực tiếp Union St. Gilloise vs Real Sociedad: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Union St. Gilloise vs Real Sociedad: Đội hình xuất phát

Văn Thể15/10/2026 19:16

Union St. Gilloise đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 5 và 3 điểm, sẵn sàng đón Real Sociedad trên sân Den Dreef lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Union St. GilloisevsReal SociedadSẮP BẮT ĐẦU • 23:45
  • 23:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Union St. Gilloise và Real Sociedad đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:45.

Cập nhật lúc 23:17 15/10/2026

Đội hình chính thức
Union St. Gilloise
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV D. Hubert
Real Sociedad
Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo
12
H. Koffi
55
N. Havenaar
29
M. Sylla
4
N. Chibani
6
Van de Perre
27
L. Patris
23
B. Zeneli
28
D. Olaru
11
Guilherme Henriques da Silva Carvalho
9
M. Biondic
38
R. Mofokeng
13
Unai Marrero
5
Zubeldia
19
M. Sarr
6
Jon Martín
17
Sergio Gómez
12
J. Ochieng
4
Jon Gorrotxategi
21
Y. Herrera
11
Gonçalo Guedes
10
Mikel Oyarzabal
24
L. Sučić
Dự bị
Union St. Gilloise
21 D. De Roeve39 youssef hamoutahar18 Kavelashvili43 Daniel Tshilanda Kabongo1 V. Chambaere20 D. Aquino32 S. Keita
Real Sociedad
9 O. Óskarsson16 Jon Pacheco1 Álex Remiro18 Carlos Soler8 Beñat Turrientes23 A. Zakharyan7 Barrenetxea3 Aihen Muñoz15 Pablo Marín
Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026

Union St. Gilloise đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 3 điểm. Họ tiếp Real Sociedad, đội đang đứng hạng 22 và chưa có điểm nào, trên sân vận động Den Dreef lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Hai đội đang ở hai đầu đối lập của bảng xếp hạng. Một bên mang đà phong độ tốt và vị trí cao, bên kia cần tìm lại điểm số ngay trên sân khách.

Union St. Gilloise giữ vị trí cao nhờ phong độ ổn định

Chủ nhà thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không thua trận nào. Trận gần nhất là một trận hòa, trước đó là chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.

Chuỗi kết quả này giải thích vì sao Union St. Gilloise đứng hạng 5 với 3 điểm. Họ không chỉ có kết quả tốt mà còn duy trì được sự ổn định qua nhiều trận, điều thường thấy ở những đội đang giữ nhịp độ tốt.

Việc được đá trên sân nhà, tại Den Dreef, cũng là lợi thế cho đội bóng này trong nỗ lực giữ vững vị trí trong nhóm đầu.

Real Sociedad chưa tìm được điểm số

Real Sociedad thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu gần nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thua và thắng: thua, thắng, thua, thua.

Phong độ thiếu ổn định phản ánh đúng vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng. Đội khách đứng hạng 22 và chưa có điểm nào. Chiến thắng ở trận gần nhất là điểm tựa tinh thần mà họ cần giữ lại khi sang làm khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ và thứ hạng giữa hai đội khá rõ. Union St. Gilloise có chuỗi 5 trận không thua và đang ở nhóm đầu. Real Sociedad có phong độ chập chờn và ở cuối bảng.

Với Union St. Gilloise, bài toán là giữ nhịp độ để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Real Sociedad, trận đấu này là cơ hội để biến chiến thắng gần nhất thành một mạch kết quả tích cực hơn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Union St. Gilloise là đội có lợi thế hơn. Họ có nền tảng kết quả tốt, đang đứng cao và được thi đấu trên sân nhà.

Tuy vậy, chiến thắng ở trận gần nhất cho thấy Real Sociedad vẫn có thể gây khó khăn nếu giữ được tinh thần thi đấu đó. Trận đấu vì thế đáng chú ý ở việc đội dẫn đầu phong độ có tiếp tục duy trì được mạch không thua hay không.

Union St. Gilloise
5 trận gần nhất
HTTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 3.0)
0
Thủng lưới
Real Sociedad
5 trận gần nhất
TBTBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
4Beşiktaş1100+33T
5Union St. Gilloise1100+33T
6Ferencvarosi TC1100+23T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
21Jagiellonia1001-10B
22Real Sociedad1001-10B
23Anderlecht1001-10B
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Union St. Gilloise
A. Ait El Hadj (Off the roster)
R. Florucz (Red Card)
I. Hurtevent (Knock)
O. Kricfalusi (Knock)
K. Mac Allister (Knee Injury)
I. Pavlic (Off the roster)
K. Rodriguez (Muscle Injury)
R. Schoofs (Knock)
Real Sociedad
J. Aramburu (Muscle Injury)
L. Beitia (Ankle Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)
J. Aramburu (Muscle Injury)
L. Beitia (Ankle Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Union St. Gilloise vs Real Sociedad: Đội hình xuất phát
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