TRỰC TIẾP Trực tiếp Velež vs Milsami Orhei: Milsami Orhei mở tỷ số Velež tiếp đón Milsami Orhei trên sân nhà Stadion Rodjeni trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý ở vòng sơ loại giải đấu.

Velež 0 - 1 Milsami Orhei Hiệp 2 — phút 69' 69' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Velež 0 - 1 Milsami Orhei.

68' Thẻ vàng Phút 68': R. Abdullah (Velež) nhận thẻ vàng.

67' Thay người Phút 67' (Milsami Orhei): S. Izountouemoi vào sân thay H. Asmelash.

65' Thay người Phút 65' (Velež): L. Ignatov vào sân thay A. Mesic.

54' BÀN THẮNG! Milsami Orhei (0-1) Phút 54': P. Odubia (Milsami Orhei) lập công (kiến tạo: K. Kalabatama). Tỷ số: 0 - 1.

53' Thẻ vàng Phút 53': A. Mesic (Velež) nhận thẻ vàng.

46' Thay người Phút 46' (Velež): M. Besic vào sân thay A. Shhade.

46' Thay người Phút 46' (Milsami Orhei): P. Odubia vào sân thay V. Luchita.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': A. Angelov (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.

30' Thẻ vàng Phút 30': W. Fonkeu (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Velež tiếp đón Milsami Orhei.

Cập nhật lúc 01:28 10/07/2026

Velež sẽ có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Milsami Orhei tại Stadion Rodjeni trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để đội chủ nhà tận dụng sự ủng hộ của khán giả nhà nhằm hướng tới một kết quả tích cực ngay từ lượt đấu này.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc đối đầu giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau luôn mang đến những ẩn số thú vị tại đấu trường châu Âu cấp câu lạc bộ. Milsami Orhei, với tư cách đội khách, sẽ phải làm quen với mặt sân cũng như bầu không khí tại Stadion Rodjeni trước khi bước vào trận đấu.

Dự đoán chiến thuật

Với lợi thế sân nhà, Velež nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công ngay từ những phút đầu nhằm gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, Milsami Orhei có thể sẽ lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng hơn, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công nhanh.

Tính chất của trận đấu vòng sơ loại UEFA Europa Conference League thường đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện chung sau hai lượt trận.

Nhận định

Cả hai đội đều sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất ngay tại Stadion Rodjeni. Yếu tố sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả có thể là lợi thế đáng kể cho Velež trong cuộc chạm trán này.

Phong độ gần đây của Velež

27/05/2026: Zrinjski 3-0 Velež (Thua)

22/05/2026: Velež 2-3 FK Sarajevo (Thua)

16/05/2026: Velež 4-2 Rudar Prijedor (Thắng)

13/05/2026: Velež 1-1 Zrinjski (Hòa)

10/05/2026: Posušje 1-1 Velež (Hòa)

Phong độ gần đây của Milsami Orhei

05/07/2026: Petrocub 5-0 Milsami Orhei (Thua)

28/06/2026: Milsami Orhei 0-0 Zimbru (Hòa)

18/05/2026: Milsami Orhei 0-0 Sheriff Tiraspol (Hòa)

13/05/2026: Milsami Orhei 0-1 Zimbru (Thua)

10/05/2026: Dacia-Buiucani 1-2 Milsami Orhei (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Velež (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Milsami Orhei (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Velež: Không có thông tin chấn thương

Milsami Orhei: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Velež thắng: 33%

Hòa: 33%

Milsami Orhei thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Velež: bàn

Milsami Orhei: bàn

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