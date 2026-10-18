Trực tiếp Valencia vs Athletic Club: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Valencia vs Athletic Club: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể18/10/2026 00:13

Valencia tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng: Athletic Club đang đứng hạng 10, hơn chủ nhà 9 bậc, trong trận đấu lúc 02:00 ngày 18/10/2026 tại Mestalla.

Valencia0 - 0Athletic ClubHiệp 2 — phút 68'
  • 68'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Athletic Club): Jesus Areso vào sân thay Johaneko Louis-Jean.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Athletic Club): Gorka Guruzeta vào sân thay Iñaki Williams.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Athletic Club): Alejandro Rego Mora vào sân thay Iñigo Ruiz De Galarreta.

  • 60'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Valencia 36% - 64% Athletic Club, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': Iñigo Ruiz De Galarreta (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Valencia): Luis Rioja vào sân thay Daniel Raba Antolín.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Valencia): David Otorbi Ejededawe vào sân thay Hugo Duro.

  • 48'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Valencia 37% - 63% Athletic Club, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Athletic Club): Mikel Jauregizar vào sân thay Beñat Gerenabarrena.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Beñat Gerenabarrena (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Handball).

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Aymeric Laporte (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Valencia 32% - 68% Athletic Club, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3.

  • 24'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Valencia 32% - 68% Athletic Club, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 2.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Daniel Raba Antolín (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Valencia 35% - 65% Athletic Club, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Valencia tiếp đón Athletic Club.

Cập nhật lúc 03:27 18/10/2026

Đội hình chính thức
Valencia
Sơ đồ 5-4-1 · HLV J. Aguirre
Athletic Club
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Terzić
1
Dimitrievski
24
Pablo Maffeo
5
César Tárrega
18
Pepelu
12
J. de Haas
14
José Gayà
19
Dani Raba
8
Javi Guerra
2
G. Rodríguez
7
A. Danjuma
9
Hugo Duro
1
Unai Simón
15
Hugo Rincón
4
Aitor Paredes
14
Aymeric Laporte
31
J. Louis-Jean
16
Ruíz de Galarreta
24
Beñat Gerenabarrena
23
Robert Navarro
28
Peio Canales
7
Álex Berenguer
9
I. Williams
Dự bị
Valencia
10 H. Elliott22 Arnau Martínez33 Aaron Mayol27 David Otorbi11 Luis Rioja39 R. Sato23 F. Ugrinic21 Jesús Vázquez25 van Oevelen
Athletic Club
11 Gorka Guruzeta17 Yuri12 Jesús Areso33 Christian Imga18 Mikel Jauregizar13 Álex Padilla6 Beñat Prados20 Alejandro Rego21 Maroan Sannadi
Cập nhật đội hình lúc 01:32 18/10/2026
ValenciaThống kêAthletic Club
36%
Kiểm soát bóng
64%
11
Dứt điểm
7
2
Trúng đích
1
2
Phạt góc
4
8
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
1

Valencia tiếp Athletic Club trên sân Estadio de Mestalla vào lúc 02:00 ngày 18/10/2026 trong thế đối đầu khá chênh lệch về thứ hạng. Chủ nhà đang đứng thứ 19 với 5 điểm, trong khi đội khách xếp thứ 10 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 9 bậc trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Athletic Club hiện có 8 điểm và đứng hạng 10. Valencia chỉ có 5 điểm và đứng hạng 19. Chênh lệch điểm số không quá lớn, nhưng thứ hạng cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau.

Với Valencia, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Áp lực vì thế cũng đặt lên vai các cầu thủ chủ nhà trước khán giả Mestalla.

Phong độ: Valencia chưa ổn định, Athletic Club bền bỉ hơn

Valencia thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Kết quả mới nhất của họ là một trận hòa, nhưng trước đó đội bóng này đã thua 2 trận liên tiếp. Chuỗi kết quả ấy khiến chủ nhà thiếu sự ổn định cần thiết.

Ngược lại, Athletic Club thắng 2, hòa 3 và không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách cũng đang có chuỗi trận bất bại. Đó là lợi thế về mặt tâm lý khi họ đến Mestalla.

Thế đối đầu cân bằng hơn so với thứ hạng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Valencia thắng 2 trận, Athletic Club thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Đội khách nhỉnh hơn một chút, nhưng chủ nhà vẫn có những lần thắng đối thủ này. Cả năm trận đều phân định thắng thua, nên cuộc đối đầu thường không kết thúc với tỉ số hòa.

Vì vậy, khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa chắc phản ánh hết diễn biến trên sân. Lịch sử gần đây cho thấy Valencia hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn cho đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Valencia, bài toán lớn nhất là tìm lại sự chắc chắn sau chuỗi kết quả thiếu ổn định. Một khởi đầu tập trung và hạn chế sai sót sẽ giúp chủ nhà giữ được thế trận cân bằng. Họ cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép ngay từ đầu.

Athletic Club đến với tâm thế của đội đang giữ được sự ổn định, khi chưa thua trong 5 trận gần nhất. Nếu duy trì được sự chắc chắn ấy, đội khách sẽ có nhiều cơ hội rời Mestalla với kết quả tích cực.

Nhận định

Xét tổng thể phong độ và thứ hạng, Athletic Club có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây khá cân bằng và lợi thế sân nhà vẫn giúp Valencia có cơ sở để cạnh tranh. Trận đấu hứa hẹn là phép thử đáng chú ý với chủ nhà, khi họ cần chứng minh mình có thể thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Valencia · 2 thắng0 hòaAthletic Club · 3 thắng
10/05/2026
Athletic Club
0 - 1
Valencia
VAL
05/02/2026
Tứ kết
Valencia
1 - 2
Athletic Club
AC
21/09/2025
Valencia
2 - 0
Athletic Club
VAL
19/05/2025
Valencia
0 - 1
Athletic Club
AC
29/08/2024
Athletic Club
1 - 0
Valencia
AC
Valencia
5 trận gần nhất
HBTBB
8
Trận
1-2-5
T-H-B
6
Ghi (TB 0.8)
15
Thủng lưới
Athletic Club
5 trận gần nhất
HTHHT
6
Trận
2-2-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona8800+2724TTTTT
2Atletico Madrid9711+1122TTTTT
3Real Betis8611+519THTTT
9Celta Vigo8152+28HTHHH
10Athletic Club6222+18HHTT
11Villarreal822408BTTBB
18Elche8134-66HTBHB
19Valencia8125-95HBTBB
20Malaga8044-94HBBHH
Tình hình lực lượng
Valencia
S. Canos (Knee Injury)
J. Copete (Knee Injury)
D. Foulquier (Injury)
D. Lopez (Knee Injury)
U. Sadiq (Muscle Injury)
S. Canos (Knee Injury)
J. Copete (Knee Injury)
D. Foulquier (Injury)
Athletic Club
A. Djalo (Illness)
U. Egiluz (Knee Injury)
O. Sancet (Muscle Injury)
N. Williams (Thigh Injury)
A. Djalo (Illness)
U. Egiluz (Knee Injury)
O. Sancet (Muscle Injury)
N. Williams (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Valencia vs Athletic Club: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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