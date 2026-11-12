Trực tiếp Uzbekistan vs Nga: Uzbekistan mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Uzbekistan vs Nga: Uzbekistan mở tỷ số

Văn Thể12/11/2026 17:14

Uzbekistan chơi rất tốt trên sân nhà và đó là điểm tựa lớn khi tiếp Nga lúc 22h00 ngày 12/11/2026 tại Pakhtakor Central Stadium. Đội khách đang có chuỗi phong độ ấn tượng.

Uzbekistan1 - 0NgaHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Uzbekistan 1 - 0 Nga.

  • 38'Nga ép sân

    Cầm bóng: Uzbekistan 50% - 50% Nga, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 3 - 0.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Uzbekistan 44% - 56% Nga, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 2 - 0.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': I. Vakhania (Nga) nhận thẻ vàng.

  • 16'Thẻ vàng

    Phút 16': A. Mozgovoy (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Uzbekistan 44% - 56% Nga, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 5'BÀN THẮNG! Uzbekistan (1-0)

    Phút 5': V. Melekhin (Nga) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Uzbekistan tiếp đón Nga.

Cập nhật lúc 22:50 12/11/2026

Đội hình chính thức
Uzbekistan
Sơ đồ 4-1-4-1
Nga
Sơ đồ 4-3-3
1
Vladimir Nazarov
4
Bekhruz Karimov
27
Muhammadrasul Abdumajidov
26
Jakhongir Urozov
25
Makhmud Makhamadzhonov
23
Sherzod Esanov
17
Dostonbek Khamdamov
10
Azizjon Ganiev
6
Akmal Mozgovoy
22
Abbosbek Fayzullaev
14
Eldor Shomurodov
39
Matvey Safonov
30
Ilya Vakhaniya
24
Aleksandr Silyanov
14
Viktor Melekhin
4
Danil Krugovoy
27
Ivan Oblyakov
31
Matvey Kislyak
83
Aleksey Batrakov
10
Konstantin Tyukavin
21
Yaroslav Gladyshev
8
Lechi Sadulaev
Dự bị
Uzbekistan
16 Edem Nemanov12 Abduvokhid Nematov5 Rustam Ashurmatov18 Bekhruz Uktamov15 G'iyosjon Rizoqulov2 Dilshod Murtozoev7 Umarali Rakhmonaliev19 Ruslanbek Jiyanov13 Nodirbek Abdurazzokov
Nga
1 Stanislav Agkatsev12 Maksim Borisko23 Andrey Langovich3 Evgeniy Morozov2 Turpal-Ali Ibishev5 Kirill Danilov22 Mingiyan Beveev19 Artem Karpukas11 Kirill Glebov
Cập nhật đội hình lúc 21:41 12/11/2026
UzbekistanThống kêNga
50%
Kiểm soát bóng
50%
3
Dứt điểm
6
0
Trúng đích
3
1
Phạt góc
3
3
Phạm lỗi
2
3
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
0

Uzbekistan chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là yếu tố đáng chú ý nhất trước cuộc tiếp đón Nga. Trận đấu diễn ra lúc 22h00 ngày 12/11/2026 tại Pakhtakor Central Stadium. Trong bối cảnh phong độ gần đây của hai đội khá chênh lệch, môi trường thi đấu quen thuộc có thể giúp chủ nhà thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Sân nhà là chỗ dựa của Uzbekistan

Phong độ năm trận gần nhất của Uzbekistan chưa thực sự ổn định: thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà thua ở trận gần nhất, trước đó có hai trận thắng liên tiếp, rồi thua hai trận trước nữa.

Chính vì vậy, sân nhà càng có ý nghĩa với đoàn quân của Uzbekistan. Thi đấu trên sân quen thuộc, trước khán giả của mình, họ có điều kiện để thể hiện lối chơi tự tin hơn và ít chịu áp lực hơn so với khi làm khách.

Nga mang theo chuỗi phong độ tốt

Ở chiều ngược lại, Nga đến Pakhtakor Central Stadium với phong độ đáng nể. Trong năm trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận và không để thua trận nào. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi bốn trận thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi bất bại này cho thấy Nga đang duy trì được sự ổn định và có tinh thần tốt. Tuy nhiên, kết quả hòa ở trận mới nhất cũng là dấu hiệu cho thấy mạch thắng của họ đã bị cắt đứt.

Thế đối đầu cân bằng

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là hòa. Con số này chưa đủ để rút ra xu hướng rõ rệt, nhưng cho thấy Uzbekistan hoàn toàn có thể cầm chân đối thủ khi thi đấu tập trung.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này là sự va chạm giữa hai yếu tố: sân nhà của Uzbekistan và phong độ ổn định của Nga. Nếu chủ nhà tận dụng tốt sự hỗ trợ trên khán đài và giữ được sự kiên định sau chuỗi kết quả thất thường, họ có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Ngược lại, Nga sẽ muốn kéo dài chuỗi không thua bằng sự chắc chắn đã giúp họ thắng bốn trận liên tiếp trước đó. Trận đấu vì thế được kỳ vọng là cuộc cân bằng giữa lợi thế địa lý và đà phong độ.

Nhận định

Phong độ đang nghiêng về Nga, nhưng sân nhà là lý do để tin Uzbekistan sẽ cạnh tranh sòng phẳng. Một trận đấu giằng co, ít khoảng trống và có sự thận trọng từ cả hai phía là kịch bản dễ xảy ra. Chủ nhà cần duy trì sự tập trung từ đầu đến cuối để biến lợi thế sân nhà thành kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Uzbekistan · 0 thắng1 hòaNga · 0 thắng
20/11/2022
Uzbekistan
0 - 0
Nga
Hòa
Uzbekistan
5 trận gần nhất
BTTBB
7
Trận
3-1-3
T-H-B
14
Ghi (TB 2.0)
12
Thủng lưới
Nga
5 trận gần nhất
HTTTT
8
Trận
5-2-1
T-H-B
20
Ghi (TB 2.5)
5
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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