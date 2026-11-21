TRỰC TIẾP Trực tiếp Utrecht vs Cambuur: Hết hiệp 1, Cambuur dẫn 1-0 Utrecht đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Cambuur, sau hai trận thua liên tiếp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 22/11/2026 tại Stadion Galgenwaard.

Utrecht 0 - 1 Cambuur Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Utrecht): Davy Van Den Berg vào sân thay Per Kloosterboer.

45' Thay người Phút 45' (Utrecht): Arthur Zagre vào sân thay Oualid Agougil.

38' Cambuur ép sân Cầm bóng: Utrecht 52% - 48% Cambuur, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 9 - 2, cứu thua 3 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Utrecht 47% - 53% Cambuur, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

25' BÀN THẮNG! Cambuur (0-1) Phút 25': Nicolas Binder (Cambuur) lập công (kiến tạo: Jason Ceka). Tỷ số: 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Utrecht 47% - 53% Cambuur, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Utrecht tiếp đón Cambuur.

Cập nhật lúc 02:23 22/11/2026

Đội hình chính thức Utrecht Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Correia Cambuur Sơ đồ 4-3-3 · HLV J. Plat 1 V. Barkas 23 N. Vesterlund 3 M. Didden 5 N. Panagiotou 32 Kloosterboer 8 van Overeem 38 O. Agougil 80 M. Broholm 20 D. de Wit 10 Y. Cathline 9 Artem Stepanov 1 T. Jansen 2 D. Bouah 4 I. Baouf 14 B. van Duijl 28 M. Costarelli 33 M. Maertens 8 N. Souren 10 El Arguioui 30 J. Çeka 13 N. Binder 11 I. Hamache Dự bị Utrecht 15 A. Blake 33 K. Gadellaa 2 S. Horemans 18 J. Medić 6 G. Offerhaus 21 Ogidi Nwankwo 22 S. Padt 92 A. Zagré 17 S. van Duijn Cambuur 23 L. Jetten 17 Ethan Apkakou 5 W. Asselman 7 S. Bouhoudane 29 Iwan Henstra 24 M. Kalisvaart 27 W. Kooistra 15 F. Kvam 16 R. Mulders Cập nhật đội hình lúc 00:19 22/11/2026

Utrecht Thống kê Cambuur 52% Kiểm soát bóng 48% 4 Dứt điểm 9 1 Trúng đích 4 1 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 2 3 Thủ môn cứu thua 1

Utrecht đang thiếu hụt lực lượng đúng lúc cần một kết quả tốt trên sân nhà. Chủ nhà đón Cambuur tại Stadion Galgenwaard vào 00h45 ngày 22/11/2026, với phong độ chưa ổn định và vị trí thấp hơn đối thủ trên bảng xếp hạng.

Utrecht mang theo bài toán lực lượng vào trận

Trong 5 trận gần nhất, Utrecht thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, cả hai trận thua đều là hai trận mới nhất, nên chủ nhà đang bước vào cuộc tiếp đón này với tâm thế cần sớm chặn đà đi xuống.

Khi bề dày lực lượng trở thành vấn đề, mỗi lựa chọn nhân sự của ban huấn luyện đều tác động trực tiếp đến sự ổn định của cả tập thể. Chuỗi hai trận thua liên tiếp càng khiến yêu cầu giữ được nhịp độ và sự chắc chắn trong thi đấu trở nên rõ rệt hơn.

Cambuur có phong độ nhỉnh hơn

Ở chiều ngược lại, Cambuur thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách vừa thua ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã có chuỗi 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Với thành tích đó, Cambuur có lợi thế về mặt phong độ so với chủ nhà. Họ cũng có lý do để tin rằng một chuyến làm khách cạnh tranh được kết quả tích cực là điều khả thi.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Utrecht thắng 2 trận, hòa 1 trận và Cambuur thắng 2 trận. Con số này cho thấy cặp đấu không có đội nào chiếm ưu thế rõ rệt, và đội khách hoàn toàn không phải đối thủ dễ chịu với chủ nhà.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Cambuur đang đứng hạng 10 với 15 điểm, trong khi Utrecht xếp hạng 14 với 12 điểm. Hai đội cách nhau 4 bậc và 3 điểm, một khoảng cách đủ nhỏ để kết quả của trận đấu này có thể thay đổi bức tranh ở khu vực giữa bảng.

Đối với Utrecht, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đối thủ ngay trên sân nhà. Với Cambuur, một kết quả tốt sẽ giúp họ củng cố vị trí đang có.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Utrecht là tìm cách duy trì sự ổn định dù lực lượng đang hạn chế, trong lúc phong độ gần đây đang đi xuống. Lợi thế sân nhà tại Stadion Galgenwaard là yếu tố họ cần tận dụng để lấy lại niềm tin.

Cambuur có phong độ tốt hơn, nhưng cũng vừa nếm trải một trận thua ở lượt đấu gần nhất. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà khả năng quản lý lực lượng và mức độ tập trung của chủ nhà sẽ ảnh hưởng nhiều đến diễn biến chung.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Utrecht · 2 thắng 1 hòa Cambuur · 2 thắng Cambuur 1 - 0 Utrecht CAM Cambuur 0 - 3 Utrecht UTR Utrecht 0 - 0 Cambuur Hòa Utrecht 3 - 2 Cambuur UTR Cambuur 2 - 1 Utrecht CAM

Utrecht 5 trận gần nhất B B T H T 12 Trận 3-3-6 T-H-B 21 Ghi (TB 1.8) 34 Thủng lưới Cambuur 5 trận gần nhất B T T T H 12 Trận 4-3-5 T-H-B 25 Ghi (TB 2.1) 27 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 12 8 2 2 +25 26 T T H B T 2 Feyenoord 12 7 4 1 +19 25 B H H T T 3 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H … 9 Groningen 12 4 3 5 +1 15 B B H B T 10 Cambuur 12 4 3 5 -2 15 B T T H T 11 NEC Nijmegen 12 3 5 4 -1 14 T B H H H … 13 PEC Zwolle 12 3 3 6 -11 12 H T H T B 14 Utrecht 12 3 3 6 -13 12 B B H T T 15 Excelsior 12 3 2 7 -13 11 B B B B B …

Tình hình lực lượng Utrecht ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury) ✚ N. Ohio (Knee Injury) ✚ K. Paredes (Knee Injury) Cambuur ✚ J. Amofa (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ W. Asselman (Injury)