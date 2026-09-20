TRỰC TIẾP Trực tiếp Venezia vs Lazio: Lazio nhân đôi cách biệt Lazio đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 10 điểm, sẵn sàng tạo sức ép rất lớn lên chủ nhà Venezia hiện đứng cuối bảng chưa có điểm nào.

Venezia 0 - 2 Lazio Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Venezia 0 - 2 Lazio.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': M. Moreno (Venezia) nhận thẻ vàng (Roughing).

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': J. Schingtienne (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Thẻ vàng Phút 90': T. Fernandez (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Venezia 48% - 52% Lazio, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 7.

87' Thay người Phút 87' (Lazio): G. Isaksen vào sân thay M. Zaccagni.

87' Thay người Phút 87' (Venezia): T. Fernandez vào sân thay J. Yeboah.

84' Thay người Phút 84' (Lazio): A. Pedraza vào sân thay N. Tavares.

77' Thay người Phút 77' (Lazio): A. Gudmundsson vào sân thay K. Taylor.

77' Thay người Phút 77' (Lazio): A. Pinamonti vào sân thay T. Noslin.

77' Thay người Phút 77' (Lazio): M. Lazzari vào sân thay R. Floriani.

76' Thay người Phút 76' (Venezia): R. Sagrado vào sân thay T. Correia.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Venezia 46% - 54% Lazio, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 6.

74' Thẻ vàng Phút 74': T. Correia (Venezia) nhận thẻ vàng (Tripping).

73' Thay người Phút 73' (Venezia): A. Rrahmani vào sân thay A. Adams.

73' Thay người Phút 73' (Venezia): L. Fanne vào sân thay T. J. Helgason.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Venezia 45% - 55% Lazio, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 5.

60' BÀN THẮNG! Lazio (0-2) Phút 60': T. Noslin (Lazio) lập công (kiến tạo: N. Tavares). Tỷ số: 0 - 2.

59' Thẻ vàng Phút 59': Juan Jesus (Venezia) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Venezia 46% - 54% Lazio, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 5.

51' BÀN THẮNG! Lazio (0-1) Phút 51': M. Zaccagni (Lazio) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 51% - 49% Lazio, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 4.

29' Thẻ vàng Phút 29': K. Perez (Venezia) nhận thẻ vàng (Roughing).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Venezia 47% - 53% Lazio, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

17' Hỏng phạt đền Phút 17': J. Yeboah (Venezia) sút hỏng phạt đền.

13' Lazio ép sân Cầm bóng: Venezia 40% - 60% Lazio, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Venezia tiếp đón Lazio.

Cập nhật lúc 03:34 20/09/2026

Đội hình chính thức Venezia Sơ đồ 3-5-2 · HLV Giovanni Stroppa Lazio Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gennaro Gattuso 1 Filip Stanković 3 Joel Schingtienne 15 Juan Jesus 2 Matias Moreno 18 Antoine Hainaut 71 Kike Pérez 19 Simon Sohm 21 Þórir Jóhann Helgason 14 Thierry Correia 10 John Yeboah 45 Akor Adams 35 Christos Mandas 15 Romano Floriani Mussolini 37 Josip Šutalo 25 Oliver Provstgaard 17 Nuno Tavares 16 Davide Frattesi 21 Reda Belahyane 24 Kenneth Taylor 22 Matteo Cancellieri 14 Tijjani Noslin 10 Mattia Zaccagni Dự bị Venezia 96 Lorenzo Montipò 16 Rufai Mohammed 95 Ale Gomes 25 Redouane Halhal 77 Toni Fernández 20 Richie Sagrado 56 Kornel Lisman 36 Lorenzo Berardi 8 Lamine Fanne Lazio 47 Davide Renzetti 40 Edoardo Motta 2 Diogo Leite 5 Danilho Doekhi 23 Alfonso Pedraza 29 Manuel Lazzari 71 Valerio Farcomeni 32 Danilo Cataldi 63 Federico Serra Cập nhật đội hình lúc 01:24 20/09/2026

Venezia Thống kê Lazio 48% Kiểm soát bóng 52% 17 Dứt điểm 11 6 Trúng đích 2 7 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 7

Lazio bước vào chuyến làm khách tại Stadio Pierluigi Penzo lúc 01:45 ngày 20/09/2026 với mục tiêu rõ ràng là tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Chênh lệch về điểm số lẫn vị trí trên bảng xếp hạng giữa hai câu lạc bộ đang phản ánh rõ nét thực trạng trái ngược trước giờ bóng lăn.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Đội khách Lazio đang khẳng định vị thế vững chắc ở nhóm dẫn đầu khi giữ vị trí thứ 5 cùng 10 điểm tích lũy. Thành tích này giúp đại diện thành Rome duy trì áp lực trực tiếp lên các đối thủ xếp trên, đồng thời giữ vững ưu thế trong cuộc đua giành vé tham dự các giải đấu cúp châu Âu.

Ngược lại, tình cảnh của Venezia đang ở mức báo động. Đội chủ nhà hiện xếp ở vị trí thứ 20 với 0 điểm sau các vòng đấu đã qua. Việc chưa thể giành được bất kỳ điểm số nào khiến áp lực đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ chủ sân Stadio Pierluigi Penzo trong việc tìm kiếm sự khởi sắc.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh phong độ trên bảng xếp hạng, cán cân đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng cho thấy sự áp đảo nghiêng về phía Lazio. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất ghi nhận Lazio đã giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Venezia chưa một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn với 0 trận thắng.

Sự vượt trội trong quá khứ mang lại sự tự tin lớn cho Lazio trong chuyến đi lần này. Ngược lại, việc chỉ có được 1 kết quả hòa trước đối thủ khiến Venezia càng phải thận trọng hơn trong cách tiếp cận trận đấu nếu không muốn tiếp tục nhận thêm kết quả bất lợi.

Nhận định thế trận tại Stadio Pierluigi Penzo

Với khoảng cách rất lớn về điểm số cùng mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, Lazio nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách sở hữu nền tảng phong độ tốt hơn hẳn để kiểm soát quyền kiểm soát bóng và tạo ra những phương án hãm thành đa dạng.

Về phía Venezia, lợi thế sân nhà Stadio Pierluigi Penzo là điểm tựa duy nhất để họ kỳ vọng vào một kết quả khả quan. Nhằm hóa giải sức mạnh tấn công của đội khách, đại diện đang đứng cuối bảng nhiều khả năng phải tập trung gia cố hàng phòng ngự, duy trì cự ly đội hình thấp và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, trước một Lazio đang có phong độ ổn định ở tốp đầu, việc giành điểm số đầu tiên sẽ là bài toán vô cùng nan giải đối với Venezia.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Venezia · 0 thắng 1 hòa Lazio · 3 thắng Venezia 0 - 0 Lazio Hòa Lazio 3 - 1 Venezia LAZ Lazio - Venezia Hòa Lazio 1 - 0 Venezia LAZ Venezia 1 - 3 Lazio LAZ

Venezia 5 trận gần nhất B B B B B Lazio 5 trận gần nhất H T T T B

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Inter 4 4 0 0 +7 12 T T T T 3 Cagliari 5 4 0 1 +3 12 T T T B T 4 Como 4 3 1 0 +5 10 T T T H 5 Lazio 4 3 1 0 +3 10 H T T T 6 AC Milan 4 2 2 0 +3 8 H H T T … 19 Genoa 4 0 1 3 -6 1 H B B B 20 Venezia 4 0 0 4 -7 0 B B B B

Tình hình lực lượng Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ T. Basic (Foot Injury) ✚ A. Bella-Kotchap (Injury) ✚ G. Busio (Injury) ✚ M. Dagasso (Inactive) ✚ B. Franjic (Injury) ✚ R. Haps (Inactive) ✚ M. Sverko (Hip Injury) Lazio ✚ F. Dele-Bashiru (Muscle Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ Patric (Ankle Injury) ✚ L. Pellegrini (Injury) ✚ N. Rovella (Injury) ✚ F. Dele-Bashiru (Muscle Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ Patric (Ankle Injury)