Trực tiếp Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders: Vancouver Whitecaps nới rộng cách biệt 5-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders: Vancouver Whitecaps nới rộng cách biệt 5-1
Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn nhờ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Seattle Sounders 15 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:30 ngày 02/11/2026 tại BC Place.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Vancouver Whitecaps 5 - 1 Seattle Sounders.
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 9 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 9 - 15, cứu thua 4 - 4.
- 82'Thay người
Phút 82' (Vancouver Whitecaps): M. Gherasimencov vào sân thay Tate Johnson.
- 79'Thay người
Phút 79' (Seattle Sounders): Kee-Hee Kim vào sân thay Jordan Morris.
- 74'Vancouver Whitecaps ép sân
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 49% - 51% Seattle Sounders, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 2 - 4.
- 74'Thay người
Phút 74' (Vancouver Whitecaps): Ralph Priso vào sân thay Ryan Gauld.
- 70'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (5-1)
Phút 70': Aleksa Cvetkovic (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Cheikh Sabaly). Tỷ số: 5 - 1.
- 63'Thay người
Phút 63' (Vancouver Whitecaps): Cheikh Sabaly vào sân thay Bruno Caicedo.
- 63'Thay người
Phút 63' (Vancouver Whitecaps): Ranko Veselinovic vào sân thay Édier Ocampo.
- 63'Thay người
Phút 63' (Vancouver Whitecaps): Kwasi Poku vào sân thay Brian White.
- 62'Vancouver Whitecaps ép sân
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 2 - 3.
- 62'BÀN THẮNG! Seattle Sounders (4-1)
Phút 62': Jordan Morris (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Albert Rusnák). Tỷ số: 4 - 1.
- 53'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (4-0)
Phút 53': Brian White (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Bruno Caicedo). Tỷ số: 4 - 0.
- 49'Vancouver Whitecaps ép sân
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 47% - 53% Seattle Sounders, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.
- 45+3'Thẻ vàng
Phút 45+3': Jesús Ferreira (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Seattle Sounders): Paul Arriola vào sân thay Kalani Kossa-Rienzi.
- 45'Thay người
Phút 45' (Seattle Sounders): Sebastian Gomez vào sân thay Jesús Ferreira.
- 45'Thay người
Phút 45' (Seattle Sounders): stuar hawkins vào sân thay Nouhou Tolo.
- 45'Thay người
Phút 45' (Seattle Sounders): Hassani Dotson vào sân thay Snyder Brunell.
- 43'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (3-0)
Phút 43': Mathías Laborda (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Ryan Gauld). Tỷ số: 3 - 0.
- 37'Seattle Sounders ép sân
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 40% - 60% Seattle Sounders, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 1.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 45% - 55% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 13'Seattle Sounders ép sân
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 37% - 63% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 3 - 1.
- 9'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (2-0)
Phút 9': Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Édier Ocampo). Tỷ số: 2 - 0.
- 9'VAR
Phút 9': Bàn thắng được công nhận — Aleksa Cvetkovic (Vancouver Whitecaps).
- 1'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (1-0)
Phút 1': Brian White (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Bruno Caicedo). Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Vancouver Whitecaps tiếp đón Seattle Sounders.
Cập nhật lúc 05:31 02/11/2026
Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn Seattle Sounders trước cuộc gặp tại BC Place, trước hết nhờ vị trí trên bảng xếp hạng. Chủ nhà đang đứng hạng 1 với 58 điểm, trong khi đội khách xếp hạng 9 với 43 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 02/11/2026.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về chủ nhà
Vancouver Whitecaps đang ở vị trí cao nhất bảng xếp hạng với 58 điểm. Đây là nền tảng quan trọng nhất khiến họ được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này.
Ở chiều ngược lại, Seattle Sounders đứng thứ 9 với 43 điểm, kém đội chủ nhà 15 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về tính ổn định giữa hai đội trong suốt mùa giải.
Phong độ gần đây: chủ nhà nhỉnh hơn
Trong 5 trận gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, dù trước đó từng có một thất bại xen giữa chuỗi kết quả.
Trong khi đó, Seattle Sounders chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của đội khách kết thúc bằng thất bại, và chiến thắng duy nhất của họ nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.
Như vậy, về phong độ, Vancouver Whitecaps có số trận thắng nhiều hơn và số trận thua ít hơn. Sự khác biệt không quá lớn, nhưng đủ để củng cố nhận định nghiêng về chủ nhà.
Thế đối đầu cân bằng
Dù chênh lệch về thứ hạng khá rõ, lịch sử gặp nhau gần đây lại cho thấy một cuộc đối đầu cân bằng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 2 trận, hòa 1 trận và Seattle Sounders cũng thắng 2 trận.
Điều này nhắc rằng Seattle Sounders hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho chủ nhà. Đội khách từng giành chiến thắng với số lần ngang bằng trong các lần gặp gần đây, nên Vancouver Whitecaps khó có một trận đấu dễ dàng.
Điểm then chốt của trận đấu
Với vị thế đang dẫn đầu và lợi thế sân nhà tại BC Place, Vancouver Whitecaps nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Duy trì sự ổn định là yếu tố giúp họ có mặt ở đỉnh bảng, và đó cũng là điều họ cần thể hiện trong trận này.
Về phía Seattle Sounders, thách thức lớn nằm ở việc cải thiện chuỗi phong độ chưa ổn định. Thành tích đối đầu cân bằng là cơ sở để đội khách tin rằng họ có thể tạo bất ngờ trên sân của đội đầu bảng.
Nhận định
Nhìn chung, Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn nhờ vị trí hạng 1, khoảng cách 15 điểm và phong độ gần đây tốt hơn đối thủ. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy Seattle Sounders không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Chủ nhà có lợi thế, nhưng trận đấu vẫn hứa hẹn nhiều cạnh tranh.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)