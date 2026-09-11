Trực tiếp Utrecht vs NEC Nijmegen: Utrecht rút ngắn cách biệt 2-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Utrecht vs NEC Nijmegen: Utrecht rút ngắn cách biệt 2-3

Văn Thể09/11/2026 00:20

Utrecht có thành tích đối đầu vượt trội trước NEC Nijmegen khi thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 09/11/2026 trên sân Stadion Galgenwaard, giữa hai đội đang nằm sát nhau trên bảng xếp hạng.

Utrecht2 - 3NEC NijmegenHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Utrecht 2 - 3 NEC Nijmegen.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Willum Thor Willumsson (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Utrecht): Jakov Medic vào sân thay Niklas Vesterlund.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': Yoann Cathline (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 88'Thay người

    Phút 88' (NEC Nijmegen): Tobias Storm vào sân thay Gabriel·Bras.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (NEC Nijmegen): Jamiro Monteiro vào sân thay Tjaronn Chery.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (NEC Nijmegen): Willum Thor Willumsson vào sân thay Dušan Tadić.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Utrecht 48% - 52% NEC Nijmegen, dứt điểm 15 - 15 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 2 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 15 - 7, cứu thua 3 - 3.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 77'Thay người

    Phút 77' (NEC Nijmegen): Philippe Sandler vào sân thay Deveron Fonville.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Utrecht): S. van Duijn vào sân thay Per Kloosterboer.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Utrecht 46% - 54% NEC Nijmegen, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 0 - 6; phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 3 - 1.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Nordin Amrabat (Utrecht) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 69'Thay người

    Phút 69' (NEC Nijmegen): Clement Bischoff vào sân thay Kevin Kers.

  • 64'BÀN THẮNG! Utrecht (2-3)

    Phút 64': Dani De Wit (Utrecht) lập công (kiến tạo: Nordin Amrabat). Tỷ số: 2 - 3.

  • 62'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 44% - 56% NEC Nijmegen, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 0 - 6; phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 3 - 1.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Utrecht): Nordin Amrabat vào sân thay Marius Broholm.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Utrecht): Oualid Agougil vào sân thay Artem Stepanov.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Utrecht): Adrian Blake vào sân thay Ángel Alarcón.

  • 58'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (1-3)

    Phút 58': Dušan Tadić (NEC Nijmegen) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

  • 56'BÀN THẮNG! Utrecht (1-2)

    Phút 56': Yoann Cathline (Utrecht) lập công (kiến tạo: Ángel Alarcón). Tỷ số: 1 - 2.

  • 50'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 40% - 60% NEC Nijmegen, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 11 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 38'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (0-2)

    Phút 38': Dušan Tadić (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Deveron Fonville). Tỷ số: 0 - 2.

  • 37'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 38% - 62% NEC Nijmegen, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 34'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (0-1)

    Phút 34': Kevin Kers (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Mitchel Bakker). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 34% - 66% NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 13'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 32% - 68% NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Utrecht tiếp đón NEC Nijmegen.

Cập nhật lúc 03:53 09/11/2026

Đội hình chính thức
Utrecht
Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Correia
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
1
V. Barkas
23
N. Vesterlund
3
M. Didden
5
N. Panagiotou
32
Kloosterboer
80
M. Broholm
8
van Overeem
20
D. de Wit
11
Ángel Alarcón
9
Artem Stepanov
10
Y. Cathline
1
G. Crettaz
73
Gabriel Brás
22
A. Kaplan
24
Deveron Fonville
34
Kevin Kers
6
D. Nejašmić
20
N. Lebreton
5
M. Bakker
9
T. Chery
10
D. Tadić
30
B. Linssen
Dự bị
Utrecht
38 O. Agougil39 N. Amrabat15 A. Blake33 K. Gadellaa2 S. Horemans18 J. Medić6 G. Offerhaus21 Ogidi Nwankwo22 S. Padt
NEC Nijmegen
11 W. Willumsson66 Almugera Raouf Mohammed Kabar35 Jamiro Monteiro42 Y. Moslih12 N. Polster3 P. Sandler14 K. Sierhuis21 T. Storm19 Adam Tahaui
Cập nhật đội hình lúc 01:32 09/11/2026
UtrechtThống kêNEC Nijmegen
48%
Kiểm soát bóng
52%
15
Dứt điểm
15
5
Trúng đích
6
2
Phạt góc
7
15
Phạm lỗi
7
1
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
3

Utrecht có thành tích đối đầu vượt trội trước NEC Nijmegen: trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, đối thủ chỉ thắng 1 và không có trận hòa nào. Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Utrecht khi họ tiếp khách trên sân Stadion Galgenwaard lúc 02:00 ngày 09/11/2026.

Thế đối đầu nghiêng về Utrecht

Con số 4 trận thắng trên 5 lần chạm trán cho thấy Utrecht thường tìm được cách vượt qua NEC Nijmegen. Việc không có trận hòa nào cũng cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường có người thắng, người thua rõ ràng.

Tuy nhiên, NEC Nijmegen vẫn từng thắng một trong năm lần gần nhất. Điều đó nhắc rằng lợi thế lịch sử của Utrecht chưa phải là tuyệt đối.

Phong độ: Utrecht nhỉnh hơn một chút

Trong 5 trận gần nhất, Utrecht thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lần ra sân gần đây nhất, nhưng trước đó đội đã có hai chiến thắng liên tiếp cùng một trận hòa xen giữa.

Ở phía bên kia, NEC Nijmegen thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau khi có một trận thua và một trận hòa ngay trước đó.

Như vậy, hai đội cùng thua 1 trận trong chuỗi 5 trận. Utrecht có thêm một chiến thắng, còn NEC Nijmegen có thêm một trận hòa.

Cuộc cạnh tranh sát nút trên bảng xếp hạng

Utrecht đang đứng hạng 11 với 12 điểm. NEC Nijmegen xếp hạng 14 với 11 điểm, kém chủ nhà đúng 1 điểm và 3 bậc.

Khoảng cách nhỏ này khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Đội thắng có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp ở nhóm giữa bảng, còn đội thua sẽ chịu thêm áp lực.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực giúp Utrecht có cơ sở để chủ động tiếp cận trận đấu. Nếu duy trì được phong độ với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà có nhiều lý do để tự tin.

Ngược lại, NEC Nijmegen đến Stadion Galgenwaard với sự ổn định nhất định: họ chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất và đang có chiến thắng mới nhất trong tay. Nếu giữ được sự chắc chắn đó, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.

Nhận định

Xét tổng thể, Utrecht nhỉnh hơn nhờ thế đối đầu áp đảo, phong độ nhỉnh hơn một chút và lợi thế sân nhà. Dù vậy, khoảng cách điểm số chỉ là 1 điểm cùng chuỗi phong độ không quá chênh lệch cho thấy NEC Nijmegen vẫn đủ khả năng tạo bất ngờ trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Utrecht · 4 thắng0 hòaNEC Nijmegen · 1 thắng
12/02/2026
NEC Nijmegen
1 - 3
Utrecht
UTR
02/11/2025
Utrecht
1 - 0
NEC Nijmegen
UTR
15/03/2025
Utrecht
0 - 1
NEC Nijmegen
NN
24/11/2024
NEC Nijmegen
1 - 2
Utrecht
UTR
17/03/2024
Utrecht
1 - 0
NEC Nijmegen
UTR
Utrecht
5 trận gần nhất
BTHTT
11
Trận
3-3-5
T-H-B
19
Ghi (TB 1.7)
31
Thủng lưới
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
TBHTH
11
Trận
2-5-4
T-H-B
17
Ghi (TB 1.5)
19
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord12741+1925BHHTT
2Ajax12741+1725HTTTH
3Twente12732+1824HTTBH
10Cambuur11434+115TTHTH
11Utrecht11335-1212BHTTB
12Sparta Rotterdam12336-812BTBTH
13PEC Zwolle12336-1112HTHTB
14NEC Nijmegen11254-211BHHHH
15Excelsior12327-1311BBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Utrecht vs NEC Nijmegen: Utrecht rút ngắn cách biệt 2-3
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