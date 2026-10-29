TRỰC TIẾP Trực tiếp Vancouver Whitecaps vs San Diego: Vancouver Whitecaps mở tỷ số Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Vancouver Whitecaps tiếp San Diego tại BC Place lúc 09:30 ngày 29/10/2026.

Vancouver Whitecaps 1 - 0 San Diego Hiệp 1 — phút 41' 41' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Vancouver Whitecaps 1 - 0 San Diego.

37' San Diego ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 41% - 59% San Diego, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 2 - 4.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 43% - 57% San Diego, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 2.

24' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (1-0) Phút 24': Aleksa Cvetkovic (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Mathías Laborda). Tỷ số: 1 - 0.

13' San Diego ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 41% - 59% San Diego, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1.

2' Thẻ vàng Phút 2': Manu Duah (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Vancouver Whitecaps tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 10:21 29/10/2026

Đội hình chính thức Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Sørensen San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas 1 Y. Takaoka 18 É. Ocampo 2 M. Laborda 33 T. Blackmon 28 T. Johnson 25 R. Gauld 23 A. Cvetković 8 O. Larraz 77 Y. Diaby 24 B. White 19 R. Elloumi 13 P. Sisniega 33 O. Verhoeven 97 C. McVey 26 M. Duah 5 Kieran Sargeant 6 J. Tverskov 20 A. Godoy 12 Gabriel Pirani 10 A. Dreyer 94 C. Bakambu 90 A. Pellegrino Dự bị Vancouver Whitecaps 29 Gherasimencov 22 K. Poku 6 R. Priso 13 T. Müller 59 J. Badwal 32 I. Boehmer 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 41 N. Djordjevic 4 Veselinović San Diego 1 C. dos Santos 7 M. Ingvartsen 25 I. Pilcher 3 Þór­halls­son 8 O. Valakari 19 D. Vazquez 70 A. Alvarado 36 David Mimbang 14 B. B. Zamble Cập nhật đội hình lúc 09:12 29/10/2026

Vancouver Whitecaps Thống kê San Diego 41% Kiểm soát bóng 59% 7 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 3 5 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 4

Vancouver Whitecaps và San Diego bước vào cuộc gặp tại BC Place với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Dù chênh lệch lớn trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây của hai đội lại không hề khác biệt nhiều. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 29/10/2026.

Vancouver Whitecaps: đầu bảng nhưng đang chững lại

Vancouver Whitecaps đang đứng hạng 1 với 55 điểm. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của đội chủ nhà chưa tương xứng với vị trí đó: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Đáng chú ý, trận gần nhất của Vancouver Whitecaps là một thất bại. Trước đó, đội từng có một chiến thắng rồi hai trận hòa liên tiếp, và thua trận sớm nhất trong chuỗi 5 trận này. Với một đội đầu bảng, chuỗi kết quả như vậy cho thấy họ đang cần một chiến thắng để lấy lại nhịp độ.

San Diego: chuỗi hòa kéo dài, thiếu một chiến thắng

San Diego đứng hạng 12 với 35 điểm, kém đội đầu bảng 20 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 4 trận và thua 1 trận, chưa có chiến thắng nào.

Cụ thể, San Diego đã hòa 3 trận liên tiếp gần đây, trước đó là một thất bại và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khó bị đánh bại, nhưng lại thiếu khả năng chốt hạ để giành trọn 3 điểm. Vì vậy, một chiến thắng sẽ là bước ngoặt đáng kể về mặt tinh thần.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 2 trận, hòa 1 trận, còn San Diego thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy đội chủ nhà nhỉnh hơn, song San Diego cũng từng tìm được chiến thắng trước đối thủ này, nên cuộc đối đầu không có lợi thế tuyệt đối cho bên nào.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Vancouver Whitecaps, vấn đề nằm ở việc chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định, khi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Việc được thi đấu trên sân nhà có thể giúp đội chủ động hơn, nhưng áp lực phải đáp ứng vị thế đầu bảng cũng không nhỏ.

Trong khi đó, San Diego có thể tiếp tục dựa vào sự chắc chắn đã thể hiện qua chuỗi trận không thua nhiều. Tuy nhiên, để rời khỏi vòng lặp của những trận hòa, đội cần hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm và không để bản thân bị động trước sức ép từ chủ nhà.

Nhận định

Về vị trí và thành tích đối đầu, Vancouver Whitecaps có lợi thế rõ hơn. Dù vậy, phong độ gần đây của họ chưa thực sự thuyết phục, còn San Diego lại là đội khó bị hạ gục khi đã hòa 4 trong 5 trận gần nhất. Đây là cuộc đối đầu mà cả hai đều có động lực lớn để giành chiến thắng, và chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Vancouver Whitecaps · 2 thắng 1 hòa San Diego · 1 thắng San Diego 2 - 4 Vancouver Whitecaps VW San Diego 1 - 3 Vancouver Whitecaps VW San Diego 1 - 1 Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 3 - 5 San Diego SD

Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất B T H H B 31 Trận 16-7-8 T-H-B 63 Ghi (TB 2.0) 32 Thủng lưới San Diego 5 trận gần nhất H H H B H 31 Trận 8-11-12 T-H-B 55 Ghi (TB 1.8) 58 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 31 16 7 8 +31 55 B T H H B 2 FC Dallas 31 15 9 7 +11 54 T H T B T 3 St. Louis City 31 14 9 8 +12 51 B B H T T … 11 Portland Timbers 31 10 7 14 -4 37 T H B H B 12 San Diego 31 8 11 12 -3 35 H H H B H 13 Minnesota United FC 31 8 11 12 -8 35 H T H H B …

Tình hình lực lượng Vancouver Whitecaps ✚ S. Adekugbe (Muscle Injury) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ A. Cubas (Ankle Injury) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ E. Sabbi (Leg Injury) ✚ R. Modesto (Muscle Injury) ✚ S. Adekugbe (Muscle Injury) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) San Diego ✚ E. Achouri (Lower-Body Injury) ✚ E. Achouri (Lower-Body Injury)