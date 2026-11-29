TRỰC TIẾP Trực tiếp Valencia vs Osasuna: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Valencia đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Osasuna trên sân Estadio de Mestalla. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 29/11/2026, giữa đội hạng 17 và đội hạng 14.

Valencia 0 - 0 Osasuna Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Valencia 52% - 48% Osasuna, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5.

28' Thẻ vàng Phút 28': Moi Gómez (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Valencia 52% - 48% Osasuna, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4.

13' Valencia ép sân Cầm bóng: Valencia 60% - 40% Osasuna, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

12' Thẻ vàng Phút 12': Guido Rodríguez (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Valencia tiếp đón Osasuna.

Cập nhật lúc 20:43 29/11/2026

Đội hình chính thức Valencia Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Aguirre Osasuna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Arrasate 1 Dimitrievski 22 Arnau Martínez 5 César Tárrega 3 Copete 14 José Gayà 19 Dani Raba 2 G. Rodríguez 18 Pepelu 11 Luis Rioja 8 Javi Guerra 6 U. Sadiq 1 Sergio Herrera 19 V. Rosier 22 F. Boyomo 5 Jorge Herrando 15 Diego Rico 10 Aimar Oroz 7 Moncayola 16 Moi Gómez 21 Jonathan Dubasin 17 A. Budimir 18 Raul Moro Dự bị Valencia 25 van Oevelen 23 F. Ugrinic 27 David Otorbi 33 Aaron Mayol 24 Pablo Maffeo 10 H. Elliott 9 Hugo Duro 15 A. Dieng 4 M. Diakhaby Osasuna 8 Iker Muñoz 14 Rubén García 9 Raúl García 26 Mauro Echegoyen 20 Del Castillo 11 Kike Barja 27 Íñigo Arguibide 31 Rafa Fernández 35 U. Santos Cập nhật đội hình lúc 19:34 29/11/2026

Valencia Thống kê Osasuna 52% Kiểm soát bóng 48% 3 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 1

Valencia đang thiếu hụt lực lượng đúng lúc cần những điểm số quý giá. Họ tiếp Osasuna trên sân Estadio de Mestalla lúc 20:00 ngày 29/11/2026, trong thế đứng thấp hơn đối thủ ba bậc trên bảng xếp hạng.

Bài toán lực lượng đặt lên vai chủ nhà

Với một đội bóng đang đứng thứ 17 và mới có 12 điểm, mỗi vị trí trong đội hình đều có trọng lượng lớn. Khi lực lượng không dồi dào, ban huấn luyện Valencia buộc phải tính toán kỹ hơn về cách phân bổ sức lực và duy trì sự cân bằng giữa các tuyến.

Đáng chú ý, sân Estadio de Mestalla vẫn là điểm tựa tinh thần của đội chủ nhà. Nhưng lợi thế sân nhà chỉ phát huy tác dụng khi Valencia giữ được nhịp độ và sự tập trung trong suốt 90 phút.

Phong độ: Valencia nhỉnh hơn về kết quả gần đây

Trong 5 trận gần nhất, Valencia thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội bóng xứ Valencia đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất, trước đó là một trận thua rồi lại một trận thắng và một trận thua.

Trong khi đó, Osasuna thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của đội khách là một chiến thắng, nhưng ngay sau đó họ hòa một trận rồi thua một trận.

Có thể thấy, xét riêng về kết quả gần đây, Valencia đang có phong độ tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để giúp họ vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng: Khoảng cách chỉ 3 điểm

Osasuna hiện đứng thứ 14 với 15 điểm, còn Valencia xếp thứ 17 với 12 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm, một con số đủ nhỏ để trận đấu này mang ý nghĩa lớn với cả hai.

Với Osasuna, đây là cơ hội để củng cố vị trí hiện tại. Với Valencia, đây là trận đấu để thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà.

Thế đối đầu: Chủ nhà có phần nhỉnh hơn

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Valencia thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Osasuna. Đây là thành tích đối đầu có lợi cho đội chủ nhà, dù biên độ chênh lệch không lớn.

Hai trận hòa trong chuỗi đối đầu cho thấy cặp đấu này thường cân bằng. Do đó, các chi tiết nhỏ như sự tập trung, khả năng giữ sức và việc xoay xở lực lượng có thể tác động đến diễn biến trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Valencia, thách thức lớn nhất là duy trì sự ổn định khi lực lượng mỏng, nhất là sau chuỗi kết quả thắng thua đan xen. Hai chiến thắng ở các trận gần nhất là nền tảng để đội bóng này tự tin hơn.

Osasuna có phong độ chưa thật ổn định nhưng vẫn đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng khoảnh khắc, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có thế cân bằng. Valencia có lợi thế sân nhà, phong độ gần đây tốt hơn và thành tích đối đầu khả quan, nhưng phải xử lý bài toán lực lượng. Osasuna sở hữu thứ hạng cao hơn và sẽ muốn tận dụng những khó khăn của đối thủ để mang điểm về.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Valencia · 2 thắng 2 hòa Osasuna · 1 thắng Valencia 1 - 0 Osasuna VAL Osasuna 1 - 0 Valencia OSA Osasuna 3 - 3 Valencia Hòa Valencia 0 - 0 Osasuna Hòa Osasuna 0 - 1 Valencia VAL

Valencia 5 trận gần nhất T T B T B 13 Trận 3-3-7 T-H-B 9 Ghi (TB 0.7) 20 Thủng lưới Osasuna 5 trận gần nhất T H B T B 13 Trận 4-3-6 T-H-B 13 Ghi (TB 1.0) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 13 12 0 1 +36 36 T T T B T 2 Atletico Madrid 14 11 1 2 +17 34 T T B T T 3 Real Madrid 14 11 0 3 +21 33 B T T T T … 13 Rayo Vallecano 13 4 3 6 -6 15 T B B T B 14 Osasuna 13 4 3 6 -10 15 T H B B T 15 Celta Vigo 13 2 7 4 -1 13 B H B H T 16 Levante 14 2 6 6 -7 12 B H H B B 17 Valencia 13 3 3 7 -11 12 T B T B H 18 Getafe 13 3 3 7 -13 12 B B T B H …

Tình hình lực lượng Valencia ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ D. Foulquier (Knee Injury) ✚ D. Lopez (Knee Injury) ✚ R. Sato (Inactive) ✚ J. Vazquez (Muscle Injury) Osasuna ✚ A. Bretones (Calf Injury) ✚ A. Catena (Red Card) ✚ A. Fernandez (Calf Injury) ✚ R. Yeboah (Knee Injury)