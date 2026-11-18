TRỰC TIẾP Trực tiếp Uruguay vs Dominican Republic: Đội hình xuất phát Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất và hứa hẹn màn đôi công. Uruguay gặp Dominican Republic lúc 06:30 ngày 18/11/2026.

Uruguay vs Dominican Republic SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Uruguay và Dominican Republic đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:01 18/11/2026

Đội hình chính thức Uruguay Sơ đồ 4-4-2 Dominican Republic Sơ đồ 4-4-2 1 Santiago Mele 15 Santiago Mouriño 2 José María Giménez 3 Sebastián Cáceres 25 Juan Sanabria 17 Rodrigo Zalazar 6 Rodrigo Bentancur 5 Facundo Bernal 19 Agustín Canobbio 21 Federico Viñas 18 Rodrigo Aguirre 1 Xavier Valdez 23 Luiyi de Lucas 4 Edgar Pujol 5 Noah Dollenmayer 2 Jeremy Báez 19 Peter González 6 Pablo Rosario 8 Heinz Mörschel 21 Juan Familia-Castillo 17 Dorny Romero 9 Mariano Díaz Dự bị Uruguay 23 Cristopher Fiermarín 12 Ignacio de Arruabarrena 4 Ronald Araújo 20 Maximiliano Araújo 16 Mathías Olivera 24 Juan Rodríguez 7 Nicolás de la Cruz 8 Federico Valverde 11 Facundo Pellistri Dominican Republic 12 Wilkins Geraldo 13 César García 15 Benjamín Rafael Núñez 16 Daniel Flores 20 Lucas Bretón 7 Juanca Pineda 11 Edarlyn Reyes 10 Edison Azcona 14 Gerard Lavergne Cập nhật đội hình lúc 06:01 18/11/2026

Uruguay và Dominican Republic sẽ gặp nhau lúc 06:30 ngày 18/11/2026 trong trận đấu mà cả hai đều sở hữu hàng công hiệu quả. Kịch bản nhiều pha tấn công vì thế là điều đáng chờ đợi. Phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng: mỗi bên đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất.

Uruguay: chuỗi thắng gần đây tạo đà hưng phấn

Uruguay bước vào trận đấu với tâm lý tích cực. Đội thắng cả 3 trận gần nhất, sau khi thua 2 trận trước đó. Chuỗi thắng liên tiếp cho thấy hàng công đã vận hành trơn tru trở lại và biết cách biến cơ hội thành kết quả.

Việc lấy lại mạch thắng sau hai trận thua cũng phản ánh khả năng điều chỉnh tốt của đội. Đây là lợi thế tinh thần đáng kể trước một đối thủ không ngại chơi tấn công.

Dominican Republic: phong độ thăng trầm nhưng giàu sức bật

Dominican Republic có chuỗi kết quả không đều hơn: thắng trận gần nhất, thua một trận, rồi thắng 2 trận liên tiếp, và thua trận cũ nhất trong 5 trận. Dù vậy, đội vẫn thắng 3 trong 5 lần ra sân gần đây, đúng bằng Uruguay.

Những chiến thắng đó cho thấy Dominican Republic có khả năng ghi bàn đủ tốt để cạnh tranh với đối thủ mạnh. Thách thức của họ là giữ được sự ổn định xuyên suốt trận đấu.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về Uruguay

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây, và Uruguay là bên giành chiến thắng. Dominican Republic chưa có trận thắng nào trong lần đối đầu này, và cũng không có trận hòa. Do mới chỉ có một lần gặp nhau, kết quả đó chỉ mang tính tham khảo, nhưng ít nhiều tạo thêm niềm tin cho đội chủ nhà về mặt tâm lý.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều tin vào sức mạnh hàng công, nhịp độ trận đấu nhiều khả năng sẽ cao. Bên nào tận dụng tốt các khoảng trống trong những pha chuyển trạng thái nhanh sẽ có lợi thế. Hiệu quả dứt điểm và sự tập trung ở những thời điểm then chốt sẽ quyết định cục diện.

Một chi tiết khác nằm ở khả năng giữ nhịp sau khi ghi bàn. Đội nào duy trì được sự chắc chắn khi dẫn trước sẽ hạn chế được những pha phản công từ đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, Uruguay nhỉnh hơn một chút nhờ chuỗi 3 trận thắng gần nhất và kết quả tích cực ở lần chạm trán trước. Tuy nhiên, Dominican Republic có phong độ đủ tốt để gây khó khăn. Trận đấu nhiều khả năng mở ra những pha lên bóng liên tục từ cả hai phía, đúng với tinh thần màn đôi công mà người hâm mộ mong đợi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Uruguay · 1 thắng 0 hòa Dominican Republic · 0 thắng Uruguay 1 - 0 Dominican Republic URU

Uruguay 5 trận gần nhất T T T B B 6 Trận 3-2-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.3) 7 Thủng lưới Dominican Republic 5 trận gần nhất T B T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới