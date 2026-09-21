TRỰC TIẾP Trực tiếp Valencia vs Real Sociedad: Valencia gỡ hòa 1-1 Valencia tiếp đón Real Sociedad lúc 02:00 ngày 21/09/2026 trên sân Estadio de Mestalla với áp lực lớn sau chuỗi phong độ sa sút và bài toán lực lượng nan giải.

Valencia 1 - 1 Real Sociedad Hiệp 2 — phút 75' 75' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Valencia 1 - 1 Real Sociedad.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Valencia 54% - 46% Real Sociedad, dứt điểm 14 - 18 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 1.

69' Thay người Phút 69' (Real Sociedad): Yangel Herrera vào sân thay Jon Gorrotxategi.

69' Thay người Phút 69' (Real Sociedad): Aihen Muñoz vào sân thay Sergio Gómez.

69' Thay người Phút 69' (Valencia): Harvey Elliott vào sân thay Guido Rodríguez.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Valencia 53% - 47% Real Sociedad, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Real Sociedad): Orri Steinn Óskarsson vào sân thay Mikel Oyarzabal.

61' Thay người Phút 61' (Real Sociedad): Ander Barrenetxea vào sân thay Job Ochieng.

57' BÀN THẮNG! Valencia (1-1) Phút 57': Aaron Mayol (Valencia) lập công (kiến tạo: Hugo Duro). Tỷ số: 1 - 1.

54' Thẻ vàng Phút 54': Luka Sučić (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Valencia 53% - 47% Real Sociedad, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Valencia): David Otorbi Ejededawe vào sân thay Filip Ugrinic.

36' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Valencia 48% - 52% Real Sociedad, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

26' BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-1) Phút 26': Luka Sučić (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Job Ochieng). Tỷ số: 0 - 1.

24' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Valencia 37% - 63% Real Sociedad, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Valencia 49% - 51% Real Sociedad, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

12' Thẻ vàng Phút 12': José Gayà (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

11' Thẻ vàng Phút 11': Justin De Haas (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Valencia tiếp đón Real Sociedad.

Cập nhật lúc 03:34 21/09/2026

Đội hình chính thức Valencia Sơ đồ 4-4-2 · HLV Óscar Sánchez Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo 1 Dimitrievski 24 Pablo Maffeo 18 Pepelu 12 J. de Haas 14 José Gayà 33 Aaron Mayol 23 F. Ugrinic 2 G. Rodríguez 7 A. Danjuma 8 Javi Guerra 9 Hugo Duro 1 Álex Remiro 2 J. Aramburu 34 Luken Beitia 6 Jon Martín 17 Sergio Gómez 11 Gonçalo Guedes 4 Jon Gorrotxategi 18 Carlos Soler 12 J. Ochieng 24 L. Sučić 10 Mikel Oyarzabal Dự bị Valencia 36 Iker Córdoba 15 A. Dieng 10 H. Elliott 22 Arnau Martínez 27 David Otorbi 29 Alex Panach 19 Dani Raba 11 Luis Rioja 39 R. Sato Real Sociedad 7 Barrenetxea 22 Héctor Fort 21 Y. Herrera 14 T. Kubo 29 Alex Garcia 13 Unai Marrero 3 Aihen Muñoz 16 Jon Pacheco 19 M. Sarr Cập nhật đội hình lúc 01:33 21/09/2026

Valencia Thống kê Real Sociedad 54% Kiểm soát bóng 46% 14 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 3 6 Phạt góc 4 4 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 1

Bước vào cuộc so tài tại sân Estadio de Mestalla, Valencia đang phải đối mặt với bài toán nan giải khi đội hình thiếu hụt lực lượng. Việc thiếu vắng các phương án nhân sự tối ưu khiến đội chủ nhà gặp nhiều trở ngại trong việc duy trì tính ổn định và triển khai ý đồ chiến thuật.

Áp lực phong độ và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Tình trạng thiếu hụt nhân sự đã ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thi đấu của Valencia. Đội bóng chủ sân Mestalla hiện đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Sau khi có được 1 trận thắng, Valencia đã để thua cả 4 trận đấu liên tiếp sau đó trong chuỗi 5 lần ra sân gần nhất, tạo nên sức ép tâm lý rất lớn.

Ở phía đối diện, Real Sociedad bước vào trận đấu với vị trí thứ 14 cùng 7 điểm tích lũy được. Xét trong 5 trận gần nhất, đội khách có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Dù phong độ vẫn có những giai đoạn chững lại, Real Sociedad vẫn đang sở hữu khoảng cách điểm số an toàn hơn so với đội chủ nhà.

Thế trận cân bằng trong thành tích đối đầu

Thành tích chạm trán giữa hai câu lạc bộ phản ánh sự giằng co rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, mỗi đội đều giành được 2 chiến thắng, bên cạnh 1 trận khép lại với tỷ số hòa. Cả hai bên đều hiểu rõ lối chơi của nhau, khiến những lần so tài trước đây luôn diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Lợi thế sân nhà Estadio de Mestalla sẽ là điểm tựa quan trọng để Valencia khỏa lấp những thiếu hụt về mặt lực lượng. Dẫu vậy, trước một Real Sociedad nhỉnh hơn về vị trí và điểm số, nhiệm vụ tìm kiếm kết quả thuận lợi đòi hỏi đội chủ nhà phải giải quyết triệt để sự lỏng lẻo ở các tuyến.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Valencia · 2 thắng 1 hòa Real Sociedad · 2 thắng Real Sociedad 3 - 4 Valencia VAL Valencia 1 - 1 Real Sociedad Hòa Valencia 1 - 0 Real Sociedad VAL Real Sociedad 3 - 0 Valencia RS Real Sociedad 1 - 0 Valencia RS

Valencia 5 trận gần nhất T B B B B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 2 Ghi (TB 0.3) 10 Thủng lưới Real Sociedad 5 trận gần nhất B B T H T 6 Trận 2-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 7 7 0 0 +24 21 T T T T T 2 Atletico Madrid 7 5 1 1 +9 16 T T T B T 3 Real Madrid 7 5 0 2 +10 15 B T T B T … 13 Espanyol 7 2 1 4 0 7 B B T H B 14 Real Sociedad 6 2 1 3 -5 7 B T H T B 15 Racing Santander 7 2 1 4 -10 7 B B T B T … 18 Elche 7 1 2 4 -6 5 T B H B B 19 Valencia 6 1 1 4 -8 4 T B B B B 20 Malaga 7 0 3 4 -9 3 B B H H B

Tình hình lực lượng Valencia ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ J. Copete (Ankle Injury) ✚ M. Diakhaby (Muscle Injury) ✚ D. Foulquier (Injury) ✚ D. Lopez (Knee Injury) ✚ U. Sadiq (Muscle Injury) ✚ C. Tarrega (Hamstring Injury) ✚ S. Canos (Knee Injury) Real Sociedad ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ I. Zubeldia (Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ I. Zubeldia (Injury)