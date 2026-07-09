Velež 1-1 Milsami Orhei: Hai đội chia điểm
Velež tiếp đón Milsami Orhei trên sân nhà Stadion Rodjeni trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý ở vòng sơ loại giải đấu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Velež tiếp đón Milsami Orhei.
- 30'Thẻ vàng
Phút 30': W. Fonkeu (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': A. Angelov (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Velež): M. Besic vào sân thay A. Shhade.
- 46'Thay người
Phút 46' (Milsami Orhei): P. Odubia vào sân thay V. Luchita.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': A. Mesic (Velež) nhận thẻ vàng.
- 54'BÀN THẮNG! Milsami Orhei (0-1)
Phút 54': P. Odubia (Milsami Orhei) lập công (kiến tạo: K. Kalabatama). Tỷ số: 0 - 1.
- 65'Thay người
Phút 65' (Velež): L. Ignatov vào sân thay A. Mesic.
- 67'Thay người
Phút 67' (Milsami Orhei): S. Izountouemoi vào sân thay H. Asmelash.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': R. Abdullah (Velež) nhận thẻ vàng.
- 74'Thay người
Phút 74' (Milsami Orhei): S. Chele vào sân thay D. Muringen.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': P. Odubia (Milsami Orhei) nhận thẻ vàng.
- 80'Thay người
Phút 80' (Velež): D. Halilovic vào sân thay N. Stojanovic.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': A. Nukic (Velež) nhận thẻ vàng.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': A. Hrkac (Velež) nhận thẻ vàng.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (Milsami Orhei): L. Bulmaga vào sân thay Igor Souza.
- 90+2'BÀN THẮNG! Velež (1-1)
Phút 90+2': L. Ignatov (Velež) lập công (kiến tạo: M. Besic). Tỷ số: 1 - 1.
- 90+4'Thay người
Phút 90+4' (Velež): A. Bajric vào sân thay A. Spahic.
- KTKết thúc: Velež 1-1 Milsami Orhei
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 01:56 10/07/2026
Velež sẽ có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Milsami Orhei tại Stadion Rodjeni trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để đội chủ nhà tận dụng sự ủng hộ của khán giả nhà nhằm hướng tới một kết quả tích cực ngay từ lượt đấu này.
Bối cảnh trận đấu
Cuộc đối đầu giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau luôn mang đến những ẩn số thú vị tại đấu trường châu Âu cấp câu lạc bộ. Milsami Orhei, với tư cách đội khách, sẽ phải làm quen với mặt sân cũng như bầu không khí tại Stadion Rodjeni trước khi bước vào trận đấu.
Dự đoán chiến thuật
Với lợi thế sân nhà, Velež nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công ngay từ những phút đầu nhằm gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, Milsami Orhei có thể sẽ lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng hơn, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công nhanh.
Tính chất của trận đấu vòng sơ loại UEFA Europa Conference League thường đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện chung sau hai lượt trận.
Nhận định
Cả hai đội đều sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất ngay tại Stadion Rodjeni. Yếu tố sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả có thể là lợi thế đáng kể cho Velež trong cuộc chạm trán này.
Phong độ gần đây của Velež
- 27/05/2026: Zrinjski 3-0 Velež (Thua)
- 22/05/2026: Velež 2-3 FK Sarajevo (Thua)
- 16/05/2026: Velež 4-2 Rudar Prijedor (Thắng)
- 13/05/2026: Velež 1-1 Zrinjski (Hòa)
- 10/05/2026: Posušje 1-1 Velež (Hòa)
Phong độ gần đây của Milsami Orhei
- 05/07/2026: Petrocub 5-0 Milsami Orhei (Thua)
- 28/06/2026: Milsami Orhei 0-0 Zimbru (Hòa)
- 18/05/2026: Milsami Orhei 0-0 Sheriff Tiraspol (Hòa)
- 13/05/2026: Milsami Orhei 0-1 Zimbru (Thua)
- 10/05/2026: Dacia-Buiucani 1-2 Milsami Orhei (Thắng)
Phong độ và thống kê đội
Velež (Chủ nhà)
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 0 trận
- Thắng: 0 (0 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Milsami Orhei (Khách)
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 0 trận
- Thắng: 0 (0 sân khách)
- Hòa: 0 (0 sân khách)
- Thua: 0 (0 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Velež: Không có thông tin chấn thương
Milsami Orhei: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng:
Tỷ lệ dự đoán:
- Velež thắng: 33%
- Hòa: 33%
- Milsami Orhei thắng: 33%
Dự đoán bàn thắng:
- Velež: bàn
- Milsami Orhei: bàn
Lời khuyên: No predictions available
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)